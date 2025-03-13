القاهرة: أعلن ميدبنك عن توقيع اتفاقية تعاون طويلة الأجل مع شركة فيزا، الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا المدفوعات والحلول الرقمية. تتيح الاتفاقية لميدبنك تقديم أحدث تقنيات المدفوعات الرقمية لتلبية احتياجات العملاء، وتوفير منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات مختلف الفئات. كما تهدف إلى تعزيز الحلول الرقمية بمزايا متطورة وتنافسية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في تحقيق التحول الرقمي الشامل وتشجيع نظم الدفع الإلكترونية.

تأتي هذه الشراكة تماشياً مع استراتيجية ميدبنك، التي يحرص فيها على تحقيق التحول الرقمي من خلال دعم التحول لمجتمع أقل اعتماداً على النقد وتمكين العملاء من إتمام جميع المعاملات المصرفية بسهولة وأمان. كما تعد نموذجًا قويًا لتعاون مؤسسات رائدة مثل ميدبنك، وشركة فيزا، تحقيقاً للشمول المالي، وتوسيع نطاق قبول المدفوعات الإلكترونية.

في هذا الصدد عبر الدكتور عمرو الجارحي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لميدبنك، عن سعادته بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة فيزا. وقال: "سعداء بالتعاون مع شركة فيزا الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية. وأكد: إن هذه الشراكة تأتي في إطار استراتيجية البنك نحو خطة التطوير الشامل، حيث يحرص ميدبنك على دعم جهود التحول الرقمي، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية لتطور الاقتصاد المصري. حيث يواصل البنك التزامه بدعم التحول الرقمي عبر تقديم حلول تكنولوجية متطورة تسهم في تسهيل المعاملات المالية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية. مشيراً إلى أن تعزيز هذا التوجه يعتبر من أبرز أولويات ميدبنك"

أكدت أمنية شاهين، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بميدبنك، على أهمية توفير حلول دفع مبتكرة وآمنة تتيح للعملاء سهولة الوصول إلى خدمات الدفع الإلكتروني. وأوضحت أن ميدبنك يسعى لتقديم حلول مصرفية مختلفة تواكب التطور وتلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، مما يعزز من قدرة البنك على الوصول إلى شرائح أكبر من العملاء ويُساهم في تطبيق الشمول المالي بشكل فعّال. "وأضافت: "هذه الشراكة مع فيزا تمثل خطوة جديدة في تحقيق تطور نحو الشمول المالي والتحول الرقمي، مما يعزز من قدرتنا على المساهمة في التحول إلى اقتصاد رقمي أكثر شمولاً واستدامة في مصر.

وأكدت ملاك البابا مدير عام شركة فيزا في مصر، إن هذه الشراكة تأتي في إطار استراتيجية فيزا لدعم شركائها لتقديم أحدث ابتكارات المدفوعات التي تلبي توقعات العملاء المتزايدة للمنتجات المتطورة والسلسة والآمنة وستجسد التزامنا بتقديم حلول متميزة تسهم في تحقيق الاقتصاد الرقمي الشامل والمستدام لتلبية احتياجات العملاء. وأضافت: "هذه الشراكة تتماشى مع ما تشهده مصر من تحول سريع في مجال التكنولوجيا المالية، واتجاهها نحو مجتمع بلا نقد، بدعم من الحكومة والقطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا المالية".

وجدير بالذكر أن ميدبنك يحرص على تعزيز تواجده في السوق المصرفي المصري، من خلال تقديم منتجات مصرفية شاملة وبرامج تمويلية متميزة وخدمات مبتكرة تستهدف مختلف شرائح العملاء، فضلاً عن خطته التوسعية وافتتاح عدد من الفروع في مختلف المحافظات.

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