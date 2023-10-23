تساهم هذه الخطوة في تعزيز التزام مورو بتوفير أحدث الخدمات السحابية والمدارة لقاعدة عملائها في الامارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصل مركز ‬البيانات ‬للحلول ‬المتكاملة "‬مورو"‬، ‬الذراع الرقمي ‬لهيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي (ش.م.ع) على لقب الشريك الأول المعتمد لتوفير الخدمات السحابية من "ريد هات". وقد تم الإعلان عن هذا االانجاز من قبل "أدريان بيكربنغ"، المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس قطاع المؤسسات لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في "ريد هات"، بحضور مروان بن حيدر نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية ومحمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ مورو وذلك على هامش فعاليات معرض "جيتكس جلوبال" 2023، المقام بمركز دبي التجاري العالمي.

ويمثل هذا اللقب إنجازاً هاماً لشركة مورو، مما يعزز التزامها بتقديم خدمات سحابية متطورة ومدارة تقوم على تقنيات "ريد هات اوبن شيفت" و"ريد هات انتربرايز لينكس" مفتوحة المصدر إلى جانب الخدمات الاحترافية السحابية الهجينة المتخصصة.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال مروان بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية: "يشرفنا أن نكون شريك "ريد هات" الأول المعتمد لمقدمي الخدمات السحابية في المنطقة. ويمثّل هذا الإنجاز شهادة على التزامنا بالتميز والابتكار. كما يعكس التزام مورو الدؤوب بتقديم خدمات سحابية ومدارة ذات مستوى عالمي، مما يضمن تقديم أفضل الحلول لعملائنا لتلبية احتياجاتهم المتزايدة".

وبصفتها شريك "ريد هات" المعتمد للخدمات السحابية ومزود الخدمات، تتميز مورو بخبرة استثنائية في تقديم حلول وخدمات عالية المستوى ضمن نظام "ريد هات" الخاص بالمؤسسات في المنطقة. وتساهم هذه الشراكة في استفادة عملاء مورو من مجموعة شاملة من الخدمات السحابية الاحترافية الهجينة التي ستساعدها على التنقل بين مختلف تطبيقات تقنية المعلومات الحديثة، مما يسهل التكامل السلس بين الموارد المحلية القائمة على السحابة.

ومن جانبه، قال "أدريان بيكربنغ"، المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس قطاع المؤسسات لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في "ريد هات": "إننا في "ريد هات" نؤمن بقوة التعاون، والتزام مورو الثابت بالتميز والابتكار مما يتماشى تماماً مع قيم "ريد هات" مفتوحة المصدر. ولذلك، نعتبر أن هذا الاعتماد لشركة مورو، سيزيد من ثقتنا في قدراتها ورؤيتنا المشتركة لتمكين الشركات من خلال تقنيات مفتوحة المصدر التي نوفرها".

وتقوم "ريد هات" بتقديم الدعم وتشغيل البرمجيات والتقنيات للأتمتة، والحوسبة السحابية، والحاويات، والوسائط، والتخزين، وتطوير التطبيقات، والخدمات الصغيرة المتعددة، والإدارة وغيرها. وإن التعاون مع "ريد هات" يتماشى مع رؤية مورو في دفع التقدم التكنولوجي لتمكين الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص من الاستفادة القصوى من حلول الرقمنة في تطوير أعمالها.

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نبذة عن شركة مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو":

كجزء من مبادرة دبي 10X، قامت هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) بحشد جهود وحدة الابتكار التابعة لها لإنشاء كيان جديد يسمى "ديوا الرقمية" وهي مبادرة تقوم على توظيف الابتكار والخبرات في مختلف المجالات التقنية مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية لتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية التي ولدتها الثورة الصناعية الرابعة. ولقد جاء تأسيس شركة مورو، إحدى شركات ديوا الرقمية، نظراً لما يتطلبه هذا الكيان من مركز بيانات مبتكر يعمل بصورة سلسة. وللمساهمة في التحول الرقمي، تعتبر شركة مورو مركز بيانات مبتكر ومعتمد عالميا يقدم حلولا استباقية بسبب تنوع قدراته وشراكاته الاستراتيجية. وكونه يُعتبر مركزاً عالي الموثوقية في المجال الرقمي لحماية وإدارة ودمج البيانات. توفر شركة مورو قيمة استثنائية من خلال التركيز على خدمة المتعاملين وتقديم حلول قيّمة ومبتكرة تهدف إلى فتح آفاق جديدة في الوقت الحالي ومستقبلاً. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني. www.morohub.com

إن ريد هات، ريد هات انتربرايز واوبن شيفت هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية تابعة لـ "ريد هات، إنك" أو شركاتها التابعة في الولايات المتحدة وأقطار أخرى. "لينكس" هي علامة مسجلة لـ تورفالدس في الولايات المتحدة ودول أخرى.