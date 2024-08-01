مسقط: أعلنت الشركة العامة للسيارات، الموزع الرسمي لميتسوبيشي موتورز في عُمان، عن فوز ميتسوبيشي موتورز عُمان بجائزة قيادة العلامة التجارية لعام 2024 وذلك في حفل توزيع جوائز سي إم أو آسيا.

تأتي جوائز سي إم أو آسيا، التابعة لمؤتمر التسويق الدولي، احتفاءً بجهود بناء العلامة التجارية والتسويق المتميزة؛ وترمي جهودها إلى تعزيز الوعي بالسوق وإلهام التميز في المجتمعات المهنية.

يبرهن هذا التكريم على الشعبية المستمرة لعلامة ميتسوبيشي التجارية والالتزام الثابت للشركة العامة للسيارات بتقديم تجارب سيارات استثنائية في عُمان.

تشتهر سيارات ميتسوبيشي بأدائها القوي وتقنيتها المبتكرة وموثوقيتها التي أثبتت جدارتها على مر الزمن، وقد حازت بفضل ذلك على تقدير السائقين العمانيين. لعبت الشركة العامة للسيارات بصفتها الموزع الرسمي لميتسوبيشي موتورز في عمان دورًا محوريًا في ترسيخ مكانة ميتسوبيشي كعلامة تجارية رائدة في السلطنة، وذلك من خلال تميزها في خدمات المبيعات وخدمات مابعد البيع حيث أسهم ذلك في بناء قاعدة عملاء تقدّر القيمة الاستثنائية وتجربة امتلاك السيارات التي تقدمها ميتسوبيشي.

تعد جائزة قيادة العلامة التجارية انعكاساً لهوية علامة ميتسوبيشي التجارية القوية في السوق المحلية، كما أنها تتوافق مع تطلعات العملاء العُمانيين من مختلف جوانب الحياة.

تقدم ميتسوبيشي مجموعة متنوعة من المركبات التي تلبي أنماط الحياة والتفضيلات المتنوعة للسوق المحلية، من روح المغامرة التي تجسدها سيارات الدفع الرباعي الشهيرة إلى أناقة سيارات سيدان وهاتشباك. تضمن شبكة الشركة العامة للسيارات الواسعة التي تضم 9 صالات عرض و14 مركز خدمة و18 مركز قطع غيار في جميع أنحاء البلاد أن يستفيد مالكو سيارات ميتسوبيشي من خدمات المبيعات متميزة وخدمات ما بعد البيع في أي مكان بالسلطنة.

أعرب مانوج رانادي، المدير العام للشركة العامة للسيارات، عن افتخاره بالفوز بهذه الجائزة المرموقة، ونسب الفضل في ذلك إلى الجهود الدؤوبة للفريق لوضع معايير جديدة في قيادة العلامة التجارية. وقال: "يعد هذا إنجازًا مهمًا لشركة ميتسوبيشي موتورز والشركة العامة للسيارات. ويعد هذا الإنجاز شهادة على التزامنا بالتميز والابتكار في صناعة السيارات. كما يعكس تفانينا في تقديم جودة وقيمة متفوقة لعملائنا".

لقد كان تفاني الشركة العامة للسيارات للمطلق تجاه رضا عملائها حجر الأساس لهذا الإنجاز، وذلك بفضل كفاءة كوادرها التي تضع رضا العملاء نصب أعينها في كل مرحلة، بدءًا من الزيارة الأولية لصالات العرض وحتى الرعاية المستمرة بعد البيع. من خلال تلبية احتياجات العملاء وتجاوز توقعاتهم اكتسبت ميتسوبيشي موتورز عُمان سمعة بارزة في صناعة السيارات المحلية.

وبينما تواصل ميتسوبيشي سعيها نحو الابتكار والتطور، تلتزم الشركة العامة للسيارات بدعم نمو العلامة التجارية ونجاحها في السلطنة.

للمزيد من المعلومات حول مركبات ميتسوبيشي، تفضّل بزيارة صالات عرض الشركة العامة للسيارات ميتسوبيشي موتورز في العذيبة والمعبيلة وبركاء وصحار ونزوى وعبري وصور وجعلان بني بوعلي وصلالة أو قم بمتابعة صفحة ‘MitsubishiMotorsOman’ على الفيسبوك، والإنستجرام، ولينكدإن، ويوتيوب، أو @mitsubishioman على تويتر

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