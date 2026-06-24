كشفت "مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية" بالتعاون مع شركة إنترسيستمز عن اعتماد أول منصة من نوعها للسجلات الصحية الإلكترونية المدعومة بالكامل بالذكاء الاصطناعي، في خطوة رائدة ترسي معياراً جديداً للتبني المبكر للذكاء الاصطناعي الوكيلي في قطاع الرعاية الصحية عبر منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

ستُطبّق المنصة الجديدة عبر 6 مستشفيات و25 مركزاً طبياً تابعاً لميدكير، حيث ستوفر إمكانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات السريرية والتشغيلية والمالية. ومن شأن هذه القدرات أن تسهم في الحد من الأعباء الإدارية، والتخفيف من ظاهرة الإرهاق المهني لدى الأطباء، إلى جانب تعزيز دقة التشخيص وسرعة الوصول إلى النتائج، بما يدعم اتخاذ القرارات الطبية بصورة أكثر كفاءة ويسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية

دبي، الإمارات العربية المتحدة : كشفت "مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية"، إحدى أبرز مزودي خدمات الرعاية الصحية المتميزة في دولة الإمارات والتابعة لمجموعة "أستر دي إم للرعاية الصحية"، اليوم عن شراكة استراتيجية مع شركة إنترسيستمز InterSystems لتطبيق منصة "إنترسيستمز إنتلي كير" InterSystems IntelliCare™، لتصبح بذلك أول جهة رعاية صحية في المنطقة تتبنى منصة سجلات صحية إلكترونية (EHR) من الجيل الجديد، مُصممة أساساً بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. وقد تم توقيع مذكرة التفاهم بين أليشا موبين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "أستر دي إم للرعاية الصحية"، وعلي أبي رعد، المدير العام لشركة "إنترسيستمز" لمنطقة الشرق الأوسط والهند وجنوب أفريقيا، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من "مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية" وشركة إنترسيستمز.

وفي حين اتجهت العديد من مؤسسات الرعاية الصحية في المنطقة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي من خلال تطبيقات منفصلة أو أدوات تشخيصية أو حلول للأتمتة أو عمليات دمج ضمن سير العمل السريري، فإن اعتماد "ميدكير" لمنصة "إنتلي كير" يمثل نقلة نوعية مهمة في هذا المجال. إذ توفر المنصة نظاماً موحداً ومتكاملاً قائماً بالكامل على الذكاء الاصطناعي، من شأنه إزالة العوائق الإدارية والأعباء المرتبطة بالتوثيق الطبي، بما يتيح للأطباء تخصيص مزيد من الوقت للتركيز على مرضاهم والارتقاء بتجربة الرعاية الصحية المقدمة لهم بشكل ملموس. وعلى عكس أنظمة السجلات الصحية الإلكترونية التقليدية التي تضيف الذكاء الاصطناعي كميزة إضافية، فقد تم تصميم منصة "إنتلي كير" بحيث يكون الذكاء الاصطناعي جزءاً محورياً من بنيتها الأساسية. وتدمج المنصة تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر ضمن سير العمل السريري اليومي لدعم الكوادر الطبية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المرضى، مع ضمان قابلية التشغيل البيني وتبادل البيانات بسلاسة بين المستشفيات والعيادات والمختبرات وشركات التأمين الصحي.

ويعزز هذا التطبيق مكانة "ميدكير" باعتبارها إحدى الجهات الرائدة في الابتكار الصحي، ويجسد التزامها الراسخ بتوظيف أحدث التقنيات المتقدمة للارتقاء بالنتائج السريرية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتقديم رعاية صحية تتمحور حول المريض.

وقالت أليشا موبين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "أستر دي إم للرعاية الصحية": "لطالما حرصنا على تزويد أطبائنا وكوادرنا الصحية بأحدث التقنيات والحلول التحويلية التي تمكّنهم من وضع المرضى في صدارة الأولويات وتحقيق أفضل النتائج العلاجية لكل من يقصد منشآتنا الصحية. وبصفتها أول مزود للرعاية الصحية في دولة الإمارات يعتمد منصة سجلات صحية إلكترونية من الجيل الجديد قائمة على الذكاء الاصطناعي، تواصل "ميدكير" ريادة مسيرة التحول الرقمي في القطاع الصحي، عبر إحداث نقلة نوعية في أساليب تقديم الرعاية الصحية. ومع التحول المتسارع الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية نحو الأنظمة الذكية التي تعزز الخبرات البشرية بدلاً من الاكتفاء برقمنة العمليات التقليدية، فإننا على ثقة بأن منصة إنتلي كير ستمنح أطبائنا ومقدمي الرعاية أدوات متطورة تسهم في الحد من الأعباء الإدارية، واستخلاص رؤى ذات قيمة من البيانات، وإتاحة مزيد من الوقت للتركيز على رعاية المرضى وتقديم أفضل النتائج العلاجية لهم".

وستسهم منصة "إنترسيستمز إنتلي كير" في الحد من الأعباء الإدارية الملقاة على عاتق أطباء "ميدكير" من خلال تبسيط الوصول إلى معلومات المرضى وأتمتة عمليات التوثيق السريري. وبالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في استرجاع المعلومات، والتفاعل باللغة الطبيعية، والتوثيق الذكي التلقائي أثناء الاستشارات الطبية، ستُمكّن المنصة الأطباء من الوصول بسرعة إلى السجل الطبي ذي الصلة لكل مريض، بما يشمل التشخيصات والإجراءات الطبية والأدوية ونتائج الفحوصات والملاحظات السريرية السابقة، الأمر الذي يتيح لهم تخصيص مزيد من الوقت لتقديم الرعاية المباشرة للمرضى. كما ستستفيد الإصدارات المستقبلية من المنصة من إمكانات الذكاء الاصطناعي الوكيلي، عبر توفير دعم استباقي لعمليات اتخاذ القرار السريري وإدارة سير العمل. وستؤدي منصة "إنتلي كير" دور المساعد الذكي للأطباء ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال توظيف وكلاء ذكاء اصطناعي يعملون في الخلفية بالتوازي مع الكوادر الطبية، بما يسهم في تقليل الأعباء الإدارية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع الحفاظ على الدور المحوري للعنصر البشري في الإشراف واتخاذ القرارات النهائية المتعلقة برعاية المرضى.

وقال علي أبي رعد، المدير العام لشركة إنترسيستمز في الشرق الأوسط والهند وجنوب أفريقيا: "يشكل هذا الإنجاز محطة جديدة في مسيرة شراكة طويلة الأمد تجمعنا مع "ميدكير"، التي اختارت إنتلي كير" شريكاً للابتكار منذ عام 2020. ويمثل الانتقال إلى منصة "إنترسيستمز إنتلي كير" خطوة طبيعية في مسار التطور والابتكار، واستكمالاً للنجاح الذي حققته "ميدكير" من خلال اعتمادها الواسع لمنصة "تراك كير" على مدى السنوات الماضية".

وأضاف: "كما تمثل هذه الخطوة لحظة محورية في علاقتنا مع مجموعة "أستر دي إم للرعاية الصحية"، إذ تتجاوز شراكتنا اليوم حدود السوق الإماراتية لتفتح آفاقاً أوسع للتعاون والنمو على مستوى المجموعة".

أما بالنسبة للمرضى، فإن الفوائد المتوقعة لا تقل أهمية. فمع تقليص الوقت الذي يقضيه الأطباء أمام الشاشات وفي أعمال التوثيق اليدوي، سيتمكنون من تخصيص مزيد من الوقت للتفاعل المباشر مع المرضى، مما يثري تجربة الاستشارات الطبية ويعزز تقديم رعاية صحية أكثر تخصيصاً وارتكازاً على احتياجات كل مريض. كما يتيح الوصول إلى سجل طبي موحد وشامل للمرضى اتخاذ قرارات علاجية أكثر دقة واستنارة، وتحسين استمرارية الرعاية الصحية عبر مختلف مراحل العلاج، والحد من تكرار الفحوصات والإجراءات غير الضرورية، إلى جانب توفير تجربة علاجية أكثر سلاسة وكفاءة تمتد من مرحلة التشخيص وحتى التعافي.

وقالت الدكتورة شانيلا لايجو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية": "يواصل الذكاء الاصطناعي إحداث تحول جذري في قطاع الرعاية الصحية على مستوى العالم، ونحن في "ميدكير" ملتزمون بضمان استفادة مرضانا وأطبائنا من أحدث الابتكارات والتطورات التقنية في هذا المجال".

وأضافت: "في حين نجحت العديد من المؤسسات الصحية في توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن جوانب محددة من عملياتها، فإن منصة إنتلي كير" تمثل نهجاً مختلفاً بصورة جوهرية. وبصفتنا أول مزود للرعاية الصحية في دولة الإمارات يتبنى منصة سجلات صحية إلكترونية قائمة على الذكاء الاصطناعي، فإننا ندمج الذكاء بشكل مباشر في المنظومة السريرية بأكملها. ويمنح هذا النهج أطباءنا القدرة على الوصول إلى المعلومات والرؤى السريرية بوتيرة أسرع، وتبسيط سير العمل، وتخصيص مزيد من الوقت للتفاعل المباشر مع المرضى، بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الطبية وتعزيز تجربة المريض على حد سواء".

ويمثل تطبيق منصة "إنتلي كير" أحدث محطة في مسيرة التحول الرقمي التي تنتهجها "ميدكير"، ويعزز رؤيتها الرامية إلى تقديم تجارب رعاية صحية أكثر ذكاءً وترابطاً وتخصيصاً للمرضى. وفي الوقت الذي يتجه فيه قطاع الرعاية الصحية بشكل متسارع نحو نماذج رعاية تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي، تواصل "ميدكير" ترسيخ مكانتها في طليعة المؤسسات الصحية الرائدة من خلال تبني الابتكارات التي تضع مقدمي الرعاية والمرضى في صميم المنظومة الصحية.

ومنذ إطلاقها رسمياً في عام 2025، أثبتت منصة "إنتلي كير" نجاحها على المستوى العالمي، كما يتجلى ذلك من خلال اعتمادها في مجموعةEMC Healthcare الإندونيسية، حيث تشكل البنية الرقمية الأساسية لثمانية مستشفيات تابعة للمجموعة. كما تُعد المنصة أول نظام موحد للسجلات الصحية الإلكترونية المدعوم بالذكاء الاصطناعي يحصل على شهادة لائحة الأجهزة الطبية الأوروبية (EU MDR Class IIa)، التي تُعد من أكثر الشهادات التنظيمية صرامةً في مجال السلامة السريرية والتقنيات الطبية.

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نبذة عن "ميدكير":

مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية هي مجموعة من مرافق الرعاية الصحية الخاصة الراقية التابعة للمجموعة الأم، "أستر دي إم للرعاية الصحية". وأثبتت ميدكير وجودها بقوة في دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل مجموعة من المستشفيات على أحدث طراز في كل من دبي والشارقة، بما في ذلك مستشفى ميدكير رويال التخصصي، ومستشفى ميدكير الصفا، ومستشفى ميدكير للنساء والأطفال، ومستشفى ميدكير لجراحة العظام والعمود الفقري، ومستشفى ميدكير الشارقة، بالإضافة إلى 24 مركزاً طبياً في جميع أنحاء الإمارات.

وتحرص ميدكير على تقديم أفضل الخدمات الصحية المتكاملة مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة، بدايةً من الاستعانة بأفضل المواهب واستخدام أحدث التقنيات والمرافق والعلاجات، وتتبع ميدكير أعلى المعايير الممكنة في تقديم الرعاية الصحية، مع العلم أن جميع مستشفيات ميدكير معتمدة من اللجنة الدولية المشتركة لجودة الخدمات الصحية، والتي تُعَّد المعيار القياسي في مجال الرعاية الصحية العالمية، كما حصلت مستشفيات ومراكز ميدكير على العديد من الشهادات و الأعترافات الدولية كمقدم خدمة طبية مميزة.

إن ما يميز مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية هو فريقها المميز متعدد الثقافات واللغات من الأطباء الذين تلقوا تدريبات مكثفة في بعض المعاهد الطبية الرائدة في جميع أنحاء العالم. ومن خلال اتباع نهج متعدد التخصصات، يوفر فريق ميدكير العلاج الأمثل القائم على البراهين الطبية بدعمٍ من طاقم التمريض وخبراء التغذية وفريق التأهيل والتقنيين. ويلتزم فريق ميدكير بتقديم الرعاية الطبية عالية الجودة لكل مريض تحت شعار "سنعتني بك جيداً". لمزيد من المعلومات عن ميدكير، يُرجى زيارة موقع www.medcare.ae أو متابعة حساب @Medcareae على تويتر وإنستجرام.

نبذة عن إنترسيستمز:

تُعد إنترسيستمز شركة رائدة في مجال تكنولوجيا البيانات، وتوفر بنية موحدة تدعم تطوير تطبيقات الجيل المقبل لعملائها في قطاعات الرعاية الصحية والخدمات المالية والتصنيع وسلاسل التوريد في أكثر من 80 دولة حول العالم. وتسهم منصات البيانات التي تطورها الشركة في معالجة تحديات التشغيل البيني للأنظمة وسرعة معالجة البيانات وقابلية التوسع لدى المؤسسات الكبرى، مما يتيح لها الاستفادة القصوى من بياناتها وتحويلها إلى رؤى ذات قيمة تدعم اتخاذ القرارات وتعزز الابتكار. ومنذ تأسيسها عام 1978، تلتزم إنترسيستمز بأعلى معايير التميز من خلال توفير خدمات الدعم الفني لعملائها وشركائها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في مختلف أنحاء العالم. وتتخذ الشركة من مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأمريكية مقراً رئيسياً لها، وهي شركة خاصة تمتلك شبكة عالمية تضم 38 مكتباً في 28 دولة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.intersystems.com