شراكة متميزة بين المؤسستين حقّقت نتائج مثمرة منذ انطلاقتها في أكتوبر 2022

دبي، دولة الامارات العربية المتحدة: أعلنت منصّة التمويل التجاري من "دي بي ورلد" عن إنجاز تمويلات تجارة غير نفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة تتجاوز قيمتها مليار درهم إماراتي، بدعم من "الاتحاد لائتمان الصادرات" (ECI)، شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد مرور أكثر من عام على بدء الشراكة بين المؤسستين، والتي قامت بهدف تعزيز تدفق التجارة الدولية، ودعم عمليات التصدير في الدولة.

وشملت التمويلات المقدمة عبر منصّة التمويل التجاري من "دي بي ورلد" و"الاتحاد لائتمان الصادرات" تعاملات مختلفة تشمل المنتجات الزراعية والمواد الكيماوية والمصنوعات ومواد البناء، يعود الجزء الأكبر منها للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، والتي كانت تواجه تحدّيات طويلة الأمد في الوصول إلى حلول التمويل اللازمة لاغتنام فرص التجارة العالمية.

وتهدف "الاتحاد لائتمان الصادرات" في دولة الإمارات إلى إتاحة الائتمان التجاري للمؤسسات المالية، وتمكينها من تقديم التمويلات للشركات العاملة في مجال التجارة الدولية. ويعتبر الائتمان التجاري الذي تقدمه الشركة عاملاً رئيسياً في الحدّ من المخاطر يُمكّن المؤسسات المالية من توفير حلول رأس المال التشغيلي، والمساهمة بشكل كبير في النموّ الشامل للتجارة والاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واعتماداً على خبرتها الطويلة خلال مسيرة تحوّلها إلى مزوّد شامل بالحلول اللوجستية الذكية، أدركت موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" التحديات المستمرة التي تواجهها الشركات في الوصول إلى حلول التمويل التجاري اللازمة لتمكينها من فرص التجارة العالمية. ولذلك، قامت بإطلاق منصّة التمويل التجاري من "دي بي ورلد" لمعالجة مشكلات نقص التمويلات التجارية، وربط الشركات مع المؤسسات المالية مباشرة، لتمكينها من الحصول على تسهيلات التمويل التجاري عبر ميزانيتها العمومية.

وتعليقاً على هذا التعاون، قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "تتمثل رؤية موانئ دبي العالمية في تمكين مستقبل يتجاوز فيه تدفق التجارة كلّ الحدود، ويتيح فرصاً غير مسبوقة لتعزيز ازدهار الدول والشركات على حد سواء. ومن خلال التكامل السلس مع بنيتنا التحتية القوية، وتعزيز التعاون الهادف، وتسخير التكنولوجيا المتطورة وحلول التمويل المبتكرة، نهدف إلى الارتقاء المستمر بمنظومة التجارة العالمية".

وبالإضافة إلى القدرات اللوجستية التي توفرها موانئ دبي العالمية، تقدم منصّة التمويل التجاري من "دي بي ورلد" حلولاً شاملة ومتكاملة لدعم التجارة، مما يوفر للشركات حلول تمويل تجاري منظّمة ويساعدها على النموّ. كما يتيح الجمع بين الخدمات اللوجستية والتمويل التجاري للشركات حلاً اقتصادياً مخصصاً لنماذج أعمالها، فضلاً عن تمكين الشفافية والرؤية الشاملة للبضائع والمنتجات الأساسية، ويسهل أعمال التأمين التجاري مثل شركة "الاتحاد لائتمان الصادرات". كما ساهمت هيكلة حلول التمويل التجاري عبر المنصّة في تسهيل تمويل الشركات، وتعزيز تدفق التجارة ودعم الاقتصاد في دولة الإمارات.

ومن جانبها، قالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة "الاتحاد لائتمان الصادرات": "يساهم تعاوننا مع منصّة التمويل التجاري من "دي بي ورلد" في تعزيز اقتصاد التصدير وتأمين عمليات الائتمان والاقراض، بما يدعم مهمتنا المتمثلة في تسهيل العمليات التجارية الموثوقة للشركات الإماراتية في جميع أنحاء العالم، ونتطلّع من خلال هذه الشراكة إلى تحقيق ذلك عبر تسهيل وصول هذه الشركات إلى حلول التمويل والائتمان".

#بياناتشركات

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عادل ميرزا

نائب الرئيس للمجموعة، العلاقات الإعلامية

مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"

Adal.mirza@dpworld.com

حكم خير الله

مدير أول للمجموعة، العلاقات الإعلامية واتصالات الرئيس التنفيذي

مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"

Hakam.Kherallah@dpworld.com

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نُبذة عن مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"

تمثل التجارة شريان الحياة للاقتصاد العالمي، وتصنع الفرص وتحسن جودة حياة الناس حول العالم. تسعى موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" إلى تحسين تدفق التجارة العالمية وتغيير مفهوم المُمكن بالنسبة للمتعاملين والمجتمعات التي نخدمها على مستوى العالم.

يعمل في المجموعة فريقٌ متخصص ومتنوّع ومحترف يتكوّن من أكثر من 108,100 موظف من 161 جنسية في 74 دولة موزعة على ست قارات. تعمل "دي بي ورلد" على تطوير التجارة وتسريع حركتها بهدف تكوين سلاسل توريد سلسة ومستقبلية الطابع.

نقوم بتطوير ودمج أعمالنا على نحو سريع، وتشمل أعمالنا الموانئ ومحطات الحاويات، والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، كما نعمل على الجمع بين البنية التحتية عالمية المستوى والخبرات المحلية لتكوين حلول أقوى وأكثر كفاءة لسلاسل التوريد المتكاملة والتي يمكنها تغيير مقاربات التجارة العالمية.

إضافة إلى ذلك، نعيد تشكيل المستقبل من خلال الاستثمار في الابتكار، فمن أنظمة التسليم الذكية إلى حلول التخزين الآلي في المستودعات، نقود الابداعات التكنولوجية الثورية، وننطلق بالقطاع نحو أساليب تجارية أفضل، ونقلل الاختلالات في سلاسل التوريد - من أرض المصنع إلى عتبة باب المتعامل.

نُسهل تدفق الحركة التجارية

لتغيير مفهوم المُمكن... للجميع.