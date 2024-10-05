الشهادة الخضراء تحتفي بجهود مجلس المناطق الحرة بدبي لتقليل بصمته الكربونية ودعمه لأهداف الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: منحت شركة مورو، التابعة لـ ديوا الرقمية، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، الشهادة الخضراء لمجلس المناطق الحرة بدبي تقديرًا لجهودهم في تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال اعتمادهم على البنية التحتية للسحابة الخضراء التي تقدمها شركة مورو.

وقدم الشهادة محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ "مورو" الى طلحه البنا، رئيس لجنة الطاقة في مجلس المناطق الحرة بدبي خلال فعاليات الدورة السادسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الذي يعد أكبر معرض للاستدامة والتكنولوجيا النظيفة في المنطقة، والذي يُعقد في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.

وتأتي هذه الشهادة تقديرًا لنهج مجلس المناطق الحرة بدبي في مجال الاستدامة، من خلال استخدامهم لحلول السحابة الخضراء الصديقة للبيئة التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع "المبادرة الاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي 2050".

وقال الدكتور جمعة المطروشي، أمين سر الأمانة العامة لمجلس المناطق الحرة بدبي: "يلتزم المجلس بدعم الاستدامة والابتكار التكنولوجي في دبي، تماشياً مع الأجندة الخضراء للدولة واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي. إن الحصول على الشهادة الخضراء من مورو يعكس تقدمنا ​​وتفانينا لتحقيق أهدافنا المستقبلية. ومن خلال استخدام سحابة مورو الخضراء، نواصل في المجلس تحقيق أهدافنا في مجال الاستدامة من خلال تبني أحدث التقنيات المتقدمة التي تدعم عمليات النمو المسؤول بيئياً".

بدوره، قال المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية: "نلتزم في ديوا الرقمية بتعزيز رؤية دبي في تحقيق الاستدامة من خلال تبني أحدث الحلول المُبتكرة التي تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة. وتقدم شراكتنا مع مجلس المناطق الحرة بدبي مثالًا نموذجياً على كيفية تمكين المؤسسات من تقليل بصمتها الكربونية مع تحسين كفاءة عملياتها من خلال التقنيات الخضراء التي تعزز الأداء والمسؤولية البيئية. ومن خلال حلول السحابة الخضراء التي تقدمها مورو، نواصل دعم أهداف "استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050" و"استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي"".

وتقدم سحابة مورو الخضراء بنية تحتية رقمية صديقة للبيئة تعتمد على الطاقة الشمسية المتجددة لتشغيل مراكز البيانات، مما يمكّن المؤسسات والشركات مثل مجلس المناطق الحرة بدبي من الالتزام بالمعايير العالمية للاستدامة مع تحسين كفاءة عملياتها.

ومن جانبه قال طلحه البنا، رئيس لجنة الطاقة في مجلس المناطق الحرة بدبي:"نواصل تعزيز الممارسات الخضراء والاستفادة من الحلول الموفرة للطاقة، مثل البنية التحتية للسحابة الخضراء في مورو، والتي تتماشى مع رؤية دبي لترسيخ أسس الاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأظهر مجلس المناطق الحرة بدبي التزامه بتبني استراتيجيات أعمال مستدامة من خلال استخدام سحابة مورو الخضراء، وهي حل مبتكر يعتمد على الطاقة المتجددة ويقلل من الأثر البيئي. وتعكس هذه الشراكة المزايا الاستراتيجية من تبني التكنولوجيا الخضراء وتعزيز أجندة الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتمثل شهادة الاستدامة الخضراء مرحلة مهمة في مسيرة مجلس المناطق الحرة بدبي نحو الاستدامة، وتؤكد الأهمية المتزايدة لاعتماد التكنولوجيا الخضراء في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في مجال الاستدامة.

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