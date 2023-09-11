المبادرة تهدف إلى تمكين المبدعين الشباب وتعزيز إمكانياتهم وابتكاراتهم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ميرال، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، عن تعاونها مع المختبر الإبداعي في هيئة الإعلام الإبداعي لاستضافة المخيم الإعلامي هذا الصيف في سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي. وهذا التعاون يؤكد التزام المجموعة الراسخ تجاه المجتمع والبيئة.

أقيم المخيم تحت شعار صناعة المحتوى الرقمي للمنصات الإعلامية، وشهد مشاركة صناع المحتوى المبدعين بين عمر 12 و15 عاماً من جميع أنحاء دولة الإمارات، حيث قاموا بإنشاء محتوى فيديو طويل يتمحور حول الحيوانات البحرية، والذي من شأنه رفع مستوى الوعي حول أهمية حماية البيئة والحياة البحرية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ضرورة اعتماد الممارسات المستدامة.

وأسهمت سي وورلد على مدى 60 عاماً في رفع مستويات الوعي والحفاظ على الحياة البحرية من خلال ثقيف وتهيئة وإلهام جيل جديد ، وساعدت التجربة الغامرة التي تقدمها سي وورلد أبوظبي على تحفيز إبداع المشاركين، وتعزيز فهمهم لأهمية دور صناعة المحتوى في التوعية المجتمع للحفاظ على الحياة البحرية.

وتأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية ميرال للمسؤولية الاجتماعية للشركات وانسجاماً مع محور تطوير المهارات وسبل العيش والتعليم، والذي تسعى المجموعة من خلاله إلى تمكين أفراد المجتمع والأجيال الشابة وتزويدهم بالفرص والخبرات القيّمة التي تتيح لهم رسم ملامح مستقبلهم.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة حول سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي

تعد "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي" أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في المنطقة، التي تروي قصة المحيط يجمعنا لإبراز الترابط الوثيق بين الحياة على الأرض وفي المحيطات، وتمثل مصدر إلهام للحفاظ على الحياة على كوكبنا. توفر "سي وورلد أبوظبي" للضيوف أفضل التجارب للتفاعل مع الحيوانات البحرية ضمن ثمانية عوالم فريدة تضم كل منها مرافق وجولات متميزة وتجارب للتفاعل مع الحيوانات البحرية عن قرب، وعروض تعليمية وجولات ترفيهية مُلهمة، فضلاً عن أشهى تجارب الطعام والتسوق الحصرية.

تلتزم "سي وورلد أبوظبي" بتوفير أعلى معايير الرفق بالحيوان بناءً على أفضل الممارسات التي وضعتها منظمات رعاية الحيوان المعترف بها دوليًا. وتعتبر "سي وورلد أبوظبي" أول منشأة في المنطقة تحصل على شهادة المطابقة من منظمة "جلوبال هيومين"، العالمية الأبرز لمصادقة وتقييم معايير ومبادئ الرفق بالحيوان. لقد تم تصميم بيئة طبيعية للحيوانات في "سي وورلد أبوظبي" خصيصًا باستخدام أحدث التقنيات ونهج يركز على رعايتها. يكرس فريق "سي وورلد أبوظبي" من الأطباء والعلماء والمتخصصين حياتهم لرعاية الحيوانات وإلهام الجيل القادم لحماية المحيط.

وتحتضن "سي وورلد أبوظبي" مركز "ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ أبوظبي"، المتخصص بأبحاث وعمليات إنقاذ وإعادة تأهيل وإطلاق الحياة البحرية إلى بيئتها الطبيعية في المنطقة. يعمل المركز كمرفق متقدم لعلوم الحياة البحرية، ومساهم رئيسي في جهود الحفاظ عليها في المنطقة وخارجها. ويهدف "ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ" إلى البناء على الإرث العريق الذي تتمتع به "سي وورلد باركس أند آند إنترتينمنت" التي تعتبر من أكبر المؤسسات المعنية بإنقاذ الأحياء البحرية في العالم، وتسخير معرفتها الواسعة وخبرتها الطويلة التي تمتد لأكثر من 60 عاماً في رعاية الحيوانات والإنقاذ وإعادة التأهيل والدراسات البحثية والعلمية لتعزيز جهود الحفاظ على الأحياء البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

لمحة حول ميرال:

ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، تسهم في نمو قطاع الترفيه والاستجمام وتعزيز التنوع الاقتصادي في الإمارة، وتقوم ميرال بتصميم وبناء وتشغيل وإدارة وجهات وتجارب غامرة تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم وتقدم لهم تجارب لا تُنسى، كما تعمل دائماً على الإسهام في تنمية وتحقيق رؤية قطاع السياحة في أبوظبي.

كما تتولى ميرال تطوير وإدارة جزيرة ياس والإشراف على استراتيجيات إدارة الوجهات السياحية في جزيرة السعديات، وتشمل مجموعة الأصول الخاصة بميرال وجهات متنوعة ترفيهية وثقافية ورياضية وفنادق ومطاعم ومعالم استجمام عالمية المستوى والتي تقدم ذكريات مميزة لا تُنسى للسكان والزوار، وتشمل هذه الوجهات سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، وعالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي، وياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي، وياس مارينا، وياس باي ووترفرونت التي تحتضن الاتحاد أرينا، أكبر آرينا داخلية متعددة الأغراض في دولة الإمارات، وغيرها الكثير. كما تعمل ميرال على تطوير العديد من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي، بما فيها تيم لاب فينومينا أبوظبي، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، ومنطقة هاري بوتر الغامرة في عالم وارنر براذرز أبوظبي.

وتضم مجموعة ميرال تحت مظلتها ميرال دستينيشنز، التي تروج للعديد من الوجهات الفريدة من نوعها، وميرال إكسبيرينسز، المتخصصة بتشغيل مجموعة متنوعة من التجارب ومرافق الجذب الغامرة عالمية المستوى والحائزة على الجوائز، وياس لإدارة الأصول، التي تتولى تشغيل وإدارة محفظة من الوجهات المتميزة في جزيرة ياس، كالمطاعم والمقاهي والمراسي والفنادق.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.miral.ae.