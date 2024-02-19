دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة مونتي كابيتال، القسم الاستشاري المالي والاستثماري التابع لمجموعة شركات مونتي، حصولها حديثاً على ترخيص فئة رابعة من سلطة دبي للخدمات المالية، يتيح لها توسيع مجموعة خدماتها، وتعزيز قدراتها في التمكين المالي، وعقد الصفقات الاستثمارية، وإدارة الائتمان بكل سهولة.

ويعكس هذا الإنجاز مدى التزام وتبني مجموعة مونتي للابتكار والتميز في خدماتها ضمن القطاعات التكنولوجية والمالية سريعة التطور في المنطقة. كما أنه يؤكد حرص الشركة على تقديم حلول مالية شاملة ومبتكرة، مصممة خصيصًا لتلبي الاحتياجات المتنوعة للزبائن في بيئة السوق الحيوية ومتسارعة النمو.

بدوره، قال أحمد طبارة، الرئيس التنفيذي لشركة مونتي كابيتال: "يُعد الحصول على الترخيص التنظيمي من سلطة دبي للخدمات المالية إنجازًا تاريخيًا لشركة مونتي كابيتال، مما يعزز التزامنا بتقديم خدمات استشارية مالية متميزة وحصرية في المنطقة". وأضاف: "نحن سعداء للغاية بهذا الإنجاز الهام، حيث يفتح أمامنا آفاقًا جديدة لتقديم خدمات حصرية ومميزة لزبائننا في دولة الإمارات والمنطقة، ونؤكد حرصنا على المساهمة الفعّالة في تحقيق المزيد من النجاح لزبائننا."

من جانبه، علق منتصر هاشم، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مونتي، على أهمية هذا الإنجاز قائلاً: "إن حصول مونتي كابيتال على ترخيص فئة رابعة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، يعكس تفانينا في تعزيز الابتكار والنمو في عروضنا الاستشارية المالية لشركات التكنولوجيا والاتصالات، ويؤكد تطلعنا لتحفيز التغيّرات التحوّلية وتقديم قيمة مضافة دائمة ومتجددة وأفضل الخدمات الحصرية لعملائنا عبر الأسواق التي نتواجد فيها".

وفي إطار حرص مونتي كابيتال المتنامي لتطوير محفظتها وخدماتها المتنوعة، عملت على تحسين قدرة الشركات من خلال تقديم خدمات تمويلية شاملة، مما سيتيح توفير تخطيط استراتيجي غير مسبوق، وتطوير خطط الأعمال، وتقديم خدمات تأمين رأس المال العامل، بالإضافة إلى تقديم توصيات مالية متخصصة.

وبفضل أحدث التراخيص التنظيمية، تستعد مونتي كابيتال لتعزيز خدماتها الاستشارية المتعلقة بعمليات الدمج والاستحواذ عبر مختلف القطاعات، وأظهرت الشركة بخبرتها الواسعة، خاصة في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا المالية، إنجاز المعاملات بمستوى احترافي ودقة عالية. وفيما يتعلق بإدارة الائتمان، ستقدم مونتي فاينانس لزبائنها خدمة "ترتيب الائتمان وتقديم المشورة بشأن الائتمان"، بما يشمل استشارات معززة للديون وحلول إعادة الهيكلة، وتوجيههم لمواجهة التحديات المعقدة مع تقديم حلول مناسبة وميسرة. وتعكس هذه الخطوة الإستراتيجية التزام مونتي كابيتال المستمر بالتميز والابتكار في مجال الخدمات المالية.

بالإضافة إلى ذلك، كونها شريكًا موثوقًا في قطاعات الاتصالات والإعلام وصناعة التكنولوجيا، تمتعت مونتي كابيتال بمكانة قوية كشريك موثوق للشركات الكبيرة والشركات الناشئة على حد سواء، لا سيما أنها استفادت من خبرة مونتي موبايل الواسعة في ميدان الاتصالات والتكنولوجيا المالية، مقدمةً خدمات استشارية مرنة ومتخصصة. ومع الترخيص الجديد، سيتم تعزيز وتخصيص هذه الخدمات بمرونة لتلبية احتياجات الشركاء بشكل دقيق، مما يمكنهم من الاستفادة الكاملة من فرص النمو والابتكار.

لا يقتصر هذا الإنجاز التنظيمي على تعزيز دور مونتي كابيتال في دعم شركات الاتصالات والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا فحسب، بل يمتد لتوسيع أفقها، وعقد الشراكات الجديدة من عملاء متنوعين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. وتماشياً مع الاستراتيجيات المستقبلية، تستعد مونتي كابيتال لتحقيق نمو استثنائي، مستفيدة من خبرة مونتي موبايل في ميدان الاتصالات والتكنولوجيا المالية. ومن المتوقع أن يسفر هذا التكامل عن تحويل الطموحات إلى نجاحات ملموسة لعملائها، وبالتالي عهد جديد من الابتكار والقيادة المالية في المنطقة.

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