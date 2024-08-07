دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّع مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، الشركة التابعة لـ "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، اتفاقية مع "فوكسترون سوليوشنز"، مزوّد حلول الاتصالات المبتكرة، وذلك لاستضافة سحابة "فوكسفانتاج"، أحد حلول مركز الاتصال السحابي المصمّم لتحسين التواصل مع العملاء في منطقة الشرق الأوسط.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل عارف المالك، الرئيس التنفيذي للمنتجات الرقمية في شركة “مورو"، و"توماس باديكابارامبيل"، الرئيس التنفيذي لشركة "فوكسترون " الشرق الأوسط وذلك في مقر شركة "فوكسترون".

ويؤكد التحالف الاستراتيجي لشركة "مورو" مع "فوكسترون سوليوشنز" مكانتها كمزود موثوق لحلول البنية التحتية الرقمية. ومن خلال استضافة "فوكسفانتاج"، تعزّز "مورو" التزامها بتمكين الابتكار وقيادة التحول الرقمي في العديد من القطاعات في المنطقة.

ومن جانبه قال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ "مورو": "إننا سعداء بالتعاون مع "فوكسترون سوليوشنز" لإطلاق "فوكسفانتاج". بصفتها مزوّد رائد للحلول الرقمية، ويأتي هذا التعاون بالتزامن مع التزام "مورو" بدعم الشركات في رحلتها الرقمية من خلال توفير حلول البنية التحتية المعتمدة والآمنة. وإن شراكتنا مع "فوكسترون" و"انجهاوس سيستيمز" تجسد التزامنا المشترك بتقديم تقنيات متطوّرة تمكّن الشركات من التقدم وفق متطلبات العصر الرقمي".

ويمثل "فوكسفانتاج" الذي تمّ تطويره من قبل "فوكسترون سوليوشنز" بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي "انجهاوس سيستيمز"، قفزة متقدمة في تكنولوجيا مراكز الاتصال، حيث يمزج بين قدرات الذكاء الاصطناعي المتطورة مع البنية التحتية القائمة على السحابة. وبفضل البنية التحتية الفعالة لـشركة "مورو"، تستعد "فوكسفانتاج" لوضع معايير جديدة للأداء المتميز والابتكار في مجال مراكز الاتصال.

بدوره، قال "توماس باديكابارامبيل"، الرئيس التنفيذي لشركة "فوكسترون" الشرق الأوسط: "إننا سعداء بالتعاون مع شركة "مورو" في توفير "فوكسفانتاج" في المنطقة. وتتماشى البنية التحتية الحديثة لشركة "مورو" وجهودها في تقديم خدمات نوعية مع رؤيتنا لـ "فوكسفانتاج"، مما يضمن حصول عملائنا على خدمات موثوقة وأداء فائق الجودة".

ويوفر "فوكسفانتاج" مجموعة متكاملة من الميزات، تشمل التوجيه الذكي، وتحليل المشاعر، والمراقبة في الوقت الفعلي، ودعم القنوات المتعددة، والتي تتوحّد بشكل سلس في واجهة سهلة الاستخدام. ومن خلال تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي، يمكٍّن "فوكسفانتاج" الشركات من التنبؤ باحتياجات العملاء وتخصيص التفاعلات وقيادة الكفاءة التشغيلية، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز رضا العملاء وولائهم.

نبذة عن شركة مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو":

كجزء من مبادرة دبي 10X، قامت هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) بحشد جهود وحدة الابتكار التابعة لها لإنشاء كيان جديد يسمى "ديوا الرقمية" وهي مبادرة تقوم على توظيف الابتكار والخبرات في مختلف المجالات التقنية مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية لتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية التي ولدتها الثورة الصناعية الرابعة. ولقد جاء تأسيس شركة "مورو"، إحدى شركات "ديوا الرقمية"، نظراً لما يتطلبه هذا الكيان من مركز بيانات مبتكر يعمل بصورة سلسة. وللمساهمة في التحول الرقمي، تعتبر شركة "مورو" مركز بيانات مبتكر ومعتمد عالميا يقدم حلولا استباقية بسبب تنوع قدراته وشراكاته الاستراتيجية وكونه يُعتبر مركزاً عالي الموثوقية في المجال الرقمي لحماية وإدارة ودمج البيانات. وتوفّر شركة "مورو" قيمة استثنائية من خلال التركيز على خدمة المتعاملين وتقديم حلول قيّمة ومبتكرة تهدف إلى فتح آفاق جديدة في الوقت الحالي ومستقبلاً. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.morohub.com .

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