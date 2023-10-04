المول سيحظى بهوية مبتكرة ومميزة مع شعار بصري جديد

الحملة تعزز منهجية مول الإمارات الفريدة والتي تتمحور حول الأفراد

عملية التجديد تسلط الضوء على منهجية مول الإمارات لتطوير تجارب مخصصة ومدروسة لضمان راحة العملاء، بما فيها مواقف السيارات الذكية وخدمات الكونسيرج الرقمية، وغيرها من الخدمات التي تسهّل وصول العملاء إلى تجارب راقية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ماجد الفطيم، الرائدة في تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط، تجديد العلامة التجارية لمول الإمارات، مركز التسوق الرائد والتابع للشركة في دبي. وتهدف عملية التجديد التحويلية إلى توفير وجهة نمط حياة متكاملة تحتفي بالأفراد على اختلاف خياراتهم وتفضيلاتهم وأعمارهم بالاعتماد على منهجية تتمحور حول العملاء.

وحفاظاً على إرث المول في تقديم كل ما هو جديد ومبتكر، تستند حملة التجديد في جوهرها إلى مفهوم رائد يركز على توفير تجارب مميزة وقائمة على مجموعة فريدة من خيارات التجزئة ومكافآت التسوق ووسائل الراحة والخدمات الرقمية. وتضمن هذه العناصر تحويل مركز التسوق إلى مساحة مخصصة بإمكانيات واكتشافات لا محدودة.

كما تم تحديث الشعار البصري الشهير لمول الإمارات بتصميم راقٍ ومبسّط في إطار حملة التجديد.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت ميشيل والش، مدير أول للاتصال والتسويق، شركة ماجد الفطيم لإدارة الأصول: "يشكل إطلاق حملة تجديد علامة مول الإمارات لحظةً فارقةً في مسيرته، إذ تسهم في ترسيخ مكانتنا في قلب نمط حياة المستقبل وتعزز سمعتنا بصفتنا وجهة الإمكانيات اللامحدودة. وتنبع هذه الحملة، القائمة على منهجية فريدة تتمحور حول العملاء، من إيماننا بأن التسوق ليس إلا بداية التجربة في مول الإمارات. ويرحب مول الإمارات بحلّته الجديدة وميزاته الفريدة بالعملاء للاستمتاع بالتجارب المخصصة والمميزة خارج نطاق تجارب التسوق التقليدية. وندعو عملاءنا الكرام من خلال هذه الحملة الجديدة إلى بدء رحلة ملهمة لاختبار وتذوق ومشاهدة كل ما هو جديد وإلقاء نظرة على مستقبلنا الرائع".

ويستفيد العملاء الراغبين باختبار تجارب كبار الشخصيات من صالتَي Cle D’or وThe 9، اللتان توفران مساحات فاخرة للاسترخاء خلال رحلة تسوق فاخرة بين أشهر العلامات في العالم. ويتيح مول الإمارات مجموعة لا تُضاهى من متاجر العلامات الشهيرة، والتي تقع بالقرب من متاجر العلامات الفاخرة، ما يجعل منه وجهة مفضلة لتلبية مختلف الأذواق والتفضيلات.

وتكتمل تجربة زيارة مول الإمارات بوسائل راحة لا مثيل لها والتي أصبحت علامةً فارقة في الوجهة، ومن أبرزها مساحة خاصة بالمول تتيح حجز مواقف حصرية للسيارات بشكل مسبق، بالإضافة إلى مواقف ذكية لا تحتاج إلى تذاكر، وخدمة تسوق براحة، وغيرها الكثير. ويمكن للعملاء الاستمتاع بتجربة التسوق الفريدة التي يوفرها مول الإمارات أينما كانوا، بفضل خدمة الكونسيرج الرقمية والتي لاقت إقبالاً كبيراً. وتتيح الخدمة للعملاء التواصل مع أحد موظفي الخدمة عبر واتساب لاختيار كل ما يرغبون بشرائه من مختلف المتاجر ضمن المول، وتوصيله مجاناً خلال أربع ساعات.

وتسلط الحملة الجديدة الضوء على الخدمات المبتكرة والمدروسة التي يقدمها المول، ومنهجيته التي تتمحور حول العملاء والتي تميزه عن غيره. وتتضمن برنامج مكافآت نمط الحياة شير، والذي يتيح نقاط ولاء وميزات وعروض خاصة من الشركاء، مما يجعل من كل عملية تسوق في المول تجربة مجزية. وتكتسب تجارب الترفيه والتسلية بعداً جديداً في مول الإمارات، حيث يشكل سكي دبي، منتجع التزلج والحديقة الثلجية الداخلية الحاصلة على جوائز، في المول الوجهة المثالية للاستمتاع بأجمل الأوقات ضمن أجواء باردة في الصحراء.

وتترك جميع التجارب في المول تأثيراً إيجابياً على العملاء مهما كانت صغيرة، بدءاً من تجديد تركيزهم ونشاطهم بكوب من القهوة المُقدم وفق أرقى مستويات الخدمة، ووصولاً إلى إعادة استكشاف شغفهم والاستمتاع بالأجواء الحصرية في الصالات الخاصة بالأعضاء ضمن المول. ويحتضن مول الإمارات، بفضل حملة تجديد العلامة التجارية، الإمكانيات اللامحدودة للمستقبل مع تجربة عملاء مخصصة تشكل جوهر عملياته.

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عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه وتتواجد في 16 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. ويعمل لدى الشركة 46 ألف موظف، يمثلون 114 جنسية، وتستقبل 600 مليون عميلاً سنويًا في مراكز التسوق التابعة لها ومجتمعاتها ووجهاتها الترفيهية.

تمتلك الشركة أصولًا بقيمة 66 مليار درهم، وتملك ايضا أعلى تصنيف ائتماني (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط. وأعلنت الشركة التزامها بالوصول إلى هدف "المحصلة الإيجابية" في مجال المياه والطاقة بحلول العام 2040.

عن شركة "ماجد الفطيم لإدارة الأصول"

تمتلك وتدير شركة "ماجد الفطيم" 29 مركز تسوّق في الإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين ولبنان وعُمان. وتشمل محفظة الشركة "مول الإمارات"، و"مول مصر" و "مول عمان" ومراكز "سيتي سنتر"، ومراكز التسوق المجتمعية "ماي سيتي سنتر"، بالإضافة إلى خمس مجمّعات تسوّق بالشراكة مع حكومة الشارقة. كما تدير الشركة خدمات متعددة القنوات تشمل مراكز التسوق عبر الانترنت، خدمة الكونسيرج الرقمي، متجر المستقبل المدعوم بالذكاء الاصطناعي و "مول الميتافيرس" أول مركز تسوق في الفضاء الرقمي في المنطقة. وتتميز جميع هذه المرافق بأنها مدعومة من برنامج الولاء والمكافآت الأسرع نمواً في الإمارات العربية المتحدة "شير"، والذي يوفر للعملاء تجربة أكثر تخصيصاً قائمة على البيانات في مراكز التسوق، إلى جانب العديد من الامتيازات والتي تشمل إمكانية الوصول إلى صالة كبار الشخصيات ومواقف السيارات الذكية. وتعمل شركة "ماجد الفطيم" على تطوير الفنادق المتصلة أو المجاورة لمراكز التسوق، التي تتميز بتحقيق قيمة مضافة والراحة والتجارب الاستثنائية للزوار من المنطقة وخارجها ومن المجتمعات المحيطة لرجال الأعمال.

تمتلك شركة "ماجد الفطيم" 11 فندقاً في الإمارات العربية المتحدة وفندقين في البحرين، يتم إدارتها تحت علامات تجارية عالمية مثل "شيراتون"، و"نوفوتيل"، و"إيبيس"، و"ألوفت"، و"هيلتون جاردن إن" ، وفندق "كمبينسكي"، و"بولمان"، و"لو ميريديان"، و"ذا ويستن".

في العام 2022، أصبحت شركة "ماجد الفطيم"، المجموعة الأولى والوحيدة في العالم، التي تحصل على شهادة LEED البلاتينية المرموقة عن جميع فنادقها.