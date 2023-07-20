أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وهواوي وشركاء آخرون عن إطلاق "التحالف العالمي للتصنيع المبني على الذكاء الاصطناعي"، أو ما سيُعرف لاحقًا باسم "تحالف AIM Global"، جاء ذلك خلال فعاليات النسخة السادسة من المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي (WAIC) الذي اختتم أعماله اليوم في مدينة شنغهاي الصينية.

وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح الحدث، أكد جيرد مولر، المدير العام لمنظمة اليونيدو، أن التحالف الجديد الذي ستقوده المنظمة، سيعمل على دمج شركاء متخصصين من القطاعين العام والخاص وتضافر جهودهم لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتطوير الابتكارات القائمة عليه في مجال التصنيع. وأضاف قائلًا: "تقع على عاتقنا مسؤولية مشتركة لضمان تطوير الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة وأخلاقية ومستدامة وشاملة"، مستدركًا دور التحالف المستقبلي الحيوي في ردم الفجوة الرقمية بين الدول والصناعات، وضمان عدم تخلُّف أحد عن ركب ثورة الذكاء الاصطناعي.

يهدف تحالف AIM Global لأن يكون منصة للتعاون والعمل المشترك ومشاركة المعرفة وتطوير أفضل الممارسات. وسيصب تركيزه على مجالات رئيسية أهمها تسهيل عمليات البحث والتطوير المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المخصصة للصناعة والتصنيع، بالإضافة لتطوير وتعزيز مبادئ التوجيه الأخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي. كما تسعى منظمة اليونيدو بمساعدة هذه التحالف إلى نقل التوصيات بشأن سياسات استخدام الذكاء الاصطناعي في هذه المجالات إلى الحكومات والمنظمات الدولية بهدف تشجيع تطوير الاستراتيجيات الوطنية المعنية بالذكاء الاصطناعي. كما سيسعى التحالف إلى دعم تبني أفضل الممارسات والتجارب في استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض الصناعة والتصنيع.

من جانبها، أشادت هواوي بهذه الخطوة وأعربت عن اعتزازها بالتعاون الوثيق مع منظمة اليونيدو. وأكدت "فيكي جانغ"، نائبة رئيس إدارة الاتصال المؤسسي للشركة في كلمتها على الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به هواوي ورؤية العمل المشتركة مع منظمة اليونيدو والشركاء الآخرين في هذا التحالف على ضوء الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي التي تقدمها الشركة لإحداث نقلة نوعية في مجال تطوير مستقبل أعمال وخدمات مختلف الصناعات.

وأضافت فيكي: "تبني هواوي أساسًا قويًاً في مجال القدرات الحاسوبية وتطلق نماذج ضخمة متعددة مُصمَّمة لخدمة صناعات محددة. ويتجسد هدفنا بتطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي يمكنها أن تخدم كافة الصناعات بطريقة أكثر فاعلية، وتقدم دعمًا أفضل للبحث العلمي".

الجدير بالذكر أن هذا التحالف سيستفيد من الشبكات المحلية والدراسات التي تمتلكها مكاتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابعة لمنظمة اليونيدو التي تقدم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم، الأمر الذي من شأنه مساعدة التحالف على معرفة التحديات الحقيقية التي تواجهها هذه الشركات في مختلف القطاعات، وبالتالي إثراء استراتيجية التحالف لتعزيز أهميته ومساهماته على المستوى العالمي. وتلتزم هواوي بدعم التحالف بالدراسات وخلاصة التجارب المتعلقة بتطبيقات استخدام الذكاء الاصطناعي، وتقديم خبرتها الممتدة لعقود وعملياتها المكثفة في البحث والتطوير وشبكتها العالمية من الخبراء لصالح إنجاح هذا التحالف وتعزيز حضوره العالمي وتحقيق أهدافة على مستوى الدول والصناعات.

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نبذةٌ عن "هواوي"

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تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.

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