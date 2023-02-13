لزيادة وعيهم بثقافة العمل التطوعي وتعميق دورهم في تنمية المجتمع المصري

ميلان: نظرا لكون هنكل مصر جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري، نعمل بكل جهد لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا و تلبية متطلباتهم عبر الأنشطة المختلفة ومنها تطوع موظفينا

صالح: نطمح إلى تعميق التعاون مع هنكل مصر في الفترة القادمة لمواصلة دورها المجتمعي المتميز.

القاهرة: تطوع عدد من موظفي شركة هنكل مصر مع بنك الكساء المصري لفرز وتجهيز الملابس بهدف توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن إطار المسؤولية المجتمعية لشركة هنكل مصر تجاه تنمية المجتمع المصري.

تأتي جهود هنكل مصر التطوعية في التعاون مع بنك الكساء المصري بهدف وصول ملابس ملائمة ونظيفة للأسر الأكثر احتياجًا خاصة في فصل الشتاء لحمايتهم من البرد انطلاقًا من التزامها بدعم المجتمعات المحلية وخاصة الفئات الأولى بالرعاية لتحسين ظروفهم المعيشية وتوفير حياة كريمة لهم.

في هذا السياق، قالت كارول ميلان، رئيس شركة هنكل مصر والعضو المنتدب: "نظرا لكون هنكل مصر جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري، نعمل بكل جهد لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا و تلبية متطلباتهم عبر الأنشطة المختلفة ومنها تطوع موظفينا، بهدف المساهمة في دعم تلك الفئات و توفير حياة كريمة ومعيشة أفضل لهم، كما نسعى من خلال هذه الأنشطة إلى تشجيع موظفينا على المساهمة في الأعمال التطوعية ونعمل على زيادة وعيهم بثقافة العمل التطوعي بغرض تعميق دورهم في تنمية المجتمع المحيط بما يؤثر بالإيجاب على مسيرة التنمية المستدامة في ظل رؤية مصر 2030."

ومن جانبها، عبَّرت منال صالح الرئيس التنفيذي لبنك الكساء المصري، عن امتنانها للمشاركة التطوعية لشركة هنكل مصر، قائلًة: "سعداء بالمشاركة الفاعلة لموظفي شركة هنكل مصر في فرز الملابس وتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجًا في قرى ونجوع مصر، وهو الأمر الذي نطمح أن يكون نموذجًا يحتذى به لكل شركات القطاع الخاص من أجل إرساء ثقافة العمل التطوعي بينها بهدف التمكن من الوصول إلى كل الفئات الأكثر احتياجًا في كل ربوع الجمهورية بغرض تنمية المجتمع وتحسين الحياة المعيشية لهذه الفئات، كما نطمح إلى تعميق التعاون مع هنكل مصر في الفترة القادمة لمواصلة دورها المجتمعي المتميز."

يُذكَر أن هنكل مصر تمكنت من إكمال أكثر من 2146 ساعة تطوع في العديد من الأنشطة المختلفة في عام 2022، وذلك تحت مظلة مسؤوليتها المجتمعية التي تعتمد على ثلاث محاور رئيسية: التعليم والبيئة والصحة، بالإضافة إلي تمكين المرأة. إذ تعاونت هنكل مصر مع العديد من المنظمات غير الهادفة للربح في أنشطة مختلفة مثل زيارة قري فقيرة، زيارة مستشفيات أطفال إلى جانب تدريبات لموظفي الشركة من أجل تعزيز التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقةوزيادة وعيهم باحتياجاتهم الخاصة وكيفية التعامل معها وتعزيز الشمول في بيئة العمل.

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نَبْذَة عن هنكل مصر:

بدأت هنكل أعمالها في مصر عام 1992 وتعمل على تطوير نشاطها المستدام منذ ذلك الحين. تفخر هنكل بعلاقتها المثمرة التي تجمعها بعملائها من المستهلكين في مصر بفضل منتجاتها وعلامتها التجارية فضلاً عن شراكتها البناءة مع الحكومة المصرية وثقتها الكبيرة في الاقتصاد المصري وسواعد أبناء الوطن. واليوم، يعمل بالشركة ما يزيد عن ٦۰۰موظف بشكل مباشر وأكثر من 3000 بشكل غير مباشر حرصت الشركة منذ بَدْء التصنيع في السوق المحلى على استخدام التكنولوجيا المتطورة وأحدث التقنيات لتقديم منتجات تراعي أعلى معايير الجودة والاشتراطات الصحية للمستهلك المصري. كما تتميز الشركة بفهم عميق للسوق المصري واحتياجات المستهلكين. ولا تغفل هنكل دورها في إرساء دعائم الاستدامة في مصر فتعمل دوماً على الاستثمار في المجتمعات والبيئة وتطوير ممارساتها للنهوض بهم ضمن استراتيجياتها وتوجهاتها العالمية.

نَبْذَة عن شركة هنكل العالمية:

تحتل هنكل مكانة رائدة في السوق في جميع أنحاء العالم من خلال الأعمال الصناعية والاستهلاكية وذلك بفضل علاماتها التجارية القوية وابتكاراتها وحلولها التكنولوجية المتطورة. تعد وحدة أعمال هنكل لتقنيات المواد اللاصقة رائدة عالمياً سوق الماد اللاصقة ومانعات التسرب والطلاء الوظيفي. ومع إطلاق وحدة الأعمال الموحّدة "هنكل للمنتجات الاستهلاكية"، تحظى الشركة بحضور عالمي بارز وانتشار واسع خاصة في منتجات العناية بالشعر ومنتجات الغسيل والعناية المنزلية في العديد من الأسواق والفئات حول العالم. إضافةً إلى أقوى ثلاث علامات تجارية للشركة هي لوكتايت و برسيل و شوارزكوف. وقد سجلت الشركة في عام 2021 مبيعات تجاوزت 20 مليار يورو وبلغت أرباحها التشغيلية المعدلة 2.7 مليار يورو. وهي مدرجة في بورصة داكس الألمانية. وباعتبارها شركة رائدة طويلة الأمد في مجال الاستدامة، تلتزم هنكل بتحقيق أهدافها المستدامة الطموحة من خلال استراتيجيتها الواضحة. تأسست هنكل في عام 1876 ويعمل بها اليوم فريق متنوع يضم أكثر من 50,000 شخص حول العالم - توحدّهم ثقافة مؤسسية راسخة وقيم مشتركة وهدف مشترك: "رواد في القلب من أجل خير أجيال المستقبل". لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.henkel.com

نبذة عن بنك الكساء المصري:

مؤسسة بنك الكساء المصري، مؤسسة خيرية تخضع لرقابة وزارة التضامن الإجتماعي ، نموذج مستدام خالي تماما من الهدر متخصص في إعادة استخدام هوالك الملابس والأقمشة من خلال الفرز والإصلاح والتحويل وإعادة التدوير لإعادة التوزيع النهائي للأسر المحرومة والأطفال والغير قادرين على العمل. يتطلع بنك الكساء المصـرى إلى المساهمة الفعالة فى تنمية وتفعيل كامل إمكانيات أفراد المجتمع من الطبقات المكافحة المحرومة، وذلك بتوفير الإحتياجات الإنسانية الأساسية من الملبس والغطاء المناسب للفقراء المستحقين من طلبة الجامعات والمدارس والأيتام وكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة وحديثى الزواج وشباب الرياضيين.