طارق البرواني: نفخر بإطلاق أول شحنة من النحاس ونثمن جهود الشركاء ودعم الجهات الحكومية

هيثم البحراني: نستند في موارد على أحدث تقنيات التعدين المعالجة ونسعى نحو تعزيز المحتوى المحلي

موارد للتعدين تطمح للوصول إلى إنتاج سنوي يصل إلى مليون طن من خام النحاس

الإنجاز يمثل نقلة نوعية في تاريخ انتاج النحاس بالسلطنة ويعزز مكانتها التنافسية إقليميًا ودوليًا

أعلنت شركة موارد للتعدين، ذراع التعدين لمجموعة محمد البرواني، عن تصدير أول شحنة لمركّزات النحاس عبر ميناء صحار للأسواق العالمية. حيث تطمح شركة موارد للتعدين لاستخراج حوالي مليون طن من خام النحاس كل عام، ليتم تركيزه في مصنع الأصيل، وإنتاج حوالي عشرين ألف طن من النحاس المركز كل عام، مما يمثل بداية فصل جديد في صناعة التعدين العُمانية.

هذا ويأتي تصدير الشحنة في إطار التزام شركة موارد للتعدين بالمساهمة في استراتيجية التنويع الاقتصادي للسلطنة من خلال تطوير مواردها التعدينية، حيث أن مشروع الغيزين هو أحد المشاريع القائمة بالتعاون مع رؤية عمان 2040.

وزار معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، بمعية عدد من المسؤولين من الوزارة وبحضور الدكتور محمد بن علي البرواني، رئيس مجلس إدارة مجموعة محمد البرواني وعددًا من أعضاء الإدارة التنفيذية للمشروع، منجم الغيزين للنحاس بالخابورة وذلك للاطلاع على سير المشروع وعمليات الانتاج. حيث أشاد معاليه بجهود الفريق ودور منجم الغيزين الاستراتيجي في دعم توجهات التنوع الاقتصادي للسلطنة.

ويُعد مشروع الغيزين أول عملية تعدين نحاس تحت الأرض من نوعها في السلطنة، ويُمثل نقلة نوعية في قطاع التعدين في السلطنة، ويمهد الطريق لعهد جديد من عمليات التعدين تحت الأرض. وبدأت موارد للتعدين بالتعاون مع المقاول في عمليات تطوير مشروع الغيزين في مطلع عام 2023، مما يعزز مكانتها كرائدة في صناعة التعدين في عُمان.

ويتم معالجة خام النحاس المستخرج من الغيزين في مصنع تكرير النحاس في الأسيل التابع لشركة موارد للتعدين. وقد تم تجديد المصنع بواسطة فريق موارد للتعدين بالتعاون مع متخصصين دوليين في علوم المعادن، مما يجعله قادرًا الآن على معالجة أكثر من 130 طنًا من الخام في الساعة، بما يضمن إنتاج مركزات نحاس عالية الجدوى واستمرار عمليات المصنع لمدة 25 عامًا إضافية على الأقل، حيث تشمل هذه العمليات تركيز خام النحاس من منجم الغيزين، بالإضافة إلى التعاون مع مختلف المشاريع العمانية لتركيز الخام المنتج من عملياتها، تأكيداً على التزام موارد للتعدين بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

وقال الفاضل طارق البرواني، المدير التنفيذي لشركة موارد للتعدين: " نفخر بإطلاق أول شحنة من النحاس للأسواق العالمية، وذلك بفضل الجهود التي يبذلها الفريق ودعم شركائنا لاسيما في مختلف الجهات الحكومة، ومؤكدين سعي مجموعة محمد البرواني نحو تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم مختلف الصناعات العُمانية."

ومع وجود أكثر من 6.4 مليون طن من احتياطيات خام النحاس على عمق يبدأ من 75 مترًا ويصل إلى عمق يبلغ نحو 250 متر، من المتوقع أن يستمر مشروع الغيزين لمدة 7 سنوات.

ومن جانبه قال الفاضل هيثم البحراني، الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية بموارد للتعدين: "تستند عملياتنا في إنتاج النحاس المكثف إلى أحدث تقنيات التعدين المصممة خصيصًا لاستخراج ومعالجة الخام، مع التركيز على الاستدامة وتطبيق ممارسات صديقة للبيئة، ونسعى من خلال التزامنا الراسخ كشريك محلي إلى دفع عجلة تطوير قطاع التعدين عبر تبني الابتكار وتعظيم القيمة المضافة في جميع مراحل سلسلة الإنتاج."

مؤكدًا بأن مشاريع موارد الطموحة تسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عُمان الرائدة في السوق العالمي للنحاس.

وحول الأهمية الاقتصادية لمعدن النحاس، قال كريس جوردنسن، نائب الرئيس التنفيذي لشركة موارد للتعدين: "يعد النحاس عنصرًا أساسيًا في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، حيث يلعب دورًا أساسيًا في العديد من الصناعات مثل السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة وقطاعات التكنولوجيا المتقدمة. ويمثل تطوير مشروع الغيزين خطوة مهمة ليس فقط لعُمان ولكن أيضًا لمنطقة التعدين في الشرق الأوسط بشكل عام."

ويعد مشروع الغزين هو الأحدث في قائمة المشاريع التي طورتها شركة موارد للتعدين محلياً وعالمياً، بما في ذلك عدد من المشاريع الحالية في ناميبيا وبابوا غينيا الجديدة ورواندا، علاوة على 4 مشاريع تعدين مكتملة في سلطنة عمان، تمكنت موارد للتعدين من خلالها من إنتاج وتكرير حوالي 6 ملايين طن من خام النحاس.

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