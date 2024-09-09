دبي، الإمارات العربية المتحدة: قام مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، الشركة التابعة لـ “ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي(ش.م.ع)، بمنح الشهادة الخضراء لمجموعة "الوطنية القابضة"، وهي مجموعة استثمارية مقرها أبوظبي تعمل على تنفيذ استثمارات استراتيجية في قطاعات اقتصادية رائدة. وتركز رؤية المجموعة على خلق قيمة مستدامة من خلال نمو مشروعاتها المتعددة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد أسهمت أعمالها بشكل كبير في تنويع اقتصاد إمارة أبوظبي.

تم تقديم الشهادة الخضراء من قبل محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ "مورو"، إلى سعد عريقات، الرئيس المالي للمجموعة و"ساكيت نارولا"، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات للمجموعة ومحمد غرايبة، المدير العام – لدى رايز للتكنولوجيا تقديرًا لجهود وحدات الأعمال التابعة للشركة.

وتهدف هذه المبادرة الرائدة إلى تكريم جهود وحدات الأعمال التابعة لمجموعة "الوطنية القابضة" لاختيارها مراكز البيانات الخضراء من "مورو" لاستضافة عملياتها في إدارة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها. يُعّد مركز البيانات الخضراء من "مورو"، المُعتمد كأكبر مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم وفقًا لشهادة "غينيس للأرقام القياسية"، منشأة رائدة تضم مركزًا لقيادة وتحكم المدن الذكية، مما يتيح للعملاء من القطاعين الحكومي والخاص تسريع تبني التقنيات الرقمية الحديثة بطريقة مستدامة.

ومن خلال استضافة عملياتها في إدارة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بوحدات أعمالها في مركز البيانات الخضراء لدى "مورو"، ستتمكن مجموعة "الوطنية القابضة" من تقليل أكثر من 200,000 كجم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال فترة الاستضافة.

ومن جانبه قال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ "مورو": "تلعب مراكز البيانات الخضراء لدى 'مورو' دوراً محورياً عند الشركات التي تتطلع إلى الازدهار في المجال الرقمي مع الإسهام الإيجابي في الحفاظ على البيئة. وإن اختيار مجموعة "الوطنية القابضة" للبنية التحتية المستدامة من "مورو" لاستضافة عملياتها في إدارة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها يعكس نهجًا مستقبليًا نحو المسؤولية المؤسسية. وهذه المبادرة تجسد جهدًا مشتركًا يعزز معايير قطاع الحوسبة المستدامة لضمان نمواً في الأعمال ومستقبل مستدام في آن معاً".

وتمثل الشهادة الخضراء اعترافاً بجهود الشركات في تبني الممارسات الصديقة للبيئة وتعزيز ثقافة المسؤولية البيئية. وتتوافق هذه المبادرة مع التزام مورو الثابت بتقليل الانبعاثات الكربونية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

بدوره، قال سائد عريقات الرئيس المالي لمجموعة "الوطنية القابضة": "إن حصول وحدات أعمالنا على الشهادة الخضراء من 'مورو' يعكس التزامنا العميق بالممارسات المستدامة في العصر الرقمي. وتؤكد هذه الشهادة على جهودنا الحثيثة لتلبية متطلبات سوق تنافسي وديناميكي، مع مراعاة دقيقة لتأثيرنا البيئي. نحن نؤمن بأن نمو الأعمال يجب أن يكون قوة دافعة للتغيير الإيجابي، ما يتوافق تمامًا مع جهودنا المستمرة للحفاظ على البيئة".

وكجزء أساسي من رسالة مورو لتعزيز مُستقبل أكثر استدامة، تؤكد الشهادة الخضراء على الدور المحوري الذي تلعبه مجموعة "الوطنية القابضة" في دعم مبادرات الطاقة المتجددة. من خلال تكريم المؤسسات التي اختارت مراكز البيانات الخضراء التابعة لـ مورو لاستضافة عملياتها لتكنولوجيا المعلومات، تسهم مبادرة الشهادة الخضراء في ترسيخ الالتزام المشترك بالحفاظ على البيئة وتطوير الممارسات الرقمية المستدامة.

نبذة عن شركة مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو":

كجزء من مبادرة دبي 10X، قامت هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) بحشد جهود وحدة الابتكار التابعة لها لإنشاء كيان جديد يسمى "ديوا الرقمية" وهي مبادرة تقوم على توظيف الابتكار والخبرات في مختلف المجالات التقنية مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية لتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية التي ولدتها الثورة الصناعية الرابعة. ولقد جاء تأسيس شركة "مورو"، إحدى شركات "ديوا الرقمية"، نظراً لما يتطلبه هذا الكيان من مركز بيانات مبتكر يعمل بصورة سلسة. وللمساهمة في التحول الرقمي، تعتبر شركة "مورو" مركز بيانات مبتكر ومعتمد عالميا يقدم حلولا استباقية بسبب تنوع قدراته وشراكاته الاستراتيجية وكونه يُعتبر مركزاً عالي الموثوقية في المجال الرقمي لحماية وإدارة ودمج البيانات. وتوفّر شركة "مورو" قيمة استثنائية من خلال التركيز على خدمة المتعاملين وتقديم حلول قيّمة ومبتكرة تهدف إلى فتح آفاق جديدة في الوقت الحالي ومستقبلاً. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.morohub.com .

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