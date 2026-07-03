​​​​​الإمارات العربية المتحدة، أعلنت نتورك إنترناشيونال، شركة التكنولوجيا المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن دخولها في شراكة استراتيجية مع "ماجد الفطيم"، العلامة التجارية الرائدة في مجال إدارة مراكز التسوق والمجتمعات الترفيهية ومتاجر تجارة التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية في تجارب الدفع لدى العملاء.

ستغدو "نتورك إنترناشيونال" الشريك الرئيسي لـ "ماجد الفطيم" في مجال عمليات الدفع داخل المتاجر في دولة الإمارات، وهو ما يُمثّل خطوةً محوريةً نحو بناء منظومة دفع موحدة وجاهزة للمستقبل لواحدة من أبرز مجموعات تجارة التجزئة في المنطقة. وتعمل منصة "نتورك إنترناشيونال"، بما تتسم به من مرونة وقابلية للتطوير وموثوقية، على تمكين "ماجد الفطيم" من مواكبة سرعة تغير متطلبات قطاع تجارة التجزئة، وبما يلبي توقعات قاعدة عملائها التي تزداد اعتماداً على التكنولوجيا الرقمية.

ويرتكز هذا التعاون بشكل أساسي على توفير تجارب دفع متميزة، تهدف إلى تعزيز تفاعل العملاء، وتحسين مستوى راحتهم، وتقوية ولائهم لـ "ماجد الفطيم" عبر كامل منظومتها. ومن خلال دمج برنامج الولاء SHARE بسلاسة داخل منصة نقاط البيع التابعة لشركة "نتورك إنترناشيونال"، سيتمكن العملاء من ربح واستبدال نقاط البرنامج بشكل فوري، ليحظوا بتفاعلات يومية غنية بالمكافآت ومُصممة خصيصاً وفق تفضيلاتهم الشخصية.

كما ستتيح الشراكة مجموعة من إمكانيات الدفع المحسّنة، تشمل تغطية أوسع لوسائل الدفع في دولة الإمارات، إلى جانب تفعيل تقنية المصادقة البيومترية المتقدمة لضمان معاملات أكثر أماناً وسلاسة، وخيارات دفع مرنة تعزز القدرة على تحمل التكاليف وتزيد نسبة إتمام عمليات الشراء، بالإضافة إلى إمكانية استبدال نقاط الولاء من عدة بنوك عبر جهاز نقاط بيع واحد. وستكون هذه الخدمة متاحة مبدئياً لحاملي بطاقات البنوك الرائدة، مما يمنحهم تجربة متكاملة ومريحة لاستبدال نقاط المكافآت داخل المتاجر بكل سلاسة.

بهذه المناسبة، قال مراد كاجري سوزر، الرئيس التنفيذي لمجموعة "نتورك إنترناشيونال": "تأتي شراكتنا مع ’ماجد الفطيم‘ لتعكس التحول المتنامي في قطاع تجارة التجزئة من المعاملات التقليدية إلى منظومة مترابطة من التجارب. فمن خلال الجمع بين منصة الدفع الموحدة وبرامج الولاء والبيانات والخدمات ذات القيمة المضافة، نساهم في تبسيط تجربة التسوق للمستهلكين، ونساعد واحدة من أبرز شركات البيع بالتجزئة في المنطقة على امتلاك المرونة اللازمة للابتكار والتوسع. ونتعاون معاً على إنشاء البنية التحتية اللازمة لمستقبل التجارة في دولة الإمارات وخارجها".

ومن جانبه، قال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم القابضة:

"نسعى في ’ماجد الفطيم‘ إلى توفير تجارب استثنائية تثري اللحظات اليومية لعملائنا. ومن خلال الجمع بين الابتكار والتكنولوجيا والشراكات القوية، نخلق تجارب مترابطة وسلسة قادرة على توقع احتياجات عملائنا المتغيرة والاستجابة لها في الوقت المناسب. كما أنّ توسيع شراكتنا مع ’نتورك إنترناشيونال‘ يوحّد نظام الدفع الخاص بنا على منصة واحدة ويدعم برنامج SHARE من خلال ربط المدفوعات وبرامج الولاء بشكل أوثق، مما يتيح للعملاء كسب المكافآت واستردادها فوراً عند إتمام عملية الشراء".

إلى جانب مزايا المنصة، يُسهّل اعتماد "نتورك" كشريك رئيسي للاستحواذ، عمليات "ماجد الفطيم" على نطاق واسع. فإدارة المدفوعات في جميع مراكز المدن المنتشرة في الإمارات تتطلّب تقنيةً متطورةً ومتكاملةً، ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تمكين "ماجد الفطيم" من تقليل التعقيدات التشغيلية بشكل كبير، مع تحقيق مرونة أكبر في نقاط البيع، والحصول على رؤية فورية لكل معاملة في كل موقع. ومن خلال منصة "نتورك" القابلة للتطوير والمُصممة للمستقبل، ستتمكن المجموعة من امتلاك ميزات فريدة مثل التقارير المتقدمة، والخدمات ذات القيمة المضافة، وتجارب الدفع المتطورة، دون الحاجة إلى إعادة دمج متكررة.

صممت "نتورك إنترناشيونال" حلول الدفع داخل المتاجر لتلبية متطلبات تجارة التجزئة واسعة النطاق بشكل خاص، حيث تجمع بين قبول جميع وسائل الدفع الرئيسية بسلاسة، وتوجيه المعاملات بذكاء، وتوفير الحماية المتقدمة من عمليات الاحتيال، كل ذلك ضمن بنية تحتية موحدة. وبفضل خبرتها الواسعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتي تدعم أكثر من 240 ألف تاجر، فإن منصة "نتورك إنترناشيونال" ليست مصممة فقط لمواكبة تطور مدفوعات التجزئة، بل للبقاء في طليعة هذا التطور دوماً.

نبذة عن نتورك إنترناشيونال:

تعد "نتورك إنترناشيونال" الشركة الأكبر والرائدة في مجال المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا. يتمثل هدفنا الرئيسي في مساعدة الشركات وتعزيز الاقتصادات من خلال تبسيط عمليات الدفع والتجارة. نقدم خدماتنا لمنظومة متنوعة من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وشركات الاتصالات والتجار والحكومات ومؤسسات القطاع العام في أكثر من 50 دولة، وذلك من خلال تمكين شركائنا بتقنيات مبتكرة وخدمات ذات قيمة مضافة وخبرة واسعة في أنظمة الدفع والبنية التحتية.

ويعمل فريقنا الميداني، الذي يضم أكثر من 3000 فرد، عن كثب مع أكثر من 250 مؤسسة مالية وأكثر من 240 ألف تاجر لتقديم حلول دفع وتكنولوجيا مالية موثوقة وقابلة للتطوير وجاهزة لمواكبة متطلبات المستقبل في جميع أنحاء المنطقة.

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نتورك إنترناشيونال

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