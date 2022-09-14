الإمارات العربية المتحدة: بريباي نيشن Prepay Nation، المنصّة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية (مركز تكنولوجي وسوق الخدمات المدفوعة مسبقاً للبثّ عبر الهاتف المحمول، وحزم البيانات، وبطاقات الهدايا، وتعبئة رصيد المّرافق العامة) قامت بتوسعة خدماتها لتشمل سوق دول مجلس التعاون الخليجي من خلال توقيع شراكات أساسيّة تهدف إلى المساعدة في توفير أفضل المنتجات والخدمات المدفوعة مسبقاً لعملاء دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي هذا الصدد، قال إي جاي حنّا، الرئيس التنفيذي لشركة بريباي نيشن Prepay Nation: "نحن متحمّسون لدخول سوق دول مجلس التعاون الخليجي أخيراً بعد وقت طويل أمضيناه في الدراسة والتكيّف مع الاحتياجات المحدّدة لشركائنا الجدد والعملاء الذين يخدمونهم. حيث أن تقنيتنا الحديثة، المعزّزة بالانتشار السريع، وقدرات الدعم المميّزة، إلى جانب المنتجات ذات القيمة المضافة والخدمات الأكثر تنافسية، سوف تؤدّي إلى تحقيق نموّ أعلى ومزيد من الإيرادات والعملاء الجدد لشركاء التوزيع لدينا في المنطقة، مع توفير مزيدٍ من القنوات لشركائنا من العلامات التجارية المحلية والعالمية لبيع منتجاتها وخدماتها المدفوعة مسبقاً."

وأضاف: "نحن نتميّز بالتفكير الاستباقي، والقابليّة على التكيّف، والتركيز على الحلول المتمحورة حول العملاء. لقد قمنا حديثاً بتوظيف العديد من الأشخاص الأساسيين محلياً لدعم الأعمال وشركائنا الجدد في جميع أنحاء المنطقة. وتضمن بنيتنا التحتية الموثوقة وخدمات الدعم الممتازة حصول العملاء على أفضل تجربة في تعاملاتهم مع العلامات التجارية والمنتجات التي نقدّمها. وذلك هو جوهر ما تقدّمه بريباي نيشن Prepay Nation كلّ يوم."

تأسّست بريباي نيشن Prepay Nation عام 2009، وبدأت رحلتها لتبسيط إعادة شحن رصيد الحسابات اللاسلكية عبر الحدود، والدفع أولاً بأول، وتسوية مجال الوصول الرقمي للمشتركين أينما تواجدوا في العالم. ومن خلال ربط مليارات المستهلكين بآلاف العلامات التجارية من خلال شبكة واسعة من الموزّعين والمواقع والقنوات الرقمية، وسّعت بريباي نيشن Prepay Nation نطاق أعمالها لتصبح مزوّداً عالميّاً متميزاً في مساعدة العلامات التجارية على إنشاء وبيع وتمكين العبور السريع والموثوق، وتسهيل المعاملات الصغيرة المدفوعة مسبقاً، والتعامل مع العملاء المحليين والمغتربين على حدّ سواء في أيّ بلد كانوا.

وتشمل خدمات بريباي نيشن Prepay Nation مشغّلي الهواتف المحمولة، وموزّعي البثّ المدفوع مسبقاً، وشركات الخدمات العامّة، والمؤسسات المالية، وأكشاك الدفع، والمسوّقين عبر الحدود، وبرامج الولاء، والمنصّات الاجتماعية، والترفيهية، ومنصّات إهداء الألعاب، والمحافظ الرقمية، والتطبيقات الفائقة، والمنظّمات غير الحكومية لكسب مستهلكين جدد ومكافأتهم وضمان مشاركتهم وتفاعلهم."

من جهته، قال أنوراغ جاين، مؤسس بريباي نيشن Prepay Nation: "أنشأنا بريباي نيشن Prepay Nation لتسهيل المعاملات الصغيرة عبر الحدود للمغتربين في جميع أنحاء العالم، ولا سيما حين لا يكون لدى المغترب دخل يمكن إنفاقه بسهولة لإرساله إلى الوطن من خلال التحويلات التقليدية لدعم أصدقائه أو عائلته. وعلى مرّ السنين، واصلنا تحسين سوقنا وإثراء منتجاتنا وخدماتنا لدعم نمو شركائنا وعملائهم.”

وأضاف: "الآن، أصبحت التحويلات المُنتجة خدمة أساسية للمغتربين والوافدين والمواطنين المحليين في جميع أنحاء العالم والراغبين في شراء رصيد مسبق الدفع لحساب الهاتف المحمول ومدفوعات المرافق العامة وبطاقات الهدايا وائتمانات الألعاب، وأكثر من ذلك بكثير، أكان ذلك لأنفسهم أو أي شخص آخر حول العالم. مهمتنا هي أن نحافظ على شفافيّتنا وأسعارنا التنافسية، وأن نقدّم مجموعة متنوّعة من المنتجات والخدمات الأكثر صلة بالنسبة إلى شركائنا والعملاء الذين يخدمونهم.

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حول بريباي نيشنPrepay Nation :

بريباي نيشن NationPrepay هي شركة تكنولوجيا مالية سريعة النموّ تعمل على تسهيل تحويل الرصيد عبر الهاتف المحمول والبيانات عبر الحدود الدولية. وتفتخر بريباي نيشن Prepay Nation بتواجدها الفاعل في أكثر من 150 دولة، مع مئات الشركاء، وأكثر من 600 شراكة مع مشغّلي الهاتف المحمول في أميركا الوسطى، وأميركا الجنوبية، ومنطقة البحر الكاريبي، وآسيا، وأفريقيا، وأكثر من 300,000 منفذ قناة - بدعم من فريق منتشر عالمياً في الولايات المتحدة، وكندا، وأوروبا، والشرق الأوسط. وتساعد هذه التغطية الواسعة

بريباي بيشن Prepay Nation على تعزيز شمولية خدماتها المقدّمة للمستخدمين والعلامات التجارية على نطاق واسع لعملائها. ويمكن لأيّ علامة تجارية تقدّم منتجات وخدمات مدفوعة مسبقاً الدخول في شراكة مع بريباي نيشن Prepay Nation لاكتساب التواجد الدولي ونموّ أكثر سهولة.

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