بالتعاون مع معهد الشرق الأوسط ومركز آلان تشيوس للكَّتاب الدوليين

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية: ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي في دورته التاسعة عشرة تحت شعار «فكر الإمارات: ريادة إبداع- حرفية إنجاز- بناء حضارة» وبرنامج فعالياته العالمية في الخارج، تقدّم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بالشراكة مع مركز الفنون الثقافية التابع لمعهد الشرق الأوسط، وبالتعاون مع مركز آلان تشيوس للكتاب الدوليين في جامعة جورج ميسن، "مهرجان الأدب العربي بواشنطن.. سرد الشرق الأوسط" افتراضياً يومي 17 و18 مايو، عبر بث مباشر على منصة «زووم» من العاصمة الأمريكية واشنطن؛ وذلك في إطار رؤية المهرجان لتعزيز جهود الدبلوماسية الثقافية وتعميق الروابط الثقافية بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وبهذه المناسبة، قالت سعادة هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، "التزاماً منا بتعزيز جهود الدبلوماسية الثقافية، والتعريف بمنجز الأدب العربي، وتوثيق الروابط بين الكتاب العرب والمجتمع الأدبي العالمي، بالشراكة مع معهد الشرق الأوسط ومركز آلان تشيوس للكتّاب الدوليين في جامعة جورج ميسن بواشنطن، نحتفي بإبداعات الروائيين والشعراء من الإمارات، العراق، لبنان، سوريا، مصر، وفلسطين، والولايات المتحدة وغيرها".

وأضافت سعادتها: "نقدّم حدثاً ثقافيا وفكريا فريداً، يستكشف عبر مجموعة متميزة من الندوات الحوارية وورش العمل، كتابات وقضايا وتحديات نشر وتوزيع إبداعات كتّابنا العرب، بمشاركة عدد كبير من الأدباء والناشرين وممثلي المؤسسات الثقافية العريقة من الوطن العربي والعالم، بينهم إيزوبيل أبو الهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للآداب، والكاتبة الإمارتية البارزة نجوم الغانم، والروائي اللبناني الأمريكي ربيع علم الدين وآخرون".

وقالت كيت سيلي، نائب رئيس الفنون والثقافة والاتصال في معهد الشرق الأوسط للفنون، «سعداء بالشراكة الاستراتيجية مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون من خلال تسليط الضوء على أصوات الروائيين والشعراء العرب الذين تدعمهم المجموعة»، مضيفة «أن مهرجان الأدب العربي يوفر للجمهور فرصة مثالية لرؤية العالم عبر عيون الآخرين، إضافة إلى كونه نافذة مهمة على القضايا المعقدة التي يتصارع معها الكتاب في الشرق الأوسط اليوم».

ويُفتتح المهرجان بكلمة رئيسية من الروائي اللبناني الأمريكي ربيع علم الدين الفائز بجائزة بن/فولکنر لعام 2022 للرواية، فيما تضم قائمة المتحدثين الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للآداب، إيزوبيل أبو الهول، والشاعرة والكاتبة الإماراتية البارزة نجوم الغانم، والكاتبة السورية رشا عباس، والمترجم والمحرر المصري الأمريكي، كريم جيمس أبو زيد، والكاتبة الفلسطينية الأمريكية، زينة عرفات، والقيَّمة الفنية لانا برقاوي، والشاعرة اللبنانية زينة هاشم بيك، والكاتب ماتيو دافيس، والكاتبة لين غاسبارد، والشاعرة الأمريكية ناتالي هاندال، وLisette Jaquette، ومديرة النشر في ستوريتل دبي ومؤسسة وكالة راية الأدبية، ياسمينة جريصاتي، والكاتبة المهتمة بالثقافة المصرية أورسولا ليندسى، والشاعرة دنيا ميخائيل، والكاتب الروائي أحمد ناجي، والكاتبة كارين فيليبس، والصحافية الأمريكية المتخصصة في الثقافة العربية، مارسيا لينكس كوالي.

ويستضيف المهرجان، ندوات حوارية وورش عمل تجمع نخبة من الكتّاب والمحررين والناشرين العرب مع نظرائهم الأمريكيين لتسليط الضوء على أعمال وأصوات الكتّاب والشعراء الموجودين في البلدان العربية وبلدان المهجر، إلى جانب استكشاف الكتابات الجديدة من العالم العربي وعنه، وتحديات نشر وترجمة أعمال من الشرق الأوسط، وكيفية تنمية البنية التحتية الأدبية في العالم العربي.

ويساهم المهرجان، الذي يأتي ضمن سلسلة من البرامج الثقافية التي ينظمها معهد الشرق الأوسط، بالشراكة مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون كجزء من مهرجان أبوظبي، في رفع الوعي على مستوى الولايات المتحدة والعالم بأهمية الإرث الأدبي والشعري في الوطن العربي، إلى جانب توثيق الروابط بين الكتّاب العرب والمجتمع الأدبي الأمريكي.

وسيُختتم «مهرجان الأدب العربي بواشنطن.. سرد الشرق الأوسط»، بقراءة شعرية في معهد الشرق الأوسط بمشاركة الشاعرة الأمريكية من أصل فلسطيني زينة عزام، الحائزة مؤخرا على جائزة شاعرة مدينة الإسكندرية في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

لمزيد من المعلومات حول البرنامج الكامل للمهرجان والتسجيل زيارة يرجى زيارة الرابط التالي: www.mei.edu/arts-and-culture-center ، كما يمكن متابعة البث المباشر للمهرجان عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي @meiartsculture على تويتر و@middleeastinst و@abudhabifestival على انستغرام عبر هاشتاج #DCArabLitFest.

يذكر، أن فعاليات برنامج فعاليات الدورة التاسعة عشرة من مهرجان أبوظبي لعام 2022، تنعقد تحت شعار «فكر الإمارات: ريادة إبداع- حرفية إنجاز- بناء حضارة»، برعاية حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، مساعد سمو رئيس الهيئة للشؤون النسائية، رئيسة اللجنة العليا لمبادرة عطايا، وبدعم من شريك المهرجان الرئيسي شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، وشريك الطاقة جي أس إنرجي GS Energy.

ويسهم مهرجان أبوظبي من خلال فعالياته الفنية والموسيقية في ترسيخ مكانة العاصمة منصةً إبداعية عالمية، في إطار تصنيفها «مدينة الموسيقى» من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وفي تعزيز موقعها كمركز متنامي الأهمية على خريطة الموسيقى العالمية، باعتبارها موطناً لمنظومة موسيقية مرنة ومستدامة قائمة على الابتكار. ويشارك في دورة المهرجان لعام 2022، أكثر من 1000 فنان من مختلف أنحاء العالم، يقدمون أكثر من 300 فعالية واقعية ورقمية، إلى جانب جولتين موسيقيتين عالميتين، و17 عرضاً لأول مرة عالمياً.

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