ستقوم موبايلي وإريكسون بتوسيع نطاق التغطية في منطقة مِنى بالمملكة العربية السعودية من خلال نشر حلول مبتكرة لزيادة سعة الشبكة وتعزيز تجربة المستخدم وتقليل البصمة البيئية.

سيتم في إطار هذا التعاون نشر حلول معرفية قائمة على الذكاء الاصطناعي.

ستقوم موبايلي وإريكسون بنشر مواقع جديدة لزيادة قدرة شبكة الجيل الخامس لتلبية الزيادة المتوقعة في حركة البيانات.

أعلنت شركة إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC)، عن تعاونها مع شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) لتوفير قدرات اتصال سلس لحجاج بيت الله الحرام هذا العام، معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليلات المتقدمة، وذلك قبيل بدء موسم الحج، الذي يشهد بشكل طبيعي ارتفاعاً حاداً في حركة البيانات، فضلاً عن ظهور أنماط استخدام جديدة.

وفي إطار هذا التعاون، قامت موبايلي وإريكسون بنشر حلول معرفية قائمة على الذكاء الاصطناعي، تتمتع بقدرات الأتمتة وقابلية التوسع للبيانات الكبيرة، والسرعة والدقة والاتساق، بما يضمن تحسين الشبكة وتعزيز إنتاجيتها.

وبهدف تلبية الزيادة الكبيرة المتوقعة في حركة البيانات، وتعزيز تجارب المستخدمين، قامت موبايلي أيضاً بنشر مواقع جديدة مدعومة بأجهزة نظام راديو إريكسون التي تعمل على زيادة سعة شبكة الجيل الخامس، وتعزيز سعة التوصيل، وتوسيع تغطية الخدمة في منطقة مِنى. ويقوم الحل المعرفي الذي تم نشره، بمراقبة وتقييم الشبكة من خلال التحليلات والذكاء الاصطناعي، لتصحيح أي خلل، مما يؤدي بالتالي إلى تحسين أداء الشبكة وتعزيز الخدمة.

وفي معرض تعليقه على هذا التعاون، قال الرئيس التنفيذي للتقنية في موبايلي علاء مالكي: "نهدف من خلال نشر حلول إريكسون المتطورة القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى تغيير الطريقة التي يتواصل فيها الحجاج مع أحبائهم وعائلاتهم أثناء تأديتهم شعائر الحج، وذلك من خلال تزويدهم بقدرات اتصال موثوقة وسلسة طوال مدة موسم الحج هذا العام. وستعمل هذه الحلول المتطورة على زيادة إمكانات شبكتنا إلى أقصى حد ممكن، وتعزيز تجارب المستخدم في المواقع التي تشهد ازدحاماً في حركة البيانات. وتعكس جهودنا هذه عمق التزامنا - كممكن رقمي وطني - بتسخير كافة الإمكانيات للتيسير على حجاج بيت الله الحرام القادمين من جميع أنحاء العالم".

من جانبه، قال إيكو نيلسون، نائب الرئيس في إريكسون الشرق الأوسط وإفريقيا: "ننطلق في هذا التعاون من رؤيتنا لعالم متصل تعمل فيه التكنولوجيا على تحسين حياة الناس وتقربهم من بعض. وقد أدت جهودنا المشتركة مع موبايلي إلى توسيع نطاق تغطية موبايلي، وزيادة سعة شبكة الجيل الخامس، فضلاً عن توفير قدرات ذكية تسهم في بناء شبكة مستقلة بالكامل. ونحن على ثقة تامة بأن قدراتنا المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتقنيات الشبكات الرائدة في فئتها ستساهم بتعزيز وإثراء تجربة الحج لحجاج بيت الله الحرام في هذا الموسم".

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