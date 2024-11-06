تفتح الوجهة المخصصة والحديثة أبوابها في الربع الأول من عام 2025، حيث ستضم مسرحاً يحتوي على 575 مقعداً واستوديوهات للرقص وأداء التجارب، فضلاً عن تجربة فنية شاملة لجميع الأعمار والجنسيات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت ماجد الفطيم، المجموعة الرائدة في تطوير وإدارة مراكز التسوق ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، عن الافتتاح المرتقب لوجهة نيو كوفنت جاردن (New Covent Garden) في مول الإمارات، والتي تشكل مركزاً ثقافياً وترفيهياً فريداً يرتقي بمكانة دبي في المشهد العالمي للفنون والثقافة.

وسيشكل نيو كوفنت جاردن مركزاً نابضاً بالطاقة الإبداعية، حيث سيضم مسرحاً متطوراً يتضمن 575 مقعداً، وعشرة استوديوهات للرقص وأداء التجارب، ومساحة شاملة لليوغا والبيلاتس، ومسرح بلا بوكس، بالإضافة إلى مطاعم مميزة، وكل ذلك تحت سقف واحد، ليقدم تجربة فنية شاملة ومفعمة بالحيوية للمقيمين والزوار. وتستضيف الوجهة إنتاجات رفيعة المستوى تشمل عروض ومسرحيات ويست إند الموسيقية، ومسرحيات عربية، وعروض الباليه، والكوميديا، والأوبرا، والعروض العائلية، والحفلات الموسيقية، بمشاركة نجوم عالميين ومواهب محلية. وتضمن العروض تجارب متنوعة وتفاعلية تلبي مختلف الأذواق والتفضيلات الثقافية لسكان الإمارات وزوارها.

ويشرف على نيو كوفنت جاردن نخبة من خبراء قطاع الترفيه، بقيادة ليزا سكوت لي، نجمة البوب العالمية الشهيرة من فرقة ستيبس (STEPS)، والمخرج الإبداعي ومصمم الرقصات جوني شنتال-لي، أحد أعضاء طاقم العمل الأصلي لمسرحية (Footloose) الموسيقية. ومن المتوقع أن يشكل المركز قوة فنية تتربع على تقاطع الفنون الأدائية والإبداع، حيث سيفتح أبوابه في الربع الأول من العام القادم، وسيضم مرفقاً متطوراً يقدم عروضاً ترفيهية عالمية المستوى، وتجذب جميع الفئات العمرية والجنسيات والثقافات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال حسين موسى، المدير التنفيذي في مول الإمارات: "نسعى في مول الإمارات باستمرار إلى تخطي الحدود وبناء عالم من التجارب لإثراء المجتمع وتعزيز حيويته. ورأينا في ذلك فرصة لتعزيز مشهد الفنون الثقافية والأدائية في دبي وتوفير تجارب فريدة فيها، لا سيما في ضوء تنوع سكان الإمارة وطابعها العالمي. ومن خلال نيو كوفنت جاردن، نقدم للشرق الأوسط قوة ثقافية مرموقة، تُرسّخ مكانة المركز التجاري الشهير بصفته مركزاً للإبداع وفنون الأداء والتفاعل مع المجتمع. ويسعدنا أن نكون قادرين على توفير منصة تتيح للجمهور استكشاف حبهم للثقافة والفنون على مستوى جديد كلياً".

وسيتاح المسرح والفنون للجميع في الوجهة الإبداعية الجديدة نيو كوفنت جاردن، حيث توفر تدريباً عالي الجودة لفناني العروض المحترفين والناشئين، مما يتيح لهم صقل مواهبهم وتسليط الضوء عليها. وسترتقي الاستوديوهات العشرة المخصصة بمشهد فنون الرقص والأداء في المنطقة، من خلال إرساء معايير جديدة للتميز في التدريب والأداء. وتكتسب هذه المبادرة زخماً أكبر بفضل الشراكة طويلة الأمد بين سكوت-لي وديبي مور، الحاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية برتبة ضابط ومؤسسة استوديوهات باينابل دانس الشهيرة في لندن، مما يمثل أول توسع دولي على الإطلاق مع نيو كوفنت جاردن. ويبدأ فرع دبي من استوديو الرقص فصلاً جديداً لمجتمع الرقص، ويتيح فرصة مميزة للأفراد من مختلف المستويات والأعمار لاستكشاف عالم الرقص وفنون الأداء.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سكوت-لي، مؤسسة أكاديمية برينسيبل أوف دبي بيرفورمينج آرتس (Principal of Dubai Performing Arts Academy): "لطالما تطلعنا أنا وزوجي جوني إلى نيو كوفنت جاردن بشغف لسنوات. نظراً لكوننا فناني أداء محترفين واستقرارنا في دبي منذ أكثر من عشر سنوات، أردنا إنشاء مساحة مميزة ووجهة لفناني الأداء والراقصين والموسيقيين والفنانين ومجتمع المسرح وفنون الأداء، لتشكل مركزاً إبداعياً يجمع الناس من مختلف الخلفيات والثقافات ليشاركوا شغفهم وحبهم للفنون. وتُعد نيو كوفنت جاردن مقصداً فريداً يضم مسرحاً مميزاً ومزوداً بـ 575 مقعداً في قلب مول الإمارات، إلى جانب عشرة استوديوهات للرقص وأداء التجارب، ما يجعلها طموحاً لكل فنان أداء، حيث يمكنهم التدرب والاستعداد وتقديم العروض في مكان واحد والاستفادة من مسرح متكامل مع 10 غرف خلف الكواليس لتبديل الملابس. ولا يسعنا الانتظار لتقديم عروض مدهشة ولإتاحة الفرصة للجميع لاختبار هذه الوجهة الجديدة والمبتكرة والتي ستحدث نقلة نوعية في عالم الفنون".

