· المكتب الجديد يؤكد على التزام الشركة المستمر بتعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

· الشركة تعتزم تنظيم النسخة الأولى من منتدى الاستثمار بمناسبة افتتاح المكتب الجديد

أبوظبي – أعلنت شركة "مورجان ستانلي" اليوم عن افتتاح مكتب جديد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في خطوة جديدة تسهم في تعزيز حضور الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتؤكد على التزامها المستمر بهذه المنطقة. وتقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات لعملائها في المنطقة منذ سنوات طويلة، حيث تزاول أعمالها من خلال مكاتبها في الرياض ودبي وقطر منذ عام 2006.

وبهذه المناسبة، قالت كلير وودمان، الرئيس التنفيذي ورئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة مورجان ستانلي: "يسعدنا اتخاذ هذه الخطوة المهمة نحو توسيع حضورنا في المنطقة وتعزيز التزامنا بها من خلال افتتاح مكتب جديد في سوق أبوظبي العالمي. وفي ضوء ما تشهده الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من نشاط قوي ونمو مستمر بالتوازي مع جهود التنويع الاقتصادي، تقف المنطقة على أعتاب مرحلة جديدة تحمل الكثير من الفرص الواعدة للمستثمرين الإقليميين والدوليين".

بدوره، قال آرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في سوق أبوظبي العالمي: "نرحّب بافتتاح مورجان ستانلي، الشركة الرائدة في قطاع الخدمات المالية العالمي، لمكتبها الجديد في سوق أبوظبي العالم الذي يعتبر واحداً من أهم المراكز المالية العالمية في الوقت الراهن. تؤكد هذه الخطوة على مكانة أبوظبي الرائدة كوجهة مفضلة للشركات العالمية التي تبحث عن فرص استراتيجية لتعزيز نمو أعمالها، كما تسلّط الضوء على التزامنا الراسخ بتوفير منظومة أعمال مثالية تسهم في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم".

ويتزامن افتتاح مكتب "مورجان ستانلي" في سوق أبوظبي العالمي مع انعقاد الدورة الأولى لمنتدى الاستثمار الذي تنظمه الشركة على مدار يومين في منطقة الشرق الأوسط، والذي يستقطب أهم شركات الاستثمارات البديلة حول العالم والمستثمرين وشركات تخصيص الأصول في المنطقة. وتعتزم الشركة تنظيم منتدى الاستثمار بشكل سنوي في أهم مدن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تخطط في الوقت الحالي لتنظيم نسخة عام 2025.

وقال باتريك ديليفانيس، الرئيس الإقليمي المشارك لشركة "مورجان ستانلي" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تمتلك مورجان ستانلي قاعدة قوية ومتنوعة من المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويشكّل افتتاح مكتب الشركة في أبوظبي فرصة مهمة لتعزيز حضورها وتمكين العملاء المحليين والإقليميين من الاستفادة من خدماتها الرائدة في مجال الأوراق المالية وامتيازاتها في مجال إدارة الأصول، بالإضافة إلى تمكين العملاء حول العالم من الوصول إلى السوق الإقليمية والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها".

من جانبه، قال عبد العزيز العجاجي، الرئيس الإقليمي المشارك لشركة مورجان ستانلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "نجحت مورجان ستانلي في بناء شراكات قوية مع العملاء في المنطقة من خلال مكاتبها في الرياض ودبي وقطر. ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكات بينما نواصل العمل على تعزيز حضورنا في المنطقة. ويجسّد افتتاح المكتب الجديد في أبوظبي إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل الشركة الحافل بالنجاحات ويسلط الضوء على التزامها المستمر بتقديم أفضل الخدمات للعملاء في هذه المنطقة".

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن مورجان ستانلي

مورجان ستانلي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز MS) هي شركة عالمية رائدة في الخدمات المالية تقدم مجموعة واسعة من خدمات الصيرفة الاستثمارية، والأوراق المالية، وخدمات إدارة الثروات والاستثمارات. تنتشر مكاتب الشركة في 42 دولة وتقدم خدماتها للعملاء حول العالم، بما في ذلك الشركات والحكومات والمؤسسات والأفراد. المزيد من المعلومات عن الشركة عبر الموقع الإلكتروني www.morganstanley.com

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

سوق أبوظبي العالمي، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم سوق أبوظبي العالمي في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى سوق أبوظبي العالمي مهمة حوكمة منطقة جزيرة المارية وجزيرة الريم التي تشمل المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل سوق أبوظبي العالمي ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي.

صُنف سوق أبوظبي العالمي كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطوراً وشمولاً في العالم يوفر سوق أبوظبي العالمي بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب المؤسسات المالية وغير المالية العالمية، ويتيح سوق أبوظبي العالمي لكافة الكيانات العاملة في السوق الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين سوق أبوظبي العالمي والأسواق العالمية الأخرى.