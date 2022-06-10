إقبال متزايد على شهادات الطاقة النظيفة كمؤشر لرغبة الشركات في تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها

دعوة كافة الجهات الراغبة بتتبع وتوثيق استهلاكها للكهرباء للتسجيل فوراً

أبوظبي، الإمارات: أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، الرائدة في التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء في جميع أنحاء دولة الإمارات، أنَّ 14 يونيو الجاري، هو الموعد النهائي للمشاركة في المزاد الرابع لشهادات الطاقة النظيفة في أبوظبي بعد النجاح الكبير الذي حققته المزادات الثلاثة السابقة.

تُسهم شهادات الطاقة النظيفة في تمكين الشركات العاملة في أبوظبي من تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها، من خلال ضمان عدم وجود انبعاثات كربوينة في عملياتها، وتوفير آلية لتوثيق مصادر إنتاج واستهلاك الكهرباء المتجددة أو النظيفة، وتقليل البصمة الكربونية، بالإضافة إلى إتاحة المجال أمام هذه الشركات للتنافس عالميا بامتلاكها شهادات معترف بها دولياً تثبت إسهاماتها في الحفاظ على البيئة.

قال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: "لقد أثبتت هذه التجربة المبتكرة لشهادات الطاقة النظيفة نجاحا غير مسبوق في جذب اهتمام عدد كبير من الكيانات العاملة في أبوظبي، والتي تتطلع إلى الإسهام في دعم مبادرة الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050. إنَّ النجاح الكبير الذي شهدته المزادات الثلاثة السابقة شجّع العديد من الشركات من مختلف الأحجام على اتخاذ خطوات استباقية نحو استهلاك الطاقة النظيفة، والمضي قدماً في تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها، والتصدي لظاهرة التغير المناخي. إنني أدعو جميع الجهات إلى الإسهام في الحدّ من البصمة الكربونية، والتسجيل في المزاد الرابع القادم، واتخاذ خطوة عملية لإزالة الكربون من أعمالها".

وتُعدّ شركة مياه وكهرباء الإمارات واحدة من الكيانات الرئيسية المعنية بتنفيذ مخطط إصدار هذه الشهادات في أبوظبي، حيث تقوم الشركة بدور المُسجِّل الوحيد ومشغِّل المزاد لتأسيس سوق أولية لهذه الأداة الجديدة، وقد شهدت المزادات السابقة توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية مع عدد من الكيانات في مختلف القطاعات تشمل: الطاقة والعقارات والرعاية الصحية والفعاليات.

إن شهادات الطاقة النظيفة هي شهادات رقمية قابلة للتداول، وصادرة عن دائرة الطاقة في أبوظبي، بوحدات 1 ميجاوات في الساعة عند تلقي الطلب من المسجل الوحيد، وتُعدُّ حالياً الآلية الوحيدة في أبوظبي لتأكيد الفوائد البيئية والاقتصادية التي يتم تحقيقها باستخدام الطاقة المتجددة والنظيفة.

وكانت دائرة الطاقة في أبوظبي قد أطلقت في أغسطس 2021، وفي سابقة هي الأولى من نوعها عالمياً، السياسة التنظيمية لمخطط شهادات الطاقة النظيفة، والتي تضمن إتاحة الفرصة لشراء شهادات للطاقة الناتجة من محطات الطاقة النووية، وبموجب ذلك وقعت شركة مياه وكهرباء الإمارات في أكتوبر 2021، شراكة استراتيجية في مجال الطاقة النظيفة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تهدف إلى تشغيل كافة أصول شبكة كهرباء أدنوك من مصادر الطاقة النظيفة التابعة لشركة مياه وكهرباء الإمارات. وفي يناير 2022 تم توقيع اتفاقية مع شركة الدار العقارية لتشغيل كافة الأصول المملوكة لشركة الدار من مصادر الطاقة النظيفة لمدة خمس سنوات.

لقد تم فتح باب التسجيل أمام جميع الجهات الراغبة في المشاركة في المزاد الثاني لشهادات الطاقة النظيفة الذي سيُقام في 14 يونيو القادم. وعلى الراغبين في تتبع والتحقق من استهلاك الطاقة المتجددة والنظيفة، زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.ewec.ae/ar/CleanEnergyCertificates أو التواصل مع فريق شهادات الطاقة النظيفة في شركة مياه وكهرباء الإمارات عبر البريد الإلكتروني: CleanEnergyCertificates@ewec.ae

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نبذة حول شركة مياه وكهرباء الإمارات

تقود شركة مياه وكهرباء الإمارات عمليات التخطيط وتوقع الطلب وشراء وتوريد المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات. وتؤدي الشركة دورها بصفتها المورد الوحيد للمياه والكهرباء التي تنتجها شركات الإنتاج المستقل، مما يضمن تحقيق التوازن على المدى القصير والطويل بين العرض والطلب لشركات التوزيع. وهي شركة تابعة لـ "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة متنوعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد أبوظبي المتنوع. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: .www.ewec.ae

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