ويعكس هذا المشروع الاستثنائي التزام ماجد الفطيم بتعزيز المشهد الثقافي في دبي وتلبية الإقبال المتزايد فيها على الفنون وعروض الأداء والتفاعل المجتمعي. وستشكل نيو كوفنت جاردن ملتقىً نابضاً بالحياة يجمع بين الفنون وعروض الأداء والمجتمع، ويستقطب اهتماماً عالمياً بالمشهد الثقافي المزدهر في دبي. ومن خلال تعزيز الثقافة والابتكار، ستسهم الوجهة في تعزيز حياة السكان والزوار على حد سواء. وتستضيف نيو كوفنت جاردن أول عروضها في عام 2025 بالتعاون مع شركة لايف نيشن ميدل إيست (Live Nation Middle East).

نبذة عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي مجموعة إماراتية رائدة في مجال أسلوب الحياة المتنوع وتعمل عبر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وانطلقت المجموعة، وفق رؤية مؤسسها الراحل، المتمثلة في تحقيق التحول في مفاهيم التسوّق والترفيه والتسلية لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم".

وشهدت المجموعة نمواً بارزاً لتصبح واحدة من أكثر الشركات التي تتمتع بسمعة ومكانة مرموقة في المنطقة، حيث تضم أكثر من 43000 موظف، وتبلغ قيمة الأصول المملوكة لها 19 مليار دولار أمريكي وتتمتع بأعلى تصنيف ائتماني (BBB) بين الشركات الخاصة في المنطقة. وتمتلك "ماجد الفطيم" وتدير 29 مركز تسوق وسبعة فنادق وخمس مدن متكاملة، وتستقبل أكثر من 600 مليون عميل في مرافقها وتجاربها كل عام.

تدير "ماجد الفطيم" أكثر من 600 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة إلى مجموعة من تجارب الترفيه والتسلية عالمية المستوى في جميع أنحاء المنطقة، من بينها أربعة مواقع داخلية للتزلج في دبي وأبوظبي والقاهرة وعُمان بالإضافة المراكز الترفيه العائلي، "ماجيك بلانيت" و"المستكشفون الصغار"، وتفخر الشركة بامتلاكها لمول الإمارات ومول مصر ومول عُمان بالإضافة إلى مراكز التسوق الشهيرة "سيتي سنتر" التي تستكمل محفظة أعمالها في جميع أنحاء المنطقة.

تتعاون المجموعة مع علامات تجارية عالمية شهيرة من قطاع التجزئة العاملة في مجال الأزياء والمستلزمات المنزلية، ومستحضرات التجميل، من بينها "لولوليمون" و"ليغو" و"كريت آند باريل" و"شيشيدو"، ضمن أكثر من 70 متجرًا و20 منصة رقمية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. كما تملك المجموعة "ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء، إلى جانب حقوق الامتياز الحصري لتشغيل وإدارة "كارفور" في أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، والتي تقدم خدماتها لنحو770 ألف عميل يوميًا. ويتم دعم هذه العروض من خلال برنامج المكافآت "شير" الأسرع نموًا في دولة الإمارات، والذي يوفر للعملاء تجربة أكثر تخصيصًا تعتمد على البيانات. كما تعد المطور العقاري المفضل في المنطقة، حيث قدمت العديد من مشاريع المدن المتكاملة المتميزة ومن بينها "غاف وودز" و"تلال الغاف" في دبي و"الموج" في مسقط.

تواصل شركة "ماجد الفطيم" في وضع وإرساء معايير النمو المستدام من خلال استراتيجية الاستدامة " الجرأة اليوم تعني تغييراً في الغد". وتلتزم المجموعة بتحقيق المحصلة الإيجابية في المياه والكربون بحلول عام 2040.

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