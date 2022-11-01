بالتزامن مع انعقاد قمة العالم للمناخ (كوب 27)

تضمن تزويد محطة إسالة الغاز الطبيعي بميناء دمياط بإمدادات مستقرة من الطاقة

القاهرة: أعلنت شركة "ميتسوبيشي باور" إحدى شركات "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة" اليوم، توقيع اتفاقية طويلة الأمد للخدمات والصيانة مع شركة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي، إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجال إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال. وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى الارتقاء بمستويات الكفاءة التشغيلية لمحطة الإسالة DLNG بميناء دمياط من خلال ضمان توافر إمدادات الطاقة المطلوبة لعمليات إنتاج الغاز الطبيعي المسال في المحطة.

وتعد محطة إسالة الغاز الطبيعي بميناء دمياط DLNGمن أهم محطات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال في مصر، حيث تصل قدرتها الإنتاجية إلى خمسة ملايين طن سنويًا. وتأتي الاتفاقية الموقعة اليوم بناء على علاقة شراكة راسخة مع "ميتسوبيشي باور" وعلى اتفاقية خدمات طويلة الأمد الأولى التي وقعتها "ميتسوبيشي باور" مع شركة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي في عام 2006.

وبحسب بنود الاتفاقية، ستتولى "ميتسوبيشي باور" مهام توفير قطع الغيار والإصلاحات والخدمات لخمسة توربينات عاملة بالغاز الطبيعي من طراز H-25 من شركة "ميتسوبيشي باور" والتي تم تركيبها في المحطة الكائنة بميناء دمياط الجديدة شمال مصر.

وفي تعليق له على توقيع الاتفاقية ، قال خافيير كافادا، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتسوبيشي باور" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "نتشرف بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي، والتي من شأنها أن تعزز شركاتنا ومساهمتنا في دعم جهود تحول قطاع الطاقة نحو المستقبل، وذلك من خلال الاعتماد على أحد أنظف أنواع الوقود وأكثرها كفاءة لتوليد الطاقة. وفيما تستعد مصر لاستضافة قمة العالم للمناخ (كوب 27)، ستدعم هذه الاتفاقية استدامة الطاقة النظيفة من خلال ضمانها لاستقرار إمدادات الطاقة، ليس لمصر وحسب، وإنما لجميع أرجاء العالم التي يتم تصدير الغاز الطبيعي المسال لها انطلاقاً من محطة دمياط."

وبموجب بنود الاتفاقية طويلة الأمد للخدمات والصيانة، ستستفيد محطة دمياط لإنتاج الغاز الطبيعي المسال من خدمات الدعم الفني الممتدة والضمانات الشاملة التي تقدمها "ميتسوبيشي باور"، للارتقاء بالأداء ورفع الكفاءة التشغيلية.

وحول توقيع الاتفاقية، قال خالد سالم، رئيس "ميتسوبيشي باور" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "نفخر بترسيخ شراكتنا مع شركة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي، الشركة الرائدة في قطاع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في مصر، والتي تعد حجر أساس في منظومة التنمية الاقتصادية في مصر. وتأتي هذه الاتفاقية الموقعة اليوم، لتؤكد على عمق شراكتنا الطويلة والمستمرة منذ 16 عامًا والتزامنا المتواصل بتوفير امدادات طاقة مستقرة لمحطة دمياط لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، ودعم جهودها نحو إنتاج طاقة مستدامة ونظيفة لسنوات عديدة مقبلة."

وفي إطار هذه الإتفاقية الجديدة، ستقوم شركة "ميتسوبيشي باور" بتثبيت منظومة "توموني" الحائزة على عدة جوائز عالمية، وهي منظومتها الخاصة بالتحكم والمراقبة التي تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي، والتي تضمن التشغيل والمراقبة المثلى لمكونات محطات توليد الطاقة، وذلك من خلال قدرتها على تحليل البيانات الضخمة لتوفير رؤى تنبؤية في الوقت الأصلي من أجل ضمان أعلى أداء لمحطات الطاقة وموثوقيتها وتحسين أدائها وتحقيق الأهداف البيئية.

وتأتي هذه الإتفاقية ضمن جهود "ميتسوبيشي باور" المتواصلة لتزويد عملائها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول طاقة متطورة ونظيفة مبنية علن خبراتها الممتدة لأكثر من قرن من تطبيق العلوم الهندسية والابتكارات ، وتوفير لهم بنية تحتية قوية وموثوقة ومرنة للطاقة بما يدعم جهودهم نحو بناء مجتمعات خالية من الانبعاثات الكربونية.

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نبذة عن "ميتسوبيشي باور"

"ميتسوبيشي باور" هي علامة تجارية لحلول الطاقة مملوكة لشركة "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة"، وتتميز بحضورها في أكثر من 30 دولة حول العالم. وتقوم "ميتسوبيشي باور" بتصميم وتصنيع وصيانة المعدات والأنظمة التي تسهم بخفض الانبعاثات الكربونية، وتضمن وصول طاقة موثوقة في أنحاء العالم. وتقدم الشركة من بين حلولها مجموعة واسعة من التوربينات الغازية، بما في ذلك التوربينات التي تعمل بوقود الهيدروجين وخلايا وقود الأكسيد الصلب (SOFCs) وأنظمة مراقبة جودة الهواء (AQCS). كما تلتزم "ميتسوبيشي باور" بتقديم خدمة مثالية من خلال تعاونها مع العملاء في تشكيل مستقبل الطاقة، كما تقود تطوير محطات الطاقة الرقمية عبر مجموعتها من حلول ®TOMONI المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

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