وقعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" وشركة "سلطان اللوجستية" عقدًا لإنشاء منطقة لوجستية بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، بقيمة استثمارية تصل إلى 200 مليون ريال سعودي، وتمتد على مساحة 197 ألف متر مربع، بهدف تعزيز الميزة التنافسية للميناء، وزيادة كفاءته التشغيلية، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة.

ووقع العقد سعادة رئيس الهيئة العامة للموانئ المكلف، الأستاذ مازن بن أحمد التركي، وسعادة رئيس مجلس إدارة شركة سلطان اللوجستية، الأستاذ على سلطان القحطاني، بحضور عدد من المسؤولين.

وتأتي المنطقة اللوجستية ضمن مبادرات الهيئة المرتبطة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لإنشاء مناطق لوجستية داخل وخارج الموانئ تسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وتقديم خدمات لوجستية عالية الكفاءة لمواكبة عجلة التنمية الوطنية، ودعم وتمكين طموحات المملكة الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤية السعودية 2030.

وتشتمل المنطقة اللوجستية على مستودعات تمتد على مساحة 35 ألف متر مربع، بالإضافة إلى مكاتب إدارية وساحة مخصصة لتخزين وصيانة الحاويات الجافة والمبردة، كما تحتوي على منطقة لإعادة التصدير، مما يسهم في رفع مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة، ودعم الحركة التجارية بقدرات تشغيلية عالية.

كما تعزز المنطقة اللوجستية الجديدة الميزة التنافسية لميناء الملك عبد العزيز بالدمام من خلال تقديم خدمات لوجستية نوعية، ويزيد من مساهمة القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية، ويعزز التنوع الاقتصادي.

يذكر أن عام 2024م شهد إنشاء ووضع حجر أساس وافتتاح 8 مناطق ومراكز لوجستية، بقيمة استثمارية تقارب 2,9 مليار ريال من قِبل القطاع الخاص، وهي جزء من إجمالي الاستثمارات بالمناطق اللوجستية بموانئ المملكـة البالغ قيمتها أكثر مــــن 10 مليارات ريـال والتي تم توقيع إنشائها بواقع 20 منطقة لوجستية تابعة للهيئة، وكان من أبرزها افتتاح أكبر استثمار لوجستي لشركة ميرسك عالميًا بميناء جدة الإسلامي بقيمة استثمارية 1,3 مليار ريال، وبمساحة 225 ألف متر مربع.

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