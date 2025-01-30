أمّ القيوين: تتواصل فعاليات مهرجان "فخر الوطن" غدا الجمعة على شاطئ الخور في أمّ القيوين , وتستمر حتى 2 فبراير القادم، لتمنح أبطال خطّ الدفاع الأول وعائلاتهم أوقاتاً لا تُنسى.

وشهدت فعاليات المهرجان التي أقيمت خلال الاسبوعين الماضيين في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة إقبالاً واسعاً من أبطال خط الدفاع الأول وأفراد أسرهم، وامتلأت جداريات حديقة الوطن برسائل الشكر والتقدير والعرفان على جهود هؤلاء الأبطال الذين يُكرّسون حياتهم لحماية الوطن والمجتمع. كما شهدت منصّة الأبطال عروضاً مُذهلة للعروض الحيّة والقصص التي سحرت قلوب الحضور بوقائعها.

وبدورها زرعت المسارات التدريبية والتعليمية في منطقة أبطال المُستقبل، السعادة والمرح والتسلية في قلوب الأطفال من كافة الأعمار، كما استمتع الجميع بتناول أشهى أنواع المأكولات المحلية والعالمية في سوق المأكولات التي شكّلت المكان المُتميّز للالتقاء بين أبطال خط الدفاع الأول مع بعضهم البعض، وتكوين صداقات عائلية واجتماعية تدوم على المدى البعيد.

انضمّوا إلينا وشاركونا غداً على شاطئ الخور في أمّ القيوين في حدثٍ عائلي يحمل الفخر والتقدير، ويُوثّق في ذاكرة الأجيال بطولات آبائهم وأمهاتهم لتكون النموذج الرائع الذي يحتذون به في تطلّعاتهم المُستقبلية.

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