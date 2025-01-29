رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: عقب الإقبال الواسع والإنجازات المتميزة التي حققتها المرحلة الأولى، أعلنت شركة "ميجر للتطوير العقاري" عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروعها الرائد "مانتا باي" في جزيرة المرجان في رأس الخيمة.

وجاء إطلاق المرحلة الثانية استجابة للطلب الكبير والمتزايد، حيث أبدى المستثمرون من أكثر من 25 جنسية اهتمامًا واسعًا تُرجم إلى حجوزات مبدئية قوية ومبيعات متسارعة. تعكس هذه الاستجابة الحماسية الجاذبية الاستثنائية التي يتمتع بها المشروع، بوصفه نموذجًا للعيش الفاخر في دولة الإمارات وعلى مستوى العالم.

وتتميز المرحلة الثانية بتقديم وحدات سكنية مبتكرة تلبي احتياجات المستثمرين العالميين، مع إمكانية اختيار وحدات مفروشة بالكامل لتعزيز القيمة الاستثمارية. كما تضم هذه الوحدات جاكوزي خاص وشرفات مجهزة بمرافق للشواء، ما يوفر تجربة معيشية استثنائية تجعل من "مانتا باي" مشروعًا فريدًا من نوعه.

وقال أندريه تشارابيناك، الرئيس التنفيذي لشركة "ميجر للتطوير العقاري" :" يعكس الإقبال اللّافت على المرحلة الثانية من مشروع "مانتا باي" الثقة الراسخة التي يضعها المستثمرون في رؤيتنا الطموحة. ومع طرح وحدات جديدة حصرية والموقع الاستثنائي للمشروع على جزيرة المرجان التي تحتضن مشاريع بارزة مثل منتجع "وين"، تضيف هذه المرحلة بُعدًا جديدًا من الفخامة والتميز لتجربة العيش الراقي."

وأضاف: "يسعدنا رؤية هذا الزخم القوي من المستثمرين المحليين والدوليين، حيث تلقينا حجوزات وطلبات اهتمام من مستثمرين من 25 دولة. هذا يعكس الجاذبية العالمية لمشروع "مانتا باي" وإمكاناته كفرصة استثمارية واعدة. ولتلبية هذا الطلب المتزايد، قمنا بتقديم تصاميم متنوعة للوحدات لتتناسب مع احتياجات وتفضيلات المستثمرين والسكان المتغيرة."

وتشهد إمارة رأس الخيمة نموًا متسارعًا كوجهة بارزة في قطاعات العقارات والسياحة، بفضل مشاريع التطوير الجريئة. وتشير دراسة حديثة إلى أن الإمارة ستستقبل أكثر من 5.5 مليون زائر بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 28% منذ عام 2022. وتعد المشاريع التحويلية مثل منتجع "وين" دليلًا على الإمكانيات الكبيرة للإمارة كوجهة عالمية.

وقد أضافت شركة "ميجر للتطوير العقاري" لمسة خاصة من الجاذبية العالمية من خلال الترحيب بأسطورة كرة القدم الإيطالية فرانشيسكو توتي مستشاراً لعلامتها التجارية، مما زاد من شهرة المشروع وجاذبيته للمستثمرين الباحثين عن تجربة فاخرة ومميزة. تسلّط هذه الخطوة الضوء على مكانة "مانتا باي" كوجهة عالمية راقية تلبي تطلعات المستثمرين والسكان المتميزين.

ويتماشى مشروع "مانتا باي" مع رؤية إمارة رأس الخيمة الطموحة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للسياحة والاستثمار، مما يعزز موقعها كوجهة استثنائية على الساحة العالمية.

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