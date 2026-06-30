دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، وضعت كل من مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" وشركة لينتارا العقارية، منصة التطوير العقاري التابعة لـ"آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد" ("آركابيتا")، حجر الأساس لمركز لوجستي جديد بتصاميم بناء مخصصة لتلبية المتطلبات التشغيلية لكل متعامل في المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا"، تبلغ مساحته 20,000 متر مربع، ومصنّف ضمن منشآت الفئة الأولى الممتازة.



وتتولى شركة لينتارا العقارية تطوير المشروع، فيما ستقوم "دي بي ورلد" بتشغيله ضمن شبكتها المتكاملة لسلاسل التوريد، على أن تكتمل أعمال البناء خلال الربع الأول من عام 2027.

ويتميّز المركز الجديد بارتفاع أسقف يبلغ نحو 12 مترًا في مناطق التخزين، ويضم مساحات مخصّصة للتخزين المبرّد، ومناطق مخصّصة لتخزين البضائع الخطرة، إلى جانب مكاتب إدارية ومرافق تشغيلية مساندة.

وقال أحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: "تمثّل هذه المنشأة المتطوّرة نموذجًا للبنية التحتية اللوجستية التي يحتاجها متعاملينا لإدارة سلاسل التوريد. وعند اكتمالها، ستضيف طاقة تخزينية مصمّمة وفق متطلبات الفئة الأولى الممتازة في جافزا، وتعزّز قدرتنا على تقديم حلول متكاملة لسلاسل التوريد في دول مجلس التعاون الخليجي. ويأتي ذلك امتدادًا للتطوّر المستمر لمنظومة التجارة في دبي بما يواكب احتياجات الشركات الإقليمية والعالمية."

وقال الشيخ عيسى بن حسام آل خليفة، المدير التنفيذي ورئيس القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة آركابيتا والرئيس التنفيذي لشركة لينتارا العقارية: "يمثّل هذا الإنجاز ثمرة تركيزنا المستمر على تطوير أصول لوجستية عالية الجودة، والمصممة لتلبية المتطلبات التشغيلية للمستأجرين في جافزا، التي تُعد أحد أهم المراكز اللوجستية في المنطقة. كما يسهم هذا المشروع في تلبية الطلب المتنامي على المرافق اللوجستية المؤسسية في المواقع الاستراتيجية، بما يُعزز كفاءة التوزيع ويُرسخ موثوقية البنية التحتية اللوجستية على المدى الطويل".

ويعكس هذا المشروع الطلب المتواصل على البنية التحتية اللوجستية عالية الجودة المصمّمة وفق متطلبات محدّدة في دبي، في ظل سعي الشركات إلى تعزيز سلاسل التوريد الإقليمية وتوسيع قدراتها في مجال التوزيع بالقرب من الممرات التجارية الرئيسية.

وتعمل شركة لينتارا العقارية بصفتها مديرًا للتطوير خلال مرحلة البناء، على أن تتولى مهام إدارة الأصول فور اكتمال المنشأة. ويندرج هذا المشروع ضمن استراتيجية "آركابيتا" الأشمل للاستثمار في الأصول العقارية الصناعية واللوجستية المؤجرة في أبرز المراكز اللوجستية الإقليمية الرئيسية.

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عن آركابيتا

آركابيتا شركة عالمية متخصصة في الاستثمارات البديلة تركّز بشكل أساسي على الاستثمار في أسهم الملكية الخاصة والعقار، وقد بلغت القيمة الإجمالية لاستثماراتها على مدى أكثر من 30 سنة ما يزيد عن 32 مليار دولار أمريكي. وتتوزع مكاتب مجموعة آركابيتا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة، بالإضافة إلى مكاتب شركتها الزميلة في مملكة البحرين.

لمزيد من المعلومات، فضلاً زيارة موقع آركابيتا على الإنترنت www.arcapita.com.

عن لينتارا العقارية

لينتارا العقارية شركة عقارية خليجية تحظى بثقة كبرى المؤسسات العالمية، متخصصة في تقديم خدمات المشورة والتطوير وإدارة العقارات الصناعية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وتتمتع بحضور راسخ في المنطقة.

تعمل لينتارا في الأسواق الإقليمية الرئيسية، وتمتلك العلاقات المحلية والخبرة الفنية اللازمة لمساعدة عملائها على تحديد الفرص الاستثمارية وتطويرها. ويضم فريق إدارتها نخبة من الكفاءات التي تمتلك عقودًا من الخبرة في القطاع العقاري، وتربطها شراكات طويلة الأمد مع شركات عالمية بارزة مثل DSV والعبيكان وفلو وآيرون ماونتن.

وقد عمل الفريق جنبًا إلى جنب مع هذه الشركات على تسليم مشاريع كبرى وفق أعلى المعايير العالمية، وابتكار حلول جديدة ساعدت على تحقيق رؤية الشركة. واليوم، وبفضل مزيجها الفريد من الدراية المحلية والمصداقية العالمية، أصبحت لينتارا الشريك المفضل للشركات العالمية الراغبة في التوسع الاستراتيجي في منطقة الخليج العربي.

لمزيد من المعلومات، فضلاً زيارة موقع لينتارا على الإنترنت www.lintaraproperties.com.

عن مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"

تعمل مجموعة ‏موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" على تطوير وإرساء معايير الابتكار في رسم الملامح المستقبلية للتجارة العالمية ‏وتحسين جودة حياة الناس حول العالم. ويعمل في المجموعة فريقٌ متخصّص يضم أكثر من 125 ألف موظف في ست قارات، وتشمل ‏أعمالها الموانئ ومحطات الحاويات، والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا. ومن خلال ‏الاستثمار في الابتكار، تنطلق المجموعة بالإبداعات ‏التكنولوجية نحو آفاق أوسع عبر التعامل الأمثل مع أوجه القصور وتقليل حالات الاِختِلال في سلاسل التوريد - من أرض ‏المصنع إلى عتبة باب المتعامل.

نُسهل تدفق الحركة التجارية

لمزيد من المعلومات، فضلاً زيارة موقع آركابيتا على الإنترنت www.dpworld.com