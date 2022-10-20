· سهولة التسوق من أكثر من 350 علامة تجارية عالمية ومحلية تشمل أبرز المصممين في عالم الأزياء الفاخرة من خلال خاصية المحادثة الفورية عبر الواتس اب في إطار خدمة المساعدة الشخصية الرقمية

· تشكل هذه الخدمة دلالة إضافية على مكانة شركة "ماجد الفطيم" الرائدة ودورها في قيادة مسيرة التحول الرقمي من خلال ابتكار وتوفير تجارب التسوق المتعددة القنوات والاتجاهات السلسة والمريحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلق "مول الإمارات"، الذي تملكه وتديره شركة "ماجد الفطيم"، خدمة المساعدة الشخصية الرقمية الجديدة والأولى من نوعها، والتي تأتي في إطار رؤية مركز التسوق، لتصميم وتوفير تجارب متعددة القنوات والاتجاهات. وستتيح هذه الخدمة الجديدة الفرصة أمام المستهلكين، للتسوق من أكثر من 350 علامة تجارية عالمية ومحلية ومن أبرز مصممي الأزياء الفاخرة، عبر المحادثة الفورية من خلال الواتس اب، براحة وسهولة وهم في منازلهم.

كما يمكن استخدام خدمة المساعدة الشخصية الرقمية، لمساعدة الزبائن في شراء الهديّة المثاليّة لأصدقائهم وأحبائهم أو حجز طاولة العشاء في أحد أفخم وأبرز المطاعم الذي يحتضنها مركز التسوق، إلى جانب الاستمتاع بتجارب البيع بالتجزئة وتحقيق أعلى مستويات الراحة والسهولة. هذا بالإضافة إلى حصول المتسوقين على خدمة التوصيل المجانية مباشرةً إلى باب منازلهم في غضون بضع ساعات، كل ذلك من خلال محادثة فورية سهلة وسريعة عبر الواتس اب.

وتشكل خدمة المساعدة الشخصية الرقمية، واحدة من بين العديد من تجارب البيع بالتجزئة الرقمية التي يقدمها "مول الإمارات"، والمصممة خصيصاً للمتسوقين، إلى جانب تجارب التسوق التقليدية المتوفرة. ويؤكد "مول الإمارات على جهوده الرائدة في مسيرة التحول الرقمي خلال تمهيد الطريق لاعتماد القنوات المتعددة، وتوفير تجارب يمكن الوصول إليها وتحقيقها داخل المتاجر أو في المنازل أو من خلال أجهزة الهواتف المحمولة. ويساهم هذا النموذج المختلط المعتمد من قبل مركز التسوق، والذي يشمل المحادثات والدردشات التجارية، في ردم الهوة القائمة بين المتاجر التقليدية والمنصات الرقمية وبناء الجسور بينها، لتحقيق تجربة تسوق سهلة وبسيطة، وإتاحة الفرصة أمام المتسوقين في كافة أرجاء الإمارات العربية المتحدة للوصل إلى مئات العلامات التجارية.

وقال فؤاد منصور شرف، المدير العام لمراكز التسوق في الإمارات، لدى "ماجد الفطيم العقارية":" ندرك في شركة "ماجد الفطيم"، بأن المتسوقين لدينا يتطلعون إلى الحصول على أكثر من خيار واحد، عندما يتعلق الأمر بعملية استكشاف ما تقدمه العلامات التجارية العالمية أو المحلية المفضلة لديهم. وانطلاقاً من توجهنا المتواصل ورؤيتنا بأهمية وضرورة إعطاء الأولوية للتجارب المتعددة القنوات والاتجاهات، قررنا العمل على الإرتقاء بخدماتنا وتقديماتنا من خلال خدمة المساعدة الشخصية الرقمية، التي من شأنها أن تمكّن المتسوقين، من التسوق والحصول على تشكيلات العلامات التجارية المفضلة لديهم براحة وسهولة وهم في منازلهم. وإلى جانب هذه الخدمة، نلتزم بتلبية طلبات واحتياجات المستهلكين من خلال تجارب التجزئة الرقمية الأخرى التي نقدمها، والتي من المقرر توسيع نطاقها خارج حدود "مول الإمارات". وتتناغم جهودنا وأعمالنا الرائدة التي نفتخر بها، لتقديم تجارب مبتكرة متعددة القنوات والاتجاهات، مع تطلعاتنا ورؤيتنا القائمة على إعطاء الأولوية للمستهلكين وجعلهم في صلب وصدارة أعمالنا، وتوفير الراحة والسهولة لهم في أي مكان يتواجدون فيه".

وتتميز مسيرة "مول الإمارات" في هذا الإطار، من خلال تقديماته في مجال البيع بالتجزئة التي وصلت إلى مستويات وآفاق جديدة ومتطورة، مع إطلاق الموقع الجديد للتجارة الإلكترونية، الذي صُمم خصيصاً ليتناسب مع السلوكيات الرقمية للمستهلكين، حيث يشمل الخدمات من دون تلامس والخدمات المتعددة القنوات والاتجاهات، مثل ورش عمل مصممة خصيصاً مع أخصائي المظهر الشخصيين، ومواقف السيارات الذكية، وفرصة التسوق من أكثر من 50 علامة تجارية. وتُعتبر خدمة أخصائي المظهر، التي صُممت بهدف تعزيز وتحسين تجارب المتسوق، مثالية للأشخاص الذين يتطلعون إلى تجديد خزانة ملابسهم. للاستفادة من هذه الخدمة، يمكن للزبائن حجز موعد مع الأخصائي عبر الموقع الإلكتروني لـ "مول الإمارات"، واختيار المصمم المفضل والباقة، وحجز الجلسة عبر الإنترنت، حيث سيتم تزويدهم بالمزيد من المعلومات، والاستمتاع باستشارة فريدة من نوعها في مجال المظهر وأسلوب اختيار الأزياء والملابس في "مول الإمارات".

وفي إطار تجارب شركة "ماجد الفطيم" المتعددة القنوات والاتجاهات دائمة التطور، والتي تلبي احتياجات المستهلكين الكثيرة والواسعة النطاق، أطلق "مول الإمارات" أيضاً، خدمة مواقف السيارات الذكية للمتسوقين، والتي تعرف باسم "مواقف السيارات المحجوزة رقمياً". يمكن للمتسوقين الاستفادة من هذه الخدمة، من خلال تحميل تطبيق "مول الإمارات"، الأمر الذي يتيح لهم حجز مكان في قسم "مواقف السيارات" وإكمال العملية بعد تسجيل التفاصيل المتعلقة بزيارتهم. يجب أن يتم الحجز قبل ساعة واحدة على الأقل من زيارتهم، ويُسمح للمتسوقين بركن سياراتهم قبل 30 دقيقة من وقت الحجز المسموح به. صُممت هذه الخدمة، آخذة بعين الاعتبار أهمية ركن السيارات، كخدمة أساسية ستساهم في نجاح تجربة التسوق للمستهلكين من البداية وحتى النهاية، وجعلها سريعة وسهلة وسلسة. وتتوفر حالياً خدمة وقوف السيارات الأساسية والتي تشمل مواقف السيارات من دون تذاكر، حجز مواقف السيارات والامتيازات الخاصة ببرنامج المكافآت "شير" لمواقف السيارات، وغيرها الكثير قريباً.

للوصول إلى خدمات "مول الإمارات" الرقمية الجديدة، يرجى زيارة malloftheemirates.com

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عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وتحفل قصة نجاح "ماجد الفطيم" بالعديد من الإنجازات، التي جاءت نتيجة رؤية أسسها السيد ماجد الفطيم، الذي حلم بتغيير مفهوم التسوّق والترفيه لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وقد بدأت ملامح تلك الرؤية تتجسّد عبر العديد من مراكز التسوّق الحديثة والمبتكرة، تم افتتاحها أولًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتتوسّع بعدها عبر 17 سوقًا حول العالم ويعمل بها أكثر من 45 ألف موظف. وقد نالت الشركة أعلى درجة استثمارية (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

تمتلك وتدير "ماجد الفطيم" اليوم 29 مركز تسوّق و13 فندقًا وأربعة مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء. وتتضمّن مراكز التسوّق التابعة لشركة "ماجد الفطيم"، "مول الإمارات"، و"مول مصر"، ومراكز "سيتي سنتر"، ومراكز التسوق المجتمعية "ماي سيتي سنتر"، بالإضافة إلى خمس مجمّعات تسوّق بالشراكة مع حكومة الشارقة. كما أنّ للشركة امتياز الاستخدام الحصري لاسم "كارفور" في أكثر من 30 سوقًا على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. وتدير "ماجد الفطيم" أكثر من 420 متجرًا، بالإضافة إلى المتجر الإلكتروني.

كما تدير "ماجد الفطيم" أكثر من 600 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة مراكز ترفيه عائلي عالمية المستوى من بينها "ماجيك بلانيت" و"سكي دبي" و"آي فلاي دبي" و"دريم سكيب"و"سكي مصر"، وغيرها. وتعد "ماجد الفطيم" هي الشركة الأم لشركة متخصصة في الأزياء والتجزئة والمفروشات المنزلية والديكورات الداخلية وتدير عددًا من أبرز الأسماء والعلامات التجارية في عالم الأزياء والمنزل مثل "أبيركرومبي آند فتش" و"هوليستر" و"أُول سينتس" و"لولوليمون أثليتيكا" و"كريت آند باريل" و"ليغو" و"ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء. كما تشغّل "ماجد الفطيم" شركة إدارة المرافق "إنوڤا" من خلال مشروع مشترك مع شركة "ﭬيوليا"، العالمية الرائدة في مجال إدارة الموارد البيئية. maf.am/Majid_Al_Futtaim_AR/https:/

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