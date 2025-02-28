ميناء جبل علي الرائد ينجز مناولة ما يقارب 960 ألف وحدة من بضائع الدحرجة

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: حققت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" إنجازًا جديداً في عام 2024، حيث قامت بمناولة 1.3 مليون مركبة عبر محطاتها في دبي، ما يمثل زيادة بنسبة 53.6% مقارنة بالعام السابق، وهو الرقم الأعلى في تاريخ الشركة.

واستحوذ ميناء جبل علي الرائد التابع للمجموعة على النصيب الأكبر من حجم المناولة، بنحو 960 ألف وحدة، ليرسخ بذلك مكانته كمركز رئيسي لتجارة السيارات في المنطقة. في حين تمت مناولة الوحدات المتبقية عبر ميناءي الحمرية وراشد.

ويؤكد هذا الأداء القياسي على النموّ القوي الذي يشهده قطاع تجارة السيارات، ويُبرز دور موانئ دبي العالمية المحوري في تسهيل عمليات استيراد وتصدير المركبات ضمن دول مجلس التعاون الخليجي. ومن جهة أخرى، برزت الصين كأكبر شريك تجاري، عبر مساهمتها بما يقارب 25% من إجمالي حجم المركبات، تليها اليابان وكوريا والهند.

يشهد قطاع السيارات العالمي تحوّلاً جذرياً؛ حيث يُتوقع أن تتجاوز أعداد السيارات الكهربائية نظيراتها من السيارات التقليدية التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2036. ومع قيام الصين بتصنيع أكثر من نصف السيارات الكهربائية في العالم، تسعى سلاسل التوريد العالمية إلى التكيّف لدعم هذا التحوّل نحو التنقل المستدام. وقد ساهم الجمع بين كفاءة الطاقة الكهربائية وموثوقية المحرّكات التقليدية في ازدهار سوق السيارات الهجينة على مستوى العالم. وتوفر هذه التغيرات فرصاً هامة أمام الأسواق الكبرى؛ مثل دبي، لترسيخ مكانتها كعامل أساسي في إحداث هذا التحوّل.

وقال عبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: "يُوفر صعود دبي كمركز عالمي لتجارة السيارات إمكانات هائلة للأسواق في آسيا وأوروبا، ما ينعكس إيجاباً على اقتصادنا المحلي. ويعدّ قطاع السيارات محفّزًا قوياً للنموّ الاقتصادي؛ حيث يسهم في توليد فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط الأسواق المحلية. ونلتزم في موانئ دبي العالمية بتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم هذا النموّ. كما تعتبر مراكزنا اللوجستية المتطورة؛ مثل ميناء جبل علي، والمناطق التجارية الحرّة؛ مثل "جافزا " التي تحتضن أكثر من 629 شركة متخصّصة في السيارات وقطع الغيار، جزءاً أساسياً من إستراتيجيتنا الهادفة لدعم سلاسل التوريد العالمية للسيارات".

جدير بالذكر بأن رؤية موانئ دبي العالمية الطموحة تنسجم مع التوقعات العالمية لمبيعات سيارات الركاب، والتي يحتمل أن تنمو من 94.7 مليون في عام 2024 لتصل إلى 109 ملايين بحلول عام 2030. وبفضل القدرة الاستيعابية السنوية لميناء جبل علي، والتي تصل إلى مناولة مليون وحدة مكافئة للسيارة (مقياس في مجال الخدمات اللوجستية للسيارات متعلق بسعة الموانئ، يتيح إجراء مقارنات موحدة لسعة مناولة المركبات)، إلى جانب تطوير أكبر وأحدث سوق للسيارات في العالم على مساحة تصل إلى 20 مليون قدم مربع، بالإضافة إلى توسعة ميناء الحمرية، تؤكد "دي بي ورلد" التزامها بتلبية الزيادة في الطلب، ودعم أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد المحلي بحلول عام 2033.

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