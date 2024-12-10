رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "ميجر للتطوير العقاري"، الشركة المتخصصة في مجال التطوير العقاري بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن فوز مشروعها "مانتا باي" بجائزة العقارات العربية عن فئة "أفضل تطوير لوحدات سكنية" في رأس الخيمة. وتم الإعلان عن الجائزة خلال حفل رسمي أُقيم مؤخرًا في فندق "الحبتور جراند ريزورت" بدبي، احتفاءً بالتميز في مجال العقارات على مستوى المنطقة.

وفي هذا السياق، قال أندريه تشارابيناك، الرئيس التنفيذي لشركة "ميجر للتطوير العقاري": "يشرّفنا أن نحظى بهذا التكريم المرموق لمشروع "مانتا باي"، حيث تعكس هذه الجائزة الالتزام الكبير لفريقنا في تقديم مشروع يجسّد الفخامة والابتكار ويعكس جوهر الحياة العصرية في رأس الخيمة. ويُعّد مشروع "مانتا باي" محطة بارزة في مسيرة ميجر للتطوير العقاري، ودليلًا على التزامنا بالتميز والابتكار في تطوير المشاريع العقارية".

وأضاف تشارابيناك: "لقد حظي المشروع باهتمام استثنائي، ما يعكس الطلب المتزايد على المشاريع السكنية عالية الجودة في رأس الخيمة. ومع توقعات بنمو كبير في عدد سكان الإمارة بحلول عام 2030، مدعومًا بازدهار القطاع السياحي وسوق العقارات، يتماشى مشروع "مانتا باي" تمامًا مع الحاجة المتزايدة للعقارات الفاخرة. وبالإضافة إلى ذلك، يشهد قطاع الضيافة في رأس الخيمة نموًا غير مسبوق، ما يبرز الأهمية الاستراتيجية لمشاريع مثل "مانتا باي" في جذب المستثمرين والمشترين المتميزين".

وتُعّد جوائز العقارات العربية، التي تحتفل بعامها الحادي والثلاثين، من أهم وأعرق الجوائز العقارية في القطاع. وتُمنح الجائزة بناءً على تقييم لجنة تحكيم مستقلة تضم أكثر من 100 خبير في المجال، حيث تُرّكز على معايير التصميم والجودة والخدمة والابتكار والأصالة والاستدامة. ويؤكد فوز "مانتا باي" بهذه الجائزة مكانته كأحد اهم المشاريع المتطورة في قطاع العقارات الفاخرة برأس الخيمة.

ويمثل "مانتا باي"، الذي تبلغ قيمته مليار درهم إماراتي، علامة فارقة في مشاريع التطوير العقاري بجزيرة المرجان. ويتميز المشروع بتصميمه المعماري المستوحى من سمكة "المانتا راي"، ويجمع بين الفخامة والاستدامة. وبفضل موقعه الاستراتيجي على جزيرة المرجان، يوفر المشروع إطلالات بانورامية على البحر ومرافق متطورة تجعل منه خيارًا فريدًا للسكن الفاخر.

ويأتي هذا التكريم في وقت يشهد فيه سوق العقارات في رأس الخيمة نموًا لافتًا، حيث ارتفعت قيمة المعاملات العقارية بنسبة 15% خلال عام 2024. ويسهم "مانتا باي" في هذا النمو من خلال جذب الأفراد ذوي الملاءة العالية والمستثمرين العالميين إلى السوق العقارية الفاخرة في الإمارة.

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