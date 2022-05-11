القاهرة: أعلنت شركة موني جرام العالمية (ناسداك: إم جي آي)، إحدى الشركات الرائدة في مجال تحويل الأموال حول العالم، عن إبرام اتفاقية تعاون مع بنك مصر، أحد أكبر وأعرق المؤسسات المالية في مصر، والتي بموجبها ستتيح لملايين من عملاء موني جرام في 200 دولة حول العالم من إرسال حوالاتهم المالية ليستلمها ذويهم من شبكة فروع بنك مصر المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

هذا وقد صرح الأستاذ/ محمد الاتربي- رئيس مجلس إدارة بنك مصر قائلا " ان شراكتنا مع شركة موني جرام العالمية تأتي في إطار حرص البنك على التسهيل على الأفراد في مصر لاستقبال أموالهم المحولة من خلال ذويهم العاملين في الخارج عن طريق فروع شركة موني جرام المنتشرة حول العالم، وتزويدهم بطريقة آمنة وملائمة ومعقولة التكلفة لاستقبال الأموال وذلك من خلال عدد من فروع بنك مصر المنتشرة بجميع انحاء.

من جانبه عَلّقَ أحمد علي، رئيس موني جرام الشرق الأوسط "نحن متحمسون للشراكة مع بنك مصر كخطوة مهمة في طريق خطتنا للاستثمار في الأسواق الجاذبة للحوالات المالية حول العالم" وأكمل مضيفاً "مع واحدة من أكبر الشبكات في مصر وإمكانيات القنوات المتعددة لدينا والرائدة عالمياً، نحن متحمسون للتعاون مع أحد أكبر البنوك في مصر لتمكين ملايين العملاء من الوصول لمنصاتنا الرائدة، مع أكثر من 100 دولة ذات تمكين رقمي."

تصنف مصر حالياً كخامس أكبر سوق جاذبة للحوالات المالية عالمياً، حيث بلغت حجم الحوالات الواردة لمصر حوالي 31.5 مليار دولار حسب تقارير للعام 2021. ومع واحدة من أعلى معدلات النمو السنوي للحوالات الواردة، يتوقع المحللون أن تصعد مصر لتحتل المركز الرابع أو الثالث كأكبر سوق جاذبة للحوالات المالية عالمياً في غضون عدة سنوات. تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية لتضيف للزخم الذي تشهده موني جرام في الشرق الأوسط مؤخراً، كما يعزز الاستفادة من إمكانات منصات موني جرام الرقمية والتي تشهد مؤخراً نمواً متسارعاً حول العالم في دعم واحدة من أكبر الأسواق المستقبلة للحوالات المالية في العالم.

وفي سياق متصل فقد صرح مصطفى جمال رئيس قطاع الأموال والمراسلين ببنك مصر، بأن الشراكة الاستراتيجية بين مصرفنا وشركة، موني جرام العالمية تكتسب أهمية نوعية كونها تسهم في خدمة العديد من الأهداف الاستراتيجية لمصرفنا منها النمو المستدام والربحية وتنشيط مبادرة الشمول المالي تقديم خدمة مميزة للعملاء بأقل تكلفة. فضلا عن زيادة مصادر الدخل بالعملة الأجنبية.

ويقول رمزي الشكر، الرئيس الأقليمي بموني جرام الشرق الأوسط "مع تزايد أهمية السرعة، الاعتمادية وتسهيل الخدمات للعملاء، نحن نُعّوِل على الجهود المبذولة لتعظيم النمو في الأسواق المستقبلة الرئيسية كالسوق المصري،" وتابع قائلاً "ستدعم شراكتنا الجديدة مع بنك مصر، بالإضافة لعلاقاتنا القائمة حالياً في مصر، جهود موني جرام لتوسعة شبكتنا بشكل كبير في هذا السوق المهم مما يسهم في وصول خدمة موني جرام للمستهلك بسهوله ووصلهم بأحبائهم حول العالم.

هذا ويعمل بنك مصر على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

ويسعى بنك مصر دائماً على تقديم واستحداث كافة الخدمات والمنتجات المالية التي تلبى احتياجات العملاء المتنوعة مستخدماً أحدث الوسائل التكنولوجية.

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نبذة عن موني جرام العالمية:

شركة موني جرام شركة عالمية في مجال تحويل الأموال وتوفير المدفوعات بطرق مبتكرة حول العالم، تتيح للمستهلكين التواصل المالي مع ذويهم وأصدقائهم عن طريق الإنترنت أو الهاتف النقال أو أكشاك الدفع الآلي أو عن طريق شبكة فروعها المحلية المنتشرة في 200 دولة حول العالم، مع أكثر من 100 دولة حالياً ذات تمكين رقمي.

تُسخِر موني جرام منصاتها الرقمية المتطورة للتعاون مع العلامات التجارية العالمية الرائدة لخدمة ملايين البشر حول العالم بشكل سنوي من خلال قطاعي أعمال عملاء شبكات التجزئة التقليدي والخدمات الرقمية المباشرة المتقدمة.

للمزيد من المعلومات عن موني جرام يرجى التفضل بزيارة موقع الشركة على الإنترنت moneygram.com

نبذة عن بنك مصر:

أسس بنك مصر عام 1920 بفضل فكر الرائد الاقتصادي محمد طلعت حرب باشا، وهو أول بنك مصري‏ يؤسسه ويمتلكه المصريون 100% بالكامل. قام بنك مصر منذ تأسيسه بإنشاء العديد من الشركات في مختلف المجالات، ويمتلك البنك حاليًا نسبة كبيرة من الأسهم في نحو 157شركة في مختلف المجالات.

وقد قام بنك مصر بإنشاء العديد من الصناديق الاستثمارية الكبرى كجزء من سياسة المحفظة الاستثمارية المتنوعة، علاوة على ذلك، حصل بنك مصر على المركز الأول في السوق المصرفي المصري في ترتيب القروض المشتركة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021 وفقاً لمؤسسة بلومبرج العالمية.

كما يمتلك بنك مصر شبكة فروع تصل الى أكثر من 750 فرعاً متصلة الكترونياً ومنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية لتوفير أسهل وأفضل الخدمات إلى العملاء، هذا بخلاف تواجده العالمي والإقليمي من خلال وجود خمسة فروع في دولة الإمارات وفرعاً في فرنسا، بالإضافة إلى فروع البنوك التابعة في كل من لبنان وألمانيا وأيضًا مكاتب تمثيل في كل من الصين وروسيا وكوريا الجنوبية وايطاليا، هذا بالإضافة الى شبكة من المراسلين التابعين للبنك في جميع أنحاء العالم.

للمزيد من المعلومات عن بنك مصر برجاء زيارة موقع البنك الالكتروني

www.banquemisr.com