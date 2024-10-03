دبي، الإمارات العربية المتحدة: قام مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو"، الشركة التابعة لـ"ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، بمنح الشهادة الخضراء لـلجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي.

وقدّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الشهادة إلى سعادة خلفان أحمد حارب، رئيس لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي، وذلك خلال فعاليات معرض "ويتيكس 2024"، أكبر معرض للاستدامة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة في المنطقة، والذي تقام فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري.

ويأتي هذا التنويه تقديرًا لالتزام اللجنة بمبادئ الاستدامة عبر اعتماد خدمات السحابة الخضراء من "مورو". كما يؤكد على التزامها بالتحول الرقمي المسؤول، مما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية طويلة الأمد لدولة الإمارات.

بدوره، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تعمل 'ديوا الرقمية' الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) وفق رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لجعل الإمارات عاصمة رقمية على مستوى العالم. وتتماشى مبادرة الشهادة الخضراء مع أهداف دولة الامارات في مجال التحول الرقمي والاستدامة. ويتماشى هذا التعاون مع "استراتيجية الإمارات للحياد المناخي "2050 و"استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050" و"استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي" للوصول إلى 100% من قدرة الإمارة الانتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2050.

كما تتمحور هذه الشراكة مع "لجنة التظلمات المركزية" حول تعزيز عمليات اللجنة باستخدام أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، ما سيساعدها على تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز مسيرة الاقتصاد الأخضر. وتسهم جهودنا المشتركة في تعزيز مكانة دبي الريادية كنموذج يُحتذى به في مجال العيش المستدام والذكي".

من جهته، صرّح سعادة خلفان أحمد حارب، رئيس لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي: "يُعّد حصولنا على الشهادة الخضراء من "مورو" تكريمًا كبيرًا لنا. ومن خلال اعتماد السحابة الخضراء من "مورو"، تمكنا من تقليص أثرنا البيئي بشكل ملموس مع الحفاظ على كفاءة عملياتنا التشغيلية. وهذا التكريم يحّفزنا على مواصلة تبني حلول مبتكرة تتماشى مع الأهداف البيئية لدولة الإمارات وتسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة".

واعتمدت لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي السحابة الخضراء من "مورو"، وهي منصة حوسبة سحابية متقدمة وموفرة للطاقة، مصممة لتقليل انبعاثات الكربون في عملياتها.

ومن جانبه، قال المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية: "استخدمت لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي السحابة الخضراء التابعة لـ مورو لخفض انبعاثات الكربون في عملياتها، الأمر الذي يعكس النهج المتقدم في مجال الاستدامة الذي تتبناه اللجنة. كما يشير هذا الإنجاز إلى التزامها المسؤول بالتحول الرقمي ويضع معيارًا نموذجياً للمؤسسات الحكومية الأخرى. وفي 'ديوا الرقمية' ، نحن ملتزمون بالمساهمة في تحقيق رؤية دبي لتصبح مركزًا عالميًا للابتكار الرقمي المستدام. وهذه الجائزة هي دليل على الدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا في ضمان مستقبل مستدام".

وتتميز السحابة الخضراء من "مورو" بمزاياها البيئية الكبيرة، التي تشمل تقليل استهلاك الطاقة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وزيادة مستوى أمن البيانات، مع توفير بنية تحتية قوية وقابلة للتوسع. كما تُمكّن خدمات السحابة الخضراء المؤسسات من التحوّل نحو ممارسات أكثر استدامة، من خلال تقليل الاعتماد على الخوادم الفعلية، وخفض استهلاك الطاقة، وتحسين إدارة موارد تكنولوجيا المعلومات بفعالية عالية.

وتُبرز الشهادة الخضراء الممنوحة لـلجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي الأهمية المتزايدة لتبني الحلول الرقمية التي تسهم في تحقيق الاستدامة. وتدعم مبادرة "مورو" المؤسسات في تقليل بصمتها الكربونية مع الحفاظ على مستويات عالية من الكفاءة التكنولوجية والابتكار.

نبذة عن شركة مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو":

كجزء من مبادرة دبي 10X، قامت هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) بحشد جهود وحدة الابتكار التابعة لها لإنشاء كيان جديد يسمى "ديوا الرقمية" وهي مبادرة تقوم على توظيف الابتكار والخبرات في مختلف المجالات التقنية مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية لتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية التي ولدتها الثورة الصناعية الرابعة. ولقد جاء تأسيس شركة "مورو"، إحدى شركات "ديوا الرقمية"، نظراً لما يتطلبه هذا الكيان من مركز بيانات مبتكر يعمل بصورة سلسة. وللمساهمة في التحول الرقمي، تعتبر شركة "مورو" مركز بيانات مبتكر ومعتمد عالميا يقدم حلولا استباقية بسبب تنوع قدراته وشراكاته الاستراتيجية وكونه يُعتبر مركزاً عالي الموثوقية في المجال الرقمي لحماية وإدارة ودمج البيانات. وتوفّر شركة "مورو" قيمة استثنائية من خلال التركيز على خدمة المتعاملين وتقديم حلول قيّمة ومبتكرة تهدف إلى فتح آفاق جديدة في الوقت الحالي ومستقبلاً. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.morohub.com .

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