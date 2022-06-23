الرياض، المملكة العربية السعودية: أكدت شركة اتحاد اتصالات موبايلي، جاهزيتها واستعدادها التام لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1443هـ، عبر تسخير أفضل وأحدث التقنيات في عالم الاتصالات وتقنية المعلومات، وجميع إمكاناتها، لضمان توفير خدمات مميزة لضيوف الرحمن، لتسهيل تواصلهم مع ذويهم خلال الموسم، والوصول إلى أحدث الخدمات بكل يسر وسهولة.

وأوضح الرئيس التنفيذي المهندس سلمان البدران، أن جهود موبايلي خلال الموسم، تأتي في سياق الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة المملكة، لخدمة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء الفريضة على أكمل وجه، وعكس الصورة المشرفة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، وتحقيق تجربة روحانية متميزة لهم.

وفي سبيل تحقيق ذلك، أشار الرئيس التنفيذي للتقنية المهندس علاء مالكي إلى تعزيز تغطية موبايلي لشبكة الجيل الخامس لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى تعزيزها لتغطية شبكتها في المشاعر المقدسة لضمان أفضل أداء للشبكة وانسيابية حركة المكالمات والبيانات وتوفير تجربة مميزة لضيوف الرحمن.

وأضاف "لضمان استقرار خدمات الشبكة، فإن موبايلي شكلت فرق طوارئ وصيانة تعمل على مدار الساعة لرفع التقارير اليومية، والاستجابة السريعة في حال حدوث أي طارئ واتخاذ التدابير اللازمة في حينها.

وفعّلت موبايلي في السنوات الأخيرة مشروع الشامية والمطاف لتعزيز التغطية الداخلية للحرم المكي الشريف، واستخدمت الترددات الإضافية المقدمة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لعدد كبير من المواقع في المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية بمكة المكرمة والمدينة المنورة مما أدى لتحسين التغطية الداخلية وتحسين السرعات بشكل مطرد.

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نبذة حول إتحاد إتصالات (موبايلي)

اتحاد اتصالات (موبايلي) هي شركة سعودية تم إطلاقها تجاريًا في مايو 2005. تقدم موبايلي خدمات متكاملة لثلاثة قطاعات رئيسية هي الأفراد والشركات والمشغلين. تمتلك الشركة واحدة من أكبر الشبكات اللاسلكية من حيث التغطية في المملكة العربية السعودية وكذلك في المنطقة، وواحدة من أكبر شبكات FTTH، بالإضافة إلى واحدة من أكبر أنظمة مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم.