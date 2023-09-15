يعكس هذا التعديل في النظرة المستقبلية لتصنيف البنك العربي المتحد تحسن وضع أعمال البنك بعد رفع البنك لجودة أصوله واعتماده استراتيجية جديدة.

أبقت وكالة تحليلات مودي «موديز»، على تصنيف الودائع طويلة الأجل ورفعت النظرة المستقبلية لتصنيفه من مستقرة إلى إيجابية، ما يعكس قوة رأس مال البنك واحتياطيات السيولة لديه وتمويله القائم على الودائع.

ويرجع رفع النظرة التصنيفية من مستقرة إلى إيجابية، إلى رأي وكالة موديز بأن تمتين الأسس المالية للبنك، ولا سيما بعد التحسينات الأخيرة في جودة الأصول والربحية، يزيد من احتمالية ترقية تصنيفه. كما تشير تلك النظرة الإيجابية أيضاً إلى التحسن المرتقب في ممارسات البنك المتعلقة بالحوكمة وتدابير تخفيف المخاطر.

بهذه المناسبة، قال شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: "إنَّه لمن دواعي سرورنا أن يحظى التقدم الذي حقَّقه البنك العربي المتحد بتقدير وكالة موديز. كما إن نظرة موديز تعكس استراتيجيتنا وأولوياتنا للفترة المقبلة. وسوف نستمر في تعزيز وتعميق علاقاتنا الحالية مع العملاء وتوسيع قاعدة عملائنا بعناية في جميع قطاعات الأعمال، بما يتماشى مع قابليتنا للمخاطرة. وإننا نسعى دائمًا لتزويد عملائنا بالمنتجات والحلول التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية."

وقد أقرت وكالة موديز بالتقدم الذي حقَّقه البنك العربي المتحد في حل مشكلات جودة الأصول القديمة، مع انخفاض كبير في نسبة القروض المتعثرة التي باتت حالياً تتوافق إلى قدر كبير مع المتوسط المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن تعزيز احتياطيات خسائر القروض. وكانت العودة إلى تحقيق الأرباح في عام 2022 نتيجة لنمو الإيرادات على هوامش أعلى، وانخفاض رسوم المخصصات بالإضافة إلى تحسين الكفاءة.

واختتم بيديه حديثه قائلاً: "نؤمن بأهمية الاعتماد المستمر للتكنولوجيا لجعل الخدمات المصرفية أكثر بساطة وراحة، وهو ما يتجلَّى في جوهر كل عرض من المنتجات والخدمات التي نقدمها".

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نبذةٌ عن البنك العربي المتحد

تأُسس البنك العربي المتحد ش. م. ع. (UAB) في 21 يناير 1975 كمشروعٍ مشترك بين مجموعةٍ من المستثمرين المحليين في دولة الإمارات العربية المتحدة والبنك الفرنسي الدولي سوسيتيه جنرال Société Générale (SG). ويعد البنك اليوم أحد أقدم مزودي الخدمات المصرفية والمالية وأكثرهم ابتكاراً في دولة الإمارات.

يقع المقر الرئيسي للبنك العربي المتحد في الشارقة، ويقدم خدماته عبر ستة فروع و17 جهاز صراف آلي و 11 جهاز إيداع نقدي وإيداع الشيكات (CCDM) موزعة في أنحاء الدولة لتوفر الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات. وقد نجح البنك في ترسيخ مكانته بصفته شريكاً مفضلاً للعملاء من المؤسسات بفضل ما يقدمه من مجموعةٍ شاملة ومتكاملة من الخدمات المصرفية للمؤسسات المدعومة بالتمويل التجاري والخدمات المصرفية للأفراد وخدمات الأسواق المالية، بالإضافة إلى حلول الصيرفة الإسلامية.