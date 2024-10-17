دبي، الإمارات العربية المتحدة: قام مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو"، الشركة التابعة لديوا الرقمية، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، بمنح الشهادة الخضراء إلى شركة "راينبروك"، الشركة الرائدة في مجال تقنية المعلومات وحلول تخطيط موارد المؤسسات وذلك تقديراً لالتزامها بالاستدامة من خلال تبني سحابة مورو الخضراء. وقام محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة مورو، بتسليم الشهادة الخضراء إلى محمد حسن عبدالله النعمان، رئيس شركة "راينبروك" في الشرق الأوسط وذلك خلال معرض جيتكس غلوبال الذي ينعقد من 14 الى 18 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وقد تم تكريم "راينبروك" على تفانيها والتزامها بالممارسات المسؤولة بيئياً من خلال اختيارها سحابة مورو الخضراء لاستضافة عملياتها في إدارة تكنولوجيا المعلومات. وتؤكد هذه الخطوة الهامة التزام الشركة بخفض بصمتها الكربونية والتوافق مع الجهود العالمية نحو تحقيق الاستدامة في عمليات الشركات.

من جانبه، قال محمد بن سليمان الرئيس التنفيذي لـ "مورو": "إننا سعداء بمنح "راينبروك" الشهادة الخضراء تقديراً لاختيارهم استضافة نظام "Epicor Kinetic " الخاص بهم والمتخصص بتخطيط الموارد المؤسسية لعملائهم على منصة السحابة الخضراء لـ "مورو" وذلك لمنطقة أفريقيا والخليج. وإننا في مورو نؤمن بأن التكنولوجيا والاستدامة يمكنهما المضي جنباً إلى جنب، ونشيد بالتزام راينبروك بمستقبل أكثر استدامة".

وباختيار سحابة مورو الخضراء، تحدث "راينبروك" تأثيراً ايجابياً على البيئة كما تستفيد من البنية التحتية السحابية الآمنة والقابلة للتطوير والفعَّالة. وباستخدام تقنيات موفرة للطاقة، تضمن مورو بأن المؤسسات مثل "راينبروك"، يمكنها تلبية احتياجاتها التشغيلية إلى جانب المساهمة في الحفاظ على البيئة.

بدوره، قال "سريكانث رامكريشنان"، الرئيس الإقليمي للاعمال في "راينبروك": "يمثل استخدام سحابة مورو الخضراء لاستضافة نظامنا "Epicor Kinetic " الخاص بتخطيط الموارد المؤسسية اختياراً استراتيجياً بالنسبة لنا في "راينبروك". كما أنه يمثل التزام بالحفاظ على البيئة وشهادة على سعينا بخلق مستقبل مستدام في كل جانب من عملياتنا. وإننا ممتنون حقا لـشركة مورو على هذه الشهادة المرموقة".

وتُدار سحابة مورو الخضراء بمصادر الطاقة المتجددة، مما يجعلها خياراً مثالياً للمؤسسات التي تسعى إلى خفض تأثيرها البيئي. ومنح الشهادة إلى "راينبروك" يعكس حرص مورو على تقديم حلول مبتكرة ومستدامة لعملائها.

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