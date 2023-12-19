الشهادة تأتي تقديراً لتميّز ميرال في توفير بيئة عمل داعمة وإيجابية لموظفيها في مختلف الشركات التابعة لها

رضا الموظفين ينبع من ثقتهم بقيادة ميرال ورؤيتها للنمو مع فخرهم بالعمل لديها وبمساهماتها الإيجابية في المجتمع

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ميرال، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، عن حصولها على شهادة "أفضل بيئة عمل" المقدمة من هيئة Great Place to Work®، تقديراً لالتزامها الراسخ بتوفير ثقافة عمل إيجابية وداعمة.

ونجحت ميرال بتحقيق هذا الإنجاز المميز بعد الآراء الإيجابية التي حصلت عليها في استبيانٍ موسّع، والذي سلط الضوء على نجاحها في بناء الثقة وتعزيز إمكانات موظفيها. ولعبت العديد من العوامل دوراً بارزاً في تعزيز التجارب الإيجابية للموظفين في ميرال، تمثّل أبرزها في الثقة بقرارات القيادة وفريق الإدارة العليا، إلى جانب اعتقادهم الراسخ بنجاح استراتيجيات النمو التي تعتمدها. وكشف الاستبيان أن أكثر من 80% من الموظفين أعربوا عن فخرهم بالعمل في ميرال وتحقيق النجاح من خلال عملهم فيها.

وقدمت ميرال سلسلة من المبادرات المؤثرة لتمكين موظفيها في جوانب عدة على المستويين المهني والشخصي، من بينها برامج الصحة والعافية، وباقات العروض والمزايا التنافسية، وأوقات العمل المرنة، وسياسات العمل عن بُعد، بالإضافة إلى توفير فرص التطوير والتدريب للمواهب.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت مريم المشرخ، المديرة التنفيذية للموارد البشرية في ميرال: "يسرنا الحصول على شهادة أفضل بيئة عمل، التي تندرج ضمن ركيزة الأفراد المحورية لعلامتنا التجارية، حيث نحرص دوماً على وضع موظفينا في صميم أعمالنا ونجاحاتنا. ويؤكد هذا الإنجاز المميز الجهود الحثيثة التي تبذلها ميرال لتوفير بيئة عمل تضمن أعلى معايير الثقة ومستويات الأداء لدى الموظفين، كما تلبي تطلعاتهم وتمكّنهم من التطور على المستويين الشخصي والمهني".

وشكّل التزام ميرال بالارتقاء بجودة الحياة في مجتمعاتها دافعاً رئيسياً آخر ساهم في تعزيز رضا الموظفين، حيث عبّر 80% منهم عن سعادتهم بالمساهمات المميزة للشركة في المجتمع. وتتماشى جميع مبادرات ميرال مع استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية، التي تطمح لإحداث أثر إيجابي في المجتمع من خلال إطلاق أكثر من 80 مبادرة وبرنامجاً تنموياً اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً خلال العامين القادمين.

وتتجلى مسيرة نجاح ميرال وسجلها الحافل في توفير 3 آلاف فرصة عمل على مدار 12 عاماً الماضية، ما ساهم في ترسيخ مكانتها بوصفها جهة عمل مفضلة للموظفين، وشريكاً موثوقاً في قطاع الترفيه والاستجمام والسياحة.

يستند تصنيف "أفضل بيئة عمل" الصادر من هيئة Great Place to Work® إلى نتائج الاستبيان الخاص بمؤشر الثقة. وجاءت أبرز النتائج في الاستبيان الخاص بميرال على الشكل التالي:

أكد 88% من الموظفين أن ميرال توفر بيئة عمل آمنة.

أشار 86% من الموظفين إلى أن ضيوف وجهات ومرافق ميرال يميلون إلى تصنيف خدماتها على أنها "ممتازة"، ما يعكس نجاح ميرال في تمكين ضيوفها من قضاء أجمل الأوقات والحصول على ذكريات لا تُنسى.

يشعر 85% من الموظفين بالفخر تجاه عملهم في ميرال.

عبّر 83% منهم عن فخرهم بالإنجازات التي حققوها من خلال عملهم في ميرال.

أبدى 81% من الموظفين سعادتهم بمساهمات ميرال في المجتمع.

أكد 80% منهم التزام ميرال بتوفير الموارد والمعدات التي تمكّن موظفيها من تحقيق النجاح في أدوارهم الوظيفية.

#بياناتشركات

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لمحة عن ميرال

ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، تسهم في نمو قطاع الترفيه والاستجمام وتعزيز التنوع الاقتصادي في الإمارة، وتقوم ميرال بتصميم وبناء وتشغيل وإدارة وجهات وتجارب غامرة تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم وتقدم لهم تجارب لا تُنسى، كما تعمل دائماً على الإسهام في تنمية وتحقيق رؤية قطاع السياحة في أبوظبي.

كما تتولى ميرال تطوير وإدارة جزيرة ياس والإشراف على استراتيجيات إدارة الوجهات السياحية في جزيرة السعديات، وتشمل مجموعة الأصول الخاصة بميرال وجهات متنوعة ترفيهية وثقافية ورياضية وفنادق ومطاعم ومعالم استجمام عالمية المستوى والتي تقدم ذكريات مميزة لا تُنسى للسكان والزوار، وتشمل هذه الوجهات سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، وعالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي، وياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي، وياس مارينا، وياس باي ووترفرونت التي تحتضن الاتحاد أرينا، أكبر آرينا داخلية متعددة الأغراض في دولة الإمارات، وغيرها الكثير. كما تعمل ميرال على تطوير العديد من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي، بما فيها تيم لاب فينومينا أبوظبي، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، ومنطقة هاري بوتر الغامرة في عالم وارنر براذرز أبوظبي.

وتضم ميرال تحت مظلتها ميرال دستينيشنز، التي تروج للعديد من الوجهات الفريدة من نوعها، وميرال إكسبيرينسز، المتخصصة بتشغيل مجموعة متنوعة من التجارب ومرافق الجذب الغامرة عالمية المستوى والحائزة على الجوائز، وياس لإدارة الأصول، التي تتولى تشغيل وإدارة محفظة من الوجهات المتميزة في جزيرة ياس، كالمطاعم والمقاهي والمراسي والفنادق.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.miral.ae.

لمحة عن هيئة Great Place to Work:

Great Place to Work®هي هيئة عالمية متخصصة في تقييم ثقافة بيئات العمل. واستطاعت الهيئة منذ تأسيسها عام 1992 إجراء استبيانات شملت أكثر من 100 مليون موظف حول العالم، واستخدام نتائج هذه الاستبيانات لتحديد أبرز سمات بيئة العمل المميزة، والتي تتلخص معظمها بمفهوم الثقة. وتساعد الهيئة المؤسسات على تقييم ثقافتها وتحقيق نتائج أفضل في أعمالها من خلال إنشاء تجربة عمل تعزز الشعور بالثقة لدى جميع الموظفين. وتهدف إمبرايزينج، منصة إدارة ثقافات العمل التابعة للهيئة، إلى تمكين قادة الشركات من خلال تزويدهم بالاستبيانات والتقارير والرؤى في الوقت الفعلي، التي تدعمهم في اتخاذ قرارات قائمة على البيانات بشأن الأفراد والموظفين. وتسخّر الهيئة بياناتها المعيارية الضخمة لتكريم الشركات من خلال منحها شهادة أفضل بيئة عمل، وتصنيفها ضمن قوائم أفضل بيئات العمل في الولايات المتحدة وأكثر من 60 دولة أخرى، بما في ذلك الشركات الموجودة ضمن قائمة "أفضل 100 شركة للعمل فيها" التي تصدرها مجلة فورتشن سنوياً. وتستند جميع أعمال الهيئة إلى مهمتها المتمثلة في بناء عالم أفضل من خلال مساعدة جميع المؤسسات على أن تصبح من أفضل أماكن العمل للجميع.