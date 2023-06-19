مجموعة لاندمارك تعزز قدرة إنتاج الطاقة الشمسية عبر توسعة إضافية قدرها 25٪

تخطط المجموعة لتوسيع سعتها الحالية البالغة 8.3 ميجاواط بقدرة 2.1 ميجاوات إضافية، بهدف الحصول على قدرة إجمالية قدرها 10.4 ميجاواط بنهاية 2023. وهذه الخطوة تضع لاندمارك كواحدة من مجموعات التجزئة الرائدة المدعومة بالطاقة النظيفة في المنطقة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وسعت مجموعة لاندمارك وهي مجموعة الرائدة في مجال التجزئة متعددة القنوات في الشرق الأوسط، وهي إحدى أقسام مجموعة لاندمارك، شراكتها مع سراج باور، المزود الرائد للطاقة الشمسية الموزعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. يهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى تعزيز التزام المجموعة بالممارسات المستدامة والمساهمة في أجندة الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تنتج مجموعة لاندمارك حالياً طاقة شمسية قدرها 8.3 ميجاواط، منها 67٪ عبر شراكة مع سراج باور. وقد أضافت لاندمارك 2.1 ميجاواط إضافيا عبر أنظمة الأسطح والمرآب التي تعمل بالطاقة الشمسية في أربعة مواقع بارزة في الإمارات، وسيتم توزيع إجمالي الطاقة الشمسية على مواقع مختلفة، تشمل الواحة مول في دبي والشارقة، وموقعين آخرين في القوز وجافزا، وستسهم هذه المبادرة في مضاعفة عدد المواقع وزيادة الطاقة الشمسية بنسبة 25٪. ومن خلال نشر ألواح الطاقة الشمسية في هذه المواقع المضافة حديثًا، تتوقع مجموعة لاندمارك تعويض ما يقرب من 2485 طنًا متريًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

وبموجب هذه الشراكة، ستضيف مجموعة لاندمارك 2 ميغاواط من أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المباني ومواقف السيارات المغطاة في أربعة مواقع بارزة في دولة الإمارات. وسيتم توزيع الطاقة الشمسية الإجمالية على مواقع متعددة، بما في ذلك الواحة مول في دبي والواحة مول في الشارقة وموقعين آخرين في القوز والمنطقة الحرة بجبل علي. وستؤدي هذه المبادرة إلى مضاعفة عدد المواقع وتوسيع إنتاج الطاقة الشمسية بنسبة 25%. ومن المتوقع أن يؤدي تركيب الألواح الشمسية في المواقع المضافة حديثاً إلى تعويض نحو 2485 طناً مترياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

ومن المقرر أن تبدأ المشاريع المذكورة أعلاه بحلول ديسمبر عام 2023 وستجعل مجموعة لاندمارك واحدة من أكبر مجموعات التجزئة التي تعمل بالطاقة الشمسية في المنطقة بإنتاج سنوي للطاقة الخضراء يبلغ 17.4 غيغاواط ساعي في 8 مواقع في دولة الإمارات. ويعكس هذا الإنجاز التزام لاندمارك بالممارسات المستدامة وتحقيق مستقبل صديق للبيئة في دولة الإمارات.

وجرى الاحتفال بهذه الشراكة في حفل توقيع في مقر لاندمارك في دبي ، بحضور محمد عبد الغفار حسين رئيس مجلس إدارة شركة "سراج باور"، ولوران لونجوي، الرئيس التنفيذي للشركة، وراجيش جارج، المدير المالي لشركة لاندمارك ريتيل، وغوراف ميديراتا، المستشار القانوني العام لمجموعة لاندمارك، وفيشواناث رامان، المدير العام للشؤون المالية في الواحة مول.

وقال لوران لونجوي، الرئيس التنفيذي لشركة سراج باور: "إن تركيب 2 ميغاواط من أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المباني ومواقف السيارات المغطاة في أربعة مواقع تابعة لمجموعة لاندمارك في دولة الإمارات سيكون له دور هام في تمهيد الطريق لمستقبل أكثر استدامة في الدولة. وتمثل هذه المشاريع علامة فارقة مهمة لشركة سراج باور وتعزز التزامنا بتوفير حلول متميزة للطاقة الشمسية تمكّن المزيد من المؤسسات في دولة الإمارات من بناء مستقبل أنظف وأكثر مسؤولية تجاه البيئة".

وقال راجيش جارج، المدير المالي لشركة لاندمارك ريتيل: "نحن على ثقة بقدرة الممارسات المستدامة على خلق مستقبل أفضل لكوكبنا. وتمثل شراكتنا مع سراج باور لتوسيع قاعدة طاقتنا النظيفة خطوة فاعلة نحو تحقيق أهدافنا المتعلقة بالاستدامة".

ومع هذا التوسع، تواصل مجموعة لاندمارك ريادتها في الممارسات المستدامة ضمن قطاعي التجزئة والضيافة، بما يتماشى مع أجندة الاستدامة لدولة الإمارات ويعزز التزامها بالحدّ من انبعاثات الكربون واستخدام الطاقة بشكل أكثر استدامة.

وتخطط مجموعة لاندمارك أيضًا لتنفيذ مبادرات مماثلة للطاقة المستدامة في دول الخليج الأخرى، تعزيزاً لالتزامها بتحقيق مستقبل مستدام في جميع أنحاء المنطقة.

تعمل مجموعة لاندمارك وفق التزام راسخ بالاستدامة وممارسة الأعمال بمسؤولية من خلال إطار شامل وتعهد بأن تصبح شركة ذات نشاط تجاري دائري يراعي السلامة المناخية عبر سلسلة القيمة بأكملها: المنتجات المستدامة والعمليات المستدامة والعملاء المستدامون.

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