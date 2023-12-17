الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت جوتن، الشركة الرائدة في تصنيع الدهانات على مستوى العالم، عن افتتاح مقرّها الجديد في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) في الرياض. وحضر حفل الافتتاح الرسمي الذي أُقيم في 6 ديسمبر 2023، توماس ليد، سفير مملكة النرويج لدى المملكة العربية السعودية، ومورتون فون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جوتن العالمية، وإسبين هيرف، نائب رئيس شركة جوتن الشرق الأوسط والهند وإفريقيا ، بجانبهم الشركاء السعوديين المؤسسين لدهانات جوتن و ممثلين عن إدارة مركز الملك عبد الله المالي.

ويُشكل افتتاح هذا المكتب الحديث والمتطور إنجازاً بارزاً على مستوى مسيرة جوتن وخططها التوسعية لتعزيز تواجدها في الرياض والتزامها تجاه سوق المملكة العربية السعودية. فلقد نجحت شركة جوتن، على مدى أربعين عاماً من عملياتها وأنشطتها في المملكة، في بناء سمعة قوية، من خلال تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة، وإضفاء لمسات جمالية راقية على ملايين المنازل والمساهمة في توفير الحماية لمعظم المعالم البارزة والمشاريع الصناعية الكبرى.

كما حققت جوتن مكانة رائدة في هذه القطاع بالتزامها بالتميّز ، حيث تفخر بمكانتها كشركة سعودية مرموقة وموثوقة، تقدم مجموعة متنوعة من منتجات الدهان، مثل المنتجات الخاصة بالديكور والحماية للمنشئات و البنية التحية و الدهانات البحرية.

ويعكس هذا التوسع لشركة جوتن وافتتاح مكتبها في مركز الملك عبد الله المالي في الرياض، استراتيجية النمو التي تعتمدها الشركة و حرصها الثابت علي تلبية الاحتياجات المتنامية لعملائها الكرام في سوق المملكة العربية السعودية. كما تعزز هذه الخطوة الإستراتيجية، من التزامها بالإسهام في النمو الاقتصادي ومسيرة التطور التي تشهدها المملكة، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما تجسد هذه الخطوة التوسعية لشركة جوتن في مركز الملك عبد الله المالي، النمو المتواصل في القطاعات الصناعية في المملكة العربية السعودية، مما يوفر فرصاً كبيرة ومجدية للشركات العالمية الرئيسية مثل جوتن. وتعرب الشركة عن تقديرها العميق لعملائها وشركائها وأصحاب المصلحة لدعمهم الراسخ والمتواصل، وتتوجه بدعوتهم إلى زيارة مكتبها الجديد في مركز الملك عبد الله المالي.

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