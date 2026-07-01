جدة، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) عن إتمام عملية الاستحواذ على حصة كبيرة في شركة "سدرة" المالية" (Sidra Capital)، المتخصصة في إدارة الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتتخذ من جدة مقراً رئيسياً لها. وبموجب هذه الصفقة، ستحصل شركة "سدرة المالية" على هوية جديدة تحت اسم "بلو فايف سدرة" (BlueFiveSidra).

وفي إطار الصفقة، أنجزت مجموعة المرجان (Al Murjan Group)، وهي إحدى مجموعات إدارة الأعمال العائلية الراسخة والمرموقة في المملكة العربية السعودية، والتي يمتلك مساهموها أيضاً شركة سدرة المالية (Sidra Capital)، استحواذها على حصة كبيرة من شركة "بلو فايف 786" (BlueFive786)، التي تعد الذراع الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التابعة لشركة "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital).

هذا وسيتولى حازم بن قاسم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital)، رئاسة كلّ من لجنة الاستثمار واللجنة التنفيذية لشركة "بلو فايف سدرة" (BlueFiveSidra).

منصة عالمية للمالية الإسلامية

تتعاون كل من "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) ومجموعة المرجان (Al Murjan Group) لإطلاق منصة عالمية لإدارة الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بهدف تقديم منتجات استثمارية تلبي احتياجات شريحة واسعة من المسلمين التي لا تزال تشهد نقصاً في الخدمات الاستثمارية، وذلك في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا.

وتسعى شركة "بلو فايف 786" (BlueFive786)، التي ستتخذ من سنغافورة مقراً رئيسياً لها، إلى توفير مجموعة من المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتشمل هذه الخدمات برامج تقاعد وادخار تهدف إلى تلبية احتياجات المدخرين والمتقاعدين، لا سيما في دول جنوب شرق آسيا مثل إندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش وبروناي وسنغافورة.

من جهتها، تدير شركة "بلو فايف سدرة" (BlueFiveSidra) وفروعها أصولاً بقيمة 3.8 مليار دولار أمريكي في المملكة العربية السعودية وحول العالم، وهي مرخّصة من قبل هيئة السوق المالية السعودية، وسلطة دبي للخدمات المالية، والسلطة النقدية في سنغافورة. هذا وشهدت إيرادات الشركة نمواً تجاوز 50% منذ العام 2023، مما ساهم في ارتفاع صافي الأرباح سنوياً. كما حافظت الشركة على أداء قوي ومتواصل، محققةً معدلاً على حقوق المساهمين بنسبة 15% خلال السنوات الخمس الماضية، متفوقةً بذلك على أداء شركات إدارة الأصول المماثلة في المملكة.

فرص استثمارية عابرة للحدود

ستوفر هذه الشراكة لـمجموعة "بلو فايف" (BlueFive Group) ومجموعة المرجان (Al Murjan) فرصاً استثمارية عابرة للحدود ورؤوس أموال مؤسسية. كما ستزود "بلو فايف" (BlueFive) شركة "سدرة" المالية (Sidra Capital) بالدعم اللازم في مجالي توزيع الأصول وتنفيذ التفويضات الاستثمارية. ومن المتوقع أن تستفيد "بلو فايف سدرة" (BlueFiveSidra) من الانتشار العالمي الواسع لـشركة "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) ومن محفظتها المتنوعة التي تضم منتجات استثمارية متنوعة، بما يتيح للمستثمرين في المملكة العربية السعودية الوصول إلى حلول "بلو فايف" (BlueFive) الاستثمارية، والتي تشمل الاستثمار في الملكية الخاصة، والبنية التحتية، والعقارات، والتأجير، والتأمين، والمالية الإسلامية. وفي المقابل، ستوفر الشركة بعد إعادة إطلاقها بهويتها الجديدة للمستثمرين التابعين لـ "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) حول العالم فرصة الدخول إلى السوق السعودي الواعد، مستفيدةً من حضورها المحلي الراسخ وترخيصها التنظيمي داخل المملكة.

جهات الاتصال:

عائشة دايا

البريد الإلكتروني: adaya@bluefivecapital.com

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