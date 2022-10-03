لضمان استقرار إمدادات الطاقة وتعزيز الكفاءة التشغيلية

مملكة البحرين، المنامة: وقعت شركة "ميتسوبيشي باور"، إحدى شركات "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة، اتفاقية طويلة الأمد للخدمات والصيانة مع شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم. وتشمل الاتفاقية توريد قطع الغيار وصيانة وخدمة مجمّع الطاقة الجديد الذي سيعمل بتوربين غازي من سلسلة الفئة J بنظام الدورة المركبة من "ميتسوبيشي باور" بقدرة 680.9 ميغاوات. وتهدف الاتفاقية طويلة الأمد هذه إلى رفع اعتمادية وكفاءة إمدادات الطاقة واستقرارها، بما ينعكس إيجابًا على القدرة الإنتاجية لشركة "البا" التي تعد من ركائز النمو والتطور الاقتصادي في مملكة البحرين.

ويأتي توقيع الاتفاقية طويلة الأمد للخدمات والصيانة عقب توقيع كل من "ميتسوبيشي باور" وشركة "سيبكو III" عقد التسليم الكامل مع شركة "البا" لتصميم وهندسة وتولي مهام المشتريات والإنشاءات والتشغيل لمجمّع الطاقة الجديد ضمن مشروع توسعة محطة الطاقة 5 بشركة "البا"، والذي ستقوم بموجبه "ميتسوبيشي باور" بتسليم وحدة توربين غازي من طراز M701JAC بخاصية التبريد بالهواء من سلسلة الفئة J بالاضافة إلى توربين بخاري. وبموجب بنود الاتفاقية طويلة الأمد للخدمات والصيانة، ستحصل شركة "البا" على خدمات الدعم الفني والضمانات الشاملة من قبل "ميتسوبيشي باور"، لتعزيز مستويات الأداء والكفاءة التشغيلية.

قال خالد سالم، رئيس "ميتسوبيشي باور" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "نفخر اليوم بتوقيع هذه الاتفاقية، في إطار شراكتنا المتنامية مع شركة "البا"، التي بموجبها سنقدم خدمات طويلة الأمد للتوربينات الغازية العاملة بتقنية الدورة المركبة في مجمّع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة 5، والتي وقعنا عقد التسليم الكامل الخاص بها منذ بضعة أشهر. ونحن ملتزمون بدعم شركة "البا" لرفع مستوى الكفاءة التشغيلية والإنتاجية لديها وخفض التكاليف لتلبية أهدافها التجارية والبيئية."

ومن جانبه، قال الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة البا: "وجود اتفاقية طويلة الأمد للخدمات والصيانة يمثل خطوة هامة في سبيل ضمان اعتمادية واستمرارية إمدادات الطاقة من مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة في البا الذي من المتوقع أن يبدأ عملياته التشغيلية في الربع الرابع من العام 2024، مما يدعم رؤيتنا المستقبلية لإنتاج الألمنيوم بطريقة مسؤولة ومستدامة".

وتتضمن الحلول المبتكرة التي ستقدمها "ميتسوبيشي باور" في إطار اتفاقية خدمات طويلة الأمد مع شركة "البا" منظومة الحلول الذكية "توموني" وهي المنظومة الخاصة بالتحكم عن بعد والمراقبة الذاتية بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تضمن الحصول على بيانات دقيقة في الوقت الأصلي حول مكونات محطات توليد الطاقة، بما يعزز قدرات التشغيل الذاتي في أنظمة توليد الطاقة وتحقيق الأهداف البيئية من أجل مستقبل مستدام.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود "ميتسوبيشي باور" المتواصلة في تقديم أحدث الحلول لعملائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تساهم في دعم جهود عملائها لإزالة الكربون والتنمية الاقتصادية وإنشاء منظومات طاقة ذكية ومستدامة.

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نبذة عن "ميتسوبيشي باور"

"ميتسوبيشي باور" هي علامة تجارية لحلول الطاقة مملوكة لشركة "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة"، وتتميز بحضورها في أكثر من 30 دولة حول العالم. وتقوم "ميتسوبيشي باور" بتصميم وتصنيع وصيانة المعدات والأنظمة التي تسهم بخفض الانبعاثات الكربونية، وتضمن وصول طاقة موثوقة في أنحاء العالم. وتقدم الشركة من بين حلولها مجموعة واسعة من التوربينات الغازية، بما في ذلك التوربينات التي تعمل بوقود الهيدروجين وخلايا وقود الأكسيد الصلب (SOFCs) وأنظمة مراقبة جودة الهواء (AQCS). كما تلتزم "ميتسوبيشي باور" بتقديم خدمة مثالية من خلال تعاونها مع العملاء في تشكيل مستقبل الطاقة، كما تقود تطوير محطات الطاقة الرقمية عبر مجموعتها من حلول TOMONI ™ المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

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نبذة عن شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)

تُعد البا أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم وذلك من خلال إنتاجها السنوي الذي يتجاوز 1.561 مليون طن متري (2021)، وتفخر الشركة بسجل حافل من التميز على مدى 50 عامًا في كافة جوانب العمليات التشغيلية والسلامة والبيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

واحتفلت البا التي تعتبر واحدة من كبرى الشركات في مملكة البحرين في مايو 2021 بمرور خمسة عقود على انطلاق عملياتها التجارية، وشهد احتفالها باليوبيل الذهبي تحطيمها لجميع الأرقام القياسية السابقة المسجلة على مستوى السلامة، حيث تمكنت من تحقيق 30 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة للوقت بتاريخ 01 سبتمبر 2022، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

وتقوم البا بتصنيع منتجات ألمنيوم عالية الجودة، في شكل منتجات معيارية وأخرى ذات قيمة مضافة، وتصديرها إلى أكثر من 240 عميلاً حول العالم عبر مكاتب مبيعاتها في أوروبا (زيورخ) وآسيا (هونغ كونغ وسنغافورة) والشركة التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن البا مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق لندن للأوراق المالية، والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (مقفلة) (69.38%)، وشركة سابك للاستثمارات الصناعية (20.62%)، والجمهور العام (10%). كما تفخر البا بحصولها على شهادات دولية مرموقة مثل اعتماد آيزو 9001، وآيزو 14001، وآيزو 27001، وآيزو 45001، وشهادة معيار IATF 16949:2016 الخاص بنظام إدارة الجودة لصناعة السيارات، وشهادتي مبادرة استدامة الألمنيوم (ASI)، وإيكوفاديس.

وباعتبارها أول مصهر للألمنيوم في الشرق الأوسط، ساهمت البا بشكل رئيسي في التنمية الاجتماعية والصناعية والاقتصادية بمملكة البحرين، وتعتبر القلب النابض لقطاع الألمنيوم المزدهر في البحرين، والذي يمثل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وكونها إحدى كبرى الشركات في مملكة البحرين، تحرص البا على توظيف الكفاءات الوطنية (نسبة البحرنة تبلغ 84%) بل تتخطى ذلك من خلال ضمان تعزيز كفاءاتهم ومهاراتهم عبر مختلف المبادرات التعليمية والتدريبية والتطويرية خلال جميع مراحل مسيرتهم المهنية لدى الشركة.

تعتبر البا واحدة من أبرز الشركات الصناعية في العالم، حيث تلتزم بأعلى المعايير في الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات. وتركز خارطة طريق الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة التي أطلقتها الشركة في فبراير 2022 على 6 أولويات استراتيجية، وهي: 1) إزالة الكربون، 2) الطاقة النظيفة والألمنيوم الأخضر، 3) الاقتصاد الدائري وصناعة الألمنيوم التحويلية، 4) تعزيز رفاهية الموظفين، 5) التعاون والشراكات، 6) الشفافية والاتصالات واستيفاء المتطلبات. ومنذ تأسيسها، استثمرت البا في العديد من المشاريع التي كان لها أثر إيجابي بالغ على المجتمع، ويمثل مصنع معالجة بقايا بطانة خلايا الصهر (دون أي مخلفات) البالغة تكلفته 37.5 مليون دولار ومشروع حديقة الطاقة الشمسية المرتقب لتوليد ما بين 5 إلى 7 ميغاوات من الطاقة النظيفة بعضًا من جهود الشركة الملموسة لتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 وأهداف الحياد الكربوني الصفري بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وعلاوة على ذلك، فمن المقرر أن تضطلع البا بدورها الاستراتيجي في منطقة صناعات الألمنيوم التحويلية والتي من شأنها تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين.

ويؤكد شعار البا الدائم "السلامة أولاً .. السلامة دائمًا" على أن سلامة ورفاهية الموظفين وعمال المقاولين هي من أولويتها القصوى. وتتمتع الشركة بسجل حافل على المستوى الدولي في مجالات السلامة والصحة، حيث حصلت على جوائز مرموقة عديدة مثل جائزة الميدالية الذهبية من الجمعية الملكية لمكافحة الحوادث (RoSPA) (للسنة التاسعة على التوالي) وجائزة السلامة الدولية مع الاستحقاق من قبل مجلس السلامة البريطاني فضلاً

عن ست جوائز هامة من مجلس السلامة الوطني الأمريكي لعام 2021. كما تم تكريم البا لمبادراتها المسؤولة خلال عملية إنتاج الألمنيوم بحصولها على جائزة أفضل شركة في مجال الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في البحرين من ESG Invest، وشهادة SafeGuard من شركة بيرو فيريتاس، فضلاً عن جائزة أفضل مؤسسة في حوكمة الشركات من Ethical Boardroom.

مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة 5

يهدف مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة 5 بالشركة إلى توسعة هذه المحطة التي تقوم بتوليد الطاقة من خلال تقنية الدورة المركبة.

ويماثل هذا المجمع الإضافي إعدادات المجمعات الأخرى بالمحطة (1:1:1) من خلال وجود تقنية التوربينات الغازية من الفئة J وبالحد الأدنى من تصنيف آيزو الاسمي البالغ 680.9 ميغاوات، حيث يضم المشروع ربطًا بالمحطة الفرعية الحالية ذات سعة 220 كيلوفولت. وتتمتع محطة الطاقة ذات الدورة المركبة بكفاءة أعلى بكثير من محطتي توليد الطاقة ذات الدورة المركبة 3 و4 بالشركة. وعند الانتهاء من مشروع توسعة مجمع الطاقة الرابع في محطة الطاقة 5، ستزداد الطاقة الإنتاجية لمحطة الطاقة 5 من 1,800 ميغاوات إلى 2,481 ميغاوات.

ومن المقرر أن تتولي مجموعة ميتسوبيشي باور وسيبكو 3 مسؤولية أعمال التصميم والهندسة والمشتريات والبناء والتشغيل بمجمع الطاقة الرابع في محطة الطاقة 5، والذي من المتوقع أن تبدأ عملياته التشغيلية التجارية خلال الربع الرابع من عام 2024.

آلية التظلم الخارجي

يمكن إرسال التظلمات الخارجية المتعلقة بالأداء البيئي والاجتماعي لشركة البا على رابط خط البا للنزاهة – وهو خط إبلاغ سري متعدد اللغات ويدار بشكل مستقل، سواءً باستخدام خط الهاتف المجاني أو الإنترنت وذلك على مدار الساعة يومياً.

استجابة البا لجائحة كوفيد-19

جاءت استراتيجية الاستجابة لشركة البا في وقت مبكر منذ يناير 2020 مع بدء انتشار الجائحة بما يتماشى وإرشادات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19). وتمكنت الشركة من الحفاظ على سير عملياتها التشغيلية خلال العام 2021 بفضل مرونة القوى العاملة لديها من موظفين وعمال المقاولين.

لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بـ:

إيلين هلال

مدير إداري لعلاقات المستثمرين والتأمين وسكرتارية الشركة: (+973) 1783 5100

بريد إلكتروني: eline.hilal@alba.com.bh

الموقع الإلكتروني: www.albasmelter.com

إيدلمان الشرق الأوسط

بريد إلكتروني: mena@edelman.com-mp

هاتف: جوزيفين ديري (+971 54 309 8452)

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