محمد حلمي : رسالتنا هي دعم الإنسانية، وتقدير جهود بناء الإنسان، وتحقيق التنمية

: رسالتنا هي دعم الإنسانية، وتقدير جهود بناء الإنسان، وتحقيق التنمية أمل مبدى: الشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص تؤكد حرص الجميع على تنمية المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

القاهرة، مصر: في إطار التزامها العميق بتحمل مسؤولياتها المجتمعية في مصر أعلنت شركة دي دي مصر، الشركة الرائدة في حلول النقل الذكي، عن مشاركتها في تعبئة وتغليف المساعدات التي تقدمها مؤسسة مصر الخير. هذه الخطوة تأتي كجزء من استراتيجية الشركة المتبعة لتعزيز دورها البارز في دعم وتنمية المجتمع المصري.

تأتي هذه المبادرة في إطار سعي الشركة لاستكمال دورها الريادي في دعم مؤسسة مصر الخير،حيث سبق وأن قدمت شركة دي دي مصر 100,000 رحلة مجانية لموظفي ومتطوعي المؤسسة تقديراً لجهودهم المتواصلة على مدار السنوات الماضية، مؤكدةً بذلك على أهمية تعزيز جهود البناء والتنمية التي تقوم بها المؤسسة.

وتؤكد شركة دي دي مصر من خلال هذه المبادرات التزامها تجاه المجتمع المصري ودورها الفعال في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية، كما تعكس الشراكة القوية والعمل الجماعي بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في سبيل تحقيق الخير والتنمية في مصر.

وصرح محمد حلمى، مدير الشؤون الخارجية في شركة دي دي مصر: "إن مشاركة موظفي الشركة في تغليف وتعبئة المساعدات التي توزعها مؤسسة مصر الخير تعكس إيماننا بأهمية المسؤولية المجتمعية، وتؤكد على رؤيتنا المستقبلية للتوسع في تحقيق التنمية في المجتمعات التي نعمل بها."

وأضاف: "يأتي اختيار مؤسسة مصر الخير باعتبارها واحدة من أكبر وأبرز مؤسسات المجتمع المدني التي تلعب دورا هاما في تحسين حياة المواطنين، حيث تتميز بأنشطتها الفعالة والمؤثرة في جميع أنحاء البلاد، ولذلك، فإن قرار شركة دي دي مصر بالمشاركة يسلط الضوء على تقديرها لجهود المؤسسة ودورها الريادي في بناء المجتمع، كما توجه الشركة رسالة هامة بدعمها للقضايا الإنسانية وتقديرها للجهود المبذولة في تعزيز بناء الإنسان."

ومن جانبه، وصرحت أمل مبدى المدير التنفيذي لتنمية الموارد بمؤسسة "مصر الخير" أن "هذه الشراكة تأتي في إطار خدمة المجتمع المصري، مؤكدة ترحيبها بانضمام شركة دي دي إلى قائمة شركاء النجاح لمؤسسة مصر الخير بما لها من باع طويل في الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق تنمية حقيقية لكافة المستحقين مشيرة إلى أن الشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص تؤكد حرص الجميع على تنمية المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. "

وأشارت مبدى إلى أنها تتمنى أن تستمر الشراكة مع شركة دي دي إلى أبعد نقطة لتحقيق التنمية في العديد من قطاعات العمل داخل مؤسسة مصر الخير لخدمة المزيد من المستحقين.

تُعَدُّ مؤسسة مصر الخير ركيزة أساسية ودافعًا رئيسيًا للعطاء في مصر، حيث تتجلى منها روح الإحسان وخدمة المجتمع بشكل بارز. من خلال مبادراتها المتعددة، عملت المؤسسة باستمرار على تعزيز التغيير الإيجابي وتحقيق التنمية المستدامة عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والاهتمام الاجتماعي. باستغلال مزيج من الخبرات المحلية والشراكات الاستراتيجية والفهم العميق لاحتياجات المجتمع، أظهرت مؤسسة مصر الخير نفسها كقوة تحول فاعلة، تلامس حياة عدد لا يُحصى من الأفراد وتسهم بشكل هام في تحسين المجتمع المصري.

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عن شركة دي دي

.DiDi Global Inc هي منصة تكنولوجيا التنقل الرائدة . تقدم مجموعة كبيرة من الخدمات عبر التطبيقات الرقمية وذلك في عدة أسواق حول العالم مثل آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وأفريقيا. تشمل خدمات النقل التشاركي، وسيارات الأجرة، والتوصيل وغيرها من أنماط التنقل المشترك بالإضافة إلى بعض حلول الطاقة والمركبات، وتوصيل الطعام، وخدمات الشحن والخدمات المالية داخل المدن.

توفر شركة دي دي لأصحاب السيارات والسائقين وشركاء التوصيل فرص عمل والحصول على دخل وفقا لساعات عمل مرنة. وهي ملتزمة بالتعاون مع صانعي السياسات، والهيئات المعنية بخدمات سيارات الأجرة وصناعة السيارات لطرح حلول لتحديات النقل والبيئة والتوظيف في العالم من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وابتكار وسائل نقل ذكية محلية. تسعى شركة دي دي جاهدة لخلق تجارب حياة أفضل وقيمة اجتماعية أكبر من خلال بناء منظومة نقل شاملة وخدمات محلية آمنة ومستدامة لمدن المستقبل.

عن مؤسسة مصر الخير

مؤسسة مصر الخير هي إحدي المؤسسات الأهلية المصرية غير حكومية وغير هادفة للربح مشهرة برقم 555 لسنة 2007 وفقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002. و هي مؤسسة تنموية تهدف منذ تأسيسها إلي المشاركة في بناء الإنسان و تنميته ووفقا لرؤيتها "تنمية الإنسان ..مهمتنا الاساسية " تسعي دائماَ إلي تعظيم قيمة الانسان و تحسين مستويات المعيشة و تمكينه من الحياة الكريمة في المجتمعات الأكثر فقراً في مختلف محافظات الجمهورية خاصة الصعيد.و تستهدف المؤسسة ستة مجالات أساسية و هي " التعليم- التكافل الاجتماعي- الصحة -البحث العلمي و الابتكار -مناحي الحياة - التنمية المتكاملة " و رسالتنا هى المشاركة في بناء الإنسان وخدمته على أمل القضاء على البطالة والأمية والفقر والمرض.