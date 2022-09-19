● التطبيق يهدف إلى تزويد الأطفال واليافعين بمهارات إدارة الأموال من خلال بطاقات بنكية مسبقة الدفع وكسب المال من المهام المنزلية وادخاره والتبرع به والإنفاق الواعي تحت إشراف الأهل

● تجربة مصرفية رقمية متكاملة بدعم من فيزا ونيم كارد

● فيريتي تجمع 1.2 مليون دولار أمريكي في جولتها التمويلية الأخيرة بدعمٍ من مستثمرين استراتيجيين على مستوى العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت فيريتي، منصة التكنولوجيا المالية الناشئة التي تهدف إلى تعليم الأطفال واليافعين كيفية كسب المال وادخاره والتبرع والإنفاق بوعي، عن إطلاق تطبيقها البنكي العائلي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمخصص لتعزيز الوعي المالي بين أفراد الجيل الجديد. وأطلقت المنصة أيضاً بطاقات فيزا مسبقة الدفع التي تساعد الأطفال من عمر الثامنة على التوفير والدفع لشراء منتجاتهم المفضلة وتطوير مهاراتهم المالية الخاصة في بيئة مالية حقيقية.

ويساعد التطبيق الأهل على التحكم بحسابات جميع أفراد العائلة، في حين يوفر لكل طفل حرية إنشاء حساب خاص به وإدارته. ويمكن للأهل تعبئة المحفظة الإلكترونية على التطبيق مباشرة من حساباتهم المصرفية وتخصيص مبلغٍ محددٍ لكل مستخدم من العائلة. كما يمكن للأهل إجراء تحويلات فورية أو تحويل مصروف الأطفال بشكل أوتوماتيكي شهرياً أو أسبوعياً. في حين يمكن للأطفال كسب الأموال من خلال تأدية أعمال منزلية محددة ومساعدة الأهل في بعض المهام. وعندما يحصل الأطفال على مصروفهم، يمكنهم ادخاره لتحقيق أحد أهدافهم المالية الشخصية أو للمشاركة في تحقيق أحد الأهداف المالية للعائلة، أو التبرع بجزء منه لدعم قضية مهمة أو لصالح جهة محتاجة أو استخدامه كمصروف شخصي على بطاقتهم البنكية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عمر الشريف، المؤسس المشارك في فيريتي: "مع افتقار مجتمعاتنا للخدمات المصرفية المخصصة لفئة الشباب، يسرنا رؤية توجه بعض المؤسسات المالية إلى تلبية هذا النقص وتقديم هذه الخدمات. ونفخر بكوننا أول منصة تكنولوجيا مالية تطلق منتجاً شاملاً ويمكن لكافة أفراد المجتمع استخدامه بسهولة. وحرصنا على تطوير تطبيق فيريتي للعائلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخصيصاً لدولة الإمارات التي تحتضن تنوعاً ثقافياً كبيراً مع وجود أكثر من 200 جنسية تتبع أساليب حياة مختلفة كلياً، مما دفعنا لتوفير منصة تلبي هذه الاحتياجات على اختلافها. وخصصنا الكثير من الوقت والجهد لتصميم كافة تفاصيل المنصة ومن أهمها الأمان وسهولة تعامل الأهل والأبناء معها. واعتمدنا في ذلك على الملاحظات التي وردتنا من المجموعات التي جرّبت التطبيق للمرة الأولى في نسخته التجريبية".

وتعاونت شركة فيريتي مع شركة فيزا وشركة نيم كارد، لتسهيل التجربة المصرفية الرقمية وإصدار البطاقات الائتمانية المخصصة والمدمجة بالكامل في التطبيق وإنجاز عمليات الشراء من المتاجر الإلكترونية والفعلية ضمن الحدود التي يضعها الأهل. ويمنح التطبيق الأهالي فرصة متابعة عمليات التحويل التي يقوم بها أطفالهم، بالإضافة إلى استلام تقارير مباشرة حول عمليات الإنفاق التي تقوم بها العائلة وكل فرد منها، مما يمنحهم إمكانية الإشراف على مسيرة أبنائهم المالية وتوجيهها بطريقة مدروسة.

ومن جانبه، قال أليكس ماكري، رئيس الشراكات الاستراتيجية والتكنولوجيا المالية والمشاريع لمنطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة فيزا: "يشكل تعاوننا مع شركة فيريتي خطوةً استراتيجيةً ولا سيما في دولة الإمارات التي تشهد تسارعاً في تحول السكان إلى مجتمعات غير نقدية. وندرك أهمية تزويد الشباب الجدد في سوق العمل بالخبرات والأدوات التي تساعدهم على اتخاذ قرارات مالية مسؤولة وسليمة. ويسرّنا التعاون مع فيريتي لتوفير حلول دفع آمنة ومبتكرة للشباب وعائلاتهم في دولة الإمارات، ونتطلع إلى دعم توسع هذه الحلول في المنطقة".

ومن جهتها، قالت دينا شومان المؤسسة المشاركة في فيريتي: "نشهد اليوم تحولاً حقيقياً في المشهد الرقمي هنا في المنطقة، خاصةً في قطاع الخدمات المالية المتوقع أن يستغني عن التعاملات النقدية بنسبة %69 بحلول عام 2023. ومن الواضح أن الجيل القادم لن يحتاج لاستخدام العملات النقدية إلا في حالاتٍ نادرة، مما يستدعي اهتمام الأهل بتعليم أبنائهم كيفية استخدام حلول الدفع الرقمية وتثقيفهم بأهمية تقدير قيمة الأموال".

ويأتي الإطلاق الرسمي للتطبيق بعد الجولة التمويلية الأخيرة التي افتتحتها فيريتي، مدعومةً من مستثمرين استراتيجيين في القطاع الخاص على مستوى العالم ورؤوس الأموال الاستثمارية المغامرة، حيث تم جمع مبلغ 1.2 مليون دولار أمريكي بما شمل جولة ما قبل التمويل الأولي. وتعتزم الشركة تخصيص رأس المال الإضافي لتزويد التطبيق بمزايا جديدة وتسهيل أنشطة الاستحواