دبي، الإمارات العربية المتحدة: قام مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، الشركة التابعة لـ"ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ِش.م.ع)، بتوقيع مذكرة تفاهم مع "نوتانكس"، الشركة الرائدة في مجال الحوسبة السحابية الهجينة متعددة الوسائط. ووقّع مذكرة التفاهم محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ مورو ورائف أبو دياب، المدير الاقليمي لـجنوب الخليج ومنطقة افريقيا جنوب الصحراء في "نوتانكس"، وذلك على هامش فعاليات معرض جيتكس 2024 الذي انعقد من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري بمركز دبي التجاري العالمي. وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تقديم حلول نوتانكس المبتكرة الموفرة للطاقة مع التزام مورو بممارسات تكنولوجيا المعلومات المستدامة ورؤيتها لخلق مستقبل رقمي مستدام.

من جانبه قال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ مورو: "يمثل تعاوننا مع نوتانكس خطوة هامة في رسالتنا نحو توفير حلول تكنولوجيا معلومات مستدامة. ومن خلال نشر حلول نوتانكس، فإننا نهدف إلى تعزيز مبادرات التحول الرقمي حيث يأتي هذا ضمن التزامنا بتقديم خدمات تقنية سلسة وفعّالة للمؤسسات والشركات".

وعُرِفت مورو بتشغيل أكبر مركز للبيانات في العالم يعمل بالطاقة الشمسية، حيث تواصل الشركة ريادتها من خلال تقديم نموذج يحتذى به في مجال تكنولوجيا المعلومات المستدامة. وستعزز الشراكة مع نوتانكس إمكانات مورو في تقديم حلول سحابية موفرة للطاقة عبر مراكز البيانات الخضراء التي تأتي في طليعة جهود الاستدامة البيئية.

من جهته، قال رائف أبو دياب، المدير الاقليمي لـجنوب الخليج ومنطقة افريقيا جنوب الصحراء في نوتانكس: "إننا سعداء بالشراكة مع مورو لدفع رؤيتنا المشتركة بتحقيق مستقبل رقمي مستدام. وقد أفاد عملاؤنا الذين شاركوا تجاربهم في استخدام البنية التحتية السحابية لنوتانكس بأنهم حققوا في المتوسط انخفاضًا يزيد عن 70% في المساحات وانخفاضًا بنسبة 50% في استهلاك الطاقة مقارنة بأجهزتهم القديمة. ويمكن أن يقود الانخفاض في استهلاك الطاقة إلى انخفاض في الانبعاثات الكربونية مما يساعد على الحد من العبء البيئي للأنظمة التكنولوجية للمؤسسات. ومن خلال دمج تقنيات نوتانكس والبنية التحتية الرائدة لمورو، فإننا سنمضي خطوة إلى الأمام في دفع عمليات تكنولوجيا المعلومات لتصبح أكثر استدامة".

وستساهم مذكرة التفاهم بين مورو ونوتانكس في تمهيد الطريق لنشر هذه التقنيات على المستوى العالمي. ومن خلال دمج تقنيات نوتانكس المتقدمة للحوسبة السحابية وتقنيات مركز البيانات، تهدف مورو إلى تمكين المؤسسات من خفض استخدام الطاقة، والتكلفة التشغيلية والمساهمة في جهود الاستدامة العالمية.

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