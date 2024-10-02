دبي، الإمارات العربية المتحدة: قام مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، الشركة التابعة لـ “ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي(ش.م.ع)، بمنح الشهادة الخضراء لشركة باركن (ش.م.ع) ، وهي أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المدفوعة في إمارة دبي .

وتم تقديم الشهادة من قبل محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ"مورو"، إلى المهندس أسامة هاشم الصافي، الرئيس التنفيذي للتشغيل والتكنولوجيا لشركة باركن خلال معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) 2024 ،أكبر معرض للاستدامة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة على مستوى المنطقة والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري. وقد مُنحت الشهادة لشركة "باركن" تقديرًا لجهودها في مجال الاستدامة من خلال اعتماد السحابة الخضراء من "مورو".

وتُمنح الشهادة الخضراء للشركات التي تثبت تحقيق خفض ملموس في انبعاثاتها الكربونية واستهلاكها للطاقة، من خلال الاستفادة من حلول "مورو" التقنية المبتكرة. وعبر تبني السحابة الخضراء من "مورو"، تمكنت شركة "باركن" من تقليل استهلاك الطاقة، بما يدعم الأهداف البيئية ويساهم في مسيرة الاقتصاد الأخضر.

وتُعّد السحابة الخضراء من "مورو" حلاً مبتكرًا يوفر بيئة حوسبة سحابية مستدامة للمؤسسات، تعتمد على الطاقة المتجددة، مما يساعد الشركات على تقليل بصمتها الكربونية بشكل كبير، و تحسين عمليات تكنولوجيا المعلومات، وذلك تماشيًا مع رؤية دولة الإمارات لتحقيق اقتصاد أكثر استدامة.

ومن جانبه، قال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ "مورو": "يسعدنا تقديم الشهادة الخضراء لشركة "باركن"، تقديرًا لخطواتهم الاستباقية في تقليل بصمتهم الكربونية من خلال الانتقال إلى منصتنا السحابية الخضراء. وهذا التعاون يمثل التزام الشركات الرائدة بتبني التحول الرقمي مع الحفاظ على مسؤوليتها تجاه البيئة".

بدوره، قال المهندس أسامة هاشم الصافي، الرئيس التنفيذي للتشغيل والتكنولوجيا لشركة باركن : "تمثل الاستدامة محور قيمنا في "باركن"، وقد ساعدنا التعاون مع "مورو" واعتماد السحابة الخضراء على تعزيز كفاءتنا التشغيلية بشكل ملحوظ، مع الإسهام في مستقبل أكثر استدامة. ونحن فخورون بالحصول على الشهادة الخضراء، ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون المثمر مع "مورو"".

وتواصل "مورو" التزامها بقيادة التحول الرقمي والبيئي في المنطقة من خلال تقديم حلول متطورة وموفرة للطاقة مثل السحابة الخضراء. ويبرز التعاون مع "باركن" الأهمية المتزايدة لتقنيات السحابة المستدامة في تشكيل مستقبل قائم على الابتكار المستدام.

نبذة عن شركة مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو":

كجزء من مبادرة دبي 10X، قامت هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) بحشد جهود وحدة الابتكار التابعة لها لإنشاء كيان جديد يسمى "ديوا الرقمية" وهي مبادرة تقوم على توظيف الابتكار والخبرات في مختلف المجالات التقنية مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية لتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية التي ولدتها الثورة الصناعية الرابعة. ولقد جاء تأسيس شركة "مورو"، إحدى شركات "ديوا الرقمية"، نظراً لما يتطلبه هذا الكيان من مركز بيانات مبتكر يعمل بصورة سلسة. وللمساهمة في التحول الرقمي، تعتبر شركة "مورو" مركز بيانات مبتكر ومعتمد عالميا يقدم حلولا استباقية بسبب تنوع قدراته وشراكاته الاستراتيجية وكونه يُعتبر مركزاً عالي الموثوقية في المجال الرقمي لحماية وإدارة ودمج البيانات. وتوفّر شركة "مورو" قيمة استثنائية من خلال التركيز على خدمة المتعاملين وتقديم حلول قيّمة ومبتكرة تهدف إلى فتح آفاق جديدة في الوقت الحالي ومستقبلاً. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.morohub.com .

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