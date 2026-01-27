أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة ميراث للتطوير العقاري رسميًا عن إطلاق مشروع "فيستا ديل مار"، الوجهة السكنية الراقية الجديدة الواقعة على جزيرة ياس المرموقة في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع شركة متروبوليتان كابيتال العقارية التي تم تعيينها كوكالة رئيسية للمشروع. ويقدم "فيستا ديل مار" تجربة سكنية راقية مستوحاة من نمط الحياة الساحلي، إلى جانب فرص استثمارية واعدة، من خلال مجموعة حصرية تضم 90 وحدة سكنية فاخرة، تقع على مقربة من شاطئ ياس وأبرز وجهات الترفيه ونمط الحياة في العاصمة.

يضم "فيستا ديل مار" مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية تشمل شققًا مكونة من غرفة نوم واحدة، وغرفتين، وثلاث، وأربع غرف نوم، بتصاميم عصرية مدروسة بعناية، ومساحات رحبة، وتشطيبات فاخرة. ويجمع المشروع بين نمط الحياة الراقي والفرص الاستثمارية الواعدة، حيث يلبي تطلعات السكّان والمستثمرين الباحثين عن قيمة مستدامة في واحدة من أكثر الوجهات طلبًا في أبوظبي. وتبدأ الأسعار من 1.9 مليون درهم، مع خطط سداد 40/60 للشقق من غرفة أو غرفتي نوم، و25/75 للوحدات المؤلفة من ثلاث أو أربع غرف نوم. ومن المقرر تسليم المشروع في الربع الرابع من عام 2026.

قال عبدالرحمن الكوهجي، الرئيس التنفيذي لشركة ميراث للتطوير العقاري: "يُجسّد مشروع "فيستا ديل مار" التزامنا بتحويل رؤيتنا إلى مشاريع نوعية ذات قيمة طويلة الأمد، فمن خلال الدمج بين التصميم المدروس، والتشطيبات الفاخرة، والمواقع الاستراتيجية، نسعى إلى تطوير مشاريع تُحافظ على قيمتها وجودتها على المدى الطويل. تُعد جزيرة ياس محورًا حيويًا للنمو في أبوظبي، ويأتي هذا الإطلاق ضمن خطتنا الأوسع لتقديم مشاريع سكنية مميزة إلى السوق الإماراتية. كما يسرّنا تعيين شركة متروبوليتان كابيتال العقارية كوكيل رئيسي للمشروع، وندعو المهتمين لزيارة الشقة النموذجية للتعرّف على مستوى الجودة الذي نعد بتقديمه."

سيحظى السكان بمجموعة متكاملة من مرافق أسلوب الحياة، تشمل مسبحًا خاصًا، ومركزًا متطورًا للياقة البدنية، وإمكانية الوصول إلى شاطئ ياس، إلى جانب ردهات للجلوس والاسترخاء، ومساحات مخصصة للشواء، ومنطقة ألعاب للأطفال، ما يوفّر بيئة سكنية مثالية تجمع بين الراحة والترفيه والحياة العائلية.

يأتي إطلاق المشروع في وقت يشهد فيه القطاع العقاري أبوظبي نموًا متسارعًا، مدفوعًا بتطور البنية التحتية، وتدفق الاستثمارات الأجنبية، وظهور مجتمعات سكنية عصرية، إلى جانب تزايد الإقبال العالمي على السكن بالقرب من الواجهات البحرية. وقد برزت جزيرة ياس بشكل خاص كإحدى أبرز الوجهات السكنية والاستثمارية في العاصمة، لما تتمتع به من إمكانات نمو طويلة الأمد وعوائد إيجارية مرتفعة.

وبدوره، قال عبد الهادي رجب العلوش، مدير مبيعات التطوير العقاري في شركة متروبوليتان كابيتال العقارية: "يشهد السوق العقاري في أبوظبي مرحلة نمو نشطة مدفوعة بثقة المستثمرين والطلب المتزايد على السكن الفاخر على الجزر. ويشرّفنا أن نكون الوكيل الرئيسي لـ "فيستا ديل مار،" الذي يقدّم وجهة سكنية مميزة على جزيرة ياس، تجمع بين الفخامة والعملية، حيث يُعد هذا المشروع فرصة استثمارية واعدة في منطقة تشهد طلبًا مرتفعًا، ونحن فخورون بدعم مطور يضع الشفافية وجودة البناء على رأس أولوياته."

يقع مشروع "فيستا ديل مار" السكني الراقي على جزيرة ياس، إحدى أكثر الوجهات حيويةً في أبوظبي. ويتمتع بموقع استثنائي على بُعد دقائق معدودة عن أبرز معالم الجزيرة مثل عالم فيراري، والواجهة البحرية لياس باي، وياس مول، ومختلف الشواطئ، إلى جانب قربه من مطار أبوظبي الدولي الذي يبعد عنه 10 دقائق فقط. ومن الجدير بالذكر أن المشروع يجمع بين التصميم العصري، والمرافق المتكاملة، والموقع الحيوي، ليقدّم تجربة سكنية راقية مستوحاة من نمط الحياة الساحلي، ويشكّل في الوقت ذاته فرصة استثمارية قوية، سواء للراغبين في تملّك منزل عائلي مريح أو في استثمار طويل الأمد في منطقة تشهد طلبًا متزايدًا.

نبذة عن ميراث للتطوير العقاري

تُعد ميراث إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في دولة الإمارات، حيث تتخصص في تطوير مشاريع سكنية واستثمارية بتصاميم مدروسة بعناية. وتستند ميراث في أعمالها إلى الابتكار، وجودة البناء، واختيار المواقع الاستراتيجية، لتقدّم مشاريع تلبي متطلبات الحياة العصرية وتواكب تطلعات النمو الاستثماري طويل الأمد. وتأتي الشركة ثمرة شراكة استراتيجية بين "مجموعة إسناد القابضة" و"شركة أراضي العقارية"، ما يوفّر لها قاعدة راسخة من الخبرات الإقليمية والتميّز في التطوير على مستوى الإمارات ومنطقة الخليج.

نبذة عن متروبوليتان كابيتال العقارية (MCRE)

تأسست شركة متروبوليتان كابيتال العقارية عام 2012 كجزء من مجموعة متروبوليتان، وهي الوكالة العقارية الرائدة في أبوظبي، حيث تقدم خدمات عقارية متكاملة، وتضم أكثر من 200 خبير عقاري، كما تتمتع بحصة سوقية يُحتذى بها تتجاوز 12%. وقد حققت الوكالة الحائزة على جوائز، مبيعات تجاوزت 3 مليارات درهم إماراتي في عام 2023، وتعاونت مع شركات تطوير عقاري رائدة، بما في ذلك الدار العقارية وإمكان. كما تقدم الشركة خدمات شاملة على صعيد المبيعات والتأجير والاستشارات الاستثمارية في أبرز مشاريع أبوظبي.

