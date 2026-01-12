أعلن ميدبنك للخدمات المالية والمصرفية عن توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية سند للرعاية الوالدية البديلة، لدعم "البرنامج المتقدم لمقدمي الرعاية" في دورته العاشرة، وهو برنامج متخصص يركز على بناء قدرات الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، ومديري دور الرعاية، إلى جانب عدد من المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي في مجال الرعاية البديلة.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية ميدبنك للمسؤولية المجتمعية، والتزامه بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز دوره في تحقيق أثر مجتمعي مستدام، من خلال المساهمة في تطوير منظومة الرعاية البديلة في مصر، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وبموجب مذكرة التفاهم، يقدم ميدبنك دعمًا لتدريب 10 كوادر متخصصة، يشمل محتوى تدريبيًا متكاملًا يغطي أربعة مستويات رئيسية: تبدأ من مرحلة الحمل، مرورًا بالطفولة والمراهقة، وصولًا إلى مرحلة الرعاية اللاحقة والاستقلال الذاتي للشباب.

وتعكس هذه المبادرة دور ميدبنك واهتمامه المستمر بالمسؤولية المجتمعية، وحرصه على دعم تأهيل وتمكين القائمين على رعاية الأطفال والشباب الأيتام في دور الرعاية، من خلال برامج تدريبية تستهدف تحقيق تنمية مستدامة ذات أثر طويل الأمد، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وقد نجحت جمعية "سند" على مدار 18 عامًا من عملها في تحقيق أثر ملموس من خلال بناء القدرات، والتطوير المؤسسي، وتقديم الدعم المباشر وغير المباشر للأطفال والشباب والقائمين على رعايتهم ضمن منظومة الرعاية البديلة.

ويهدف البرنامج إلى تمكين العاملين في قطاع الرعاية البديلة من تطبيق معايير الجودة العالمية، وحماية حقوق الأطفال، وتقديم الدعم اللازم للشباب خلال مرحلة الانتقال إلى الحياة المستقلة بعد الخروج من دور الرعاية، بما يعزز فرص اندماجهم الإيجابي في المجتمع.

ويتناول المستوى الأول رحلة الطفل منذ مرحلة الحمل وحتى سن عامين، بينما يركز المستوى الثاني على تنمية الطفولة المبكرة، ويهتم المستوى الثالث بآليات التعامل مع مراحل نمو المراهقين، في حين يختص المستوى الرابع بدعم الرعاية اللاحقة وتنمية مهارات الاستقلال الذاتي للشباب بعد خروجهم من دور الرعاية.

وأكد ميدبنك حرصه على مواءمة جميع مبادراته المجتمعية مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشددًا على أن دعم الشباب في مرحلة الانتقال إلى الاستقلال يمثل استثمارًا في مستقبل المجتمع ككل، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الشراكة في إحداث أثر إيجابي طويل الأمد وأن تكون نموذجًا للتعاون الفعّال بين القطاع المصرفي ومنظمات المجتمع المدني.

ويتبنى ميدبنك نهجًا متكاملًا للمسؤولية المجتمعية، ويضع البعد الاجتماعي في صميم خططه واستراتيجياته المؤسسية، مع التركيز على الاستثمار في الإنسان وبناء القدرات، بما يسهم في دعم التنمية المجتمعية وتحقيق أثر مستدام.

نبذة عن ميدبنك:

تأسس ميدبنك ش.م.م. في 27 مايو 1975 كشركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم 43 لسنة 1974، بهدف استثمار الفرص المتاحة في الصناديق العربية والأجنبية والمناطق الحرة، وتحقيق أقصى قيمة للعملاء والمساهمين والمجتمع.

وعلى مدى السنوات، شهد البنك عدة مراحل من التطوير وزيادات في رأس المال، بما يعكس التوسع المستمر لأنشطته المصرفية. كما يسعى لتعزيز مكانته عبر شبكة واسعة من الفروع وأجهزة الصراف الآلي، إضافة إلى تقديم باقة متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية.

وتماشياً مع رؤية مصر 2030، وضع ميدبنك استراتيجية طموحة لدعم وتسريع مسيرة التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي على مستوى الدولة.

عن سند للرعاية الوالدية البديلة:

هي جمعية أهلية غير هادفة للربح مشهرة قانونياٌ بوزارة التضامن الاجتماعي منذ ٢٠٠٨ بهدف خلق عالم يستطيع فيه كل يتيم تشكيل مستقبله، قدمت سند منذ نشأتها، حلولا مبتكرة لتعزيز منظومة الرعاية الوالدية البديلة في مصر وضمان مستقبل أفضل للأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية تضمنت تطوير بيوت الرعاية، تدريب وتأهيل العاملين في مجال الرعاية البديلة، تطوير منظومة كفالة الأطفال في الأسر، تأهيل الشباب لمرحلة الاستقرار والاستقلال، المساهمة في تطوير الأطر التشريعية، زيادة الإنتاج المعرفي العربي في المجال من خلال عقد الدراسات وتطوير أدلة إجرائية والمشاركة في مؤتمرات إقليمية ودولية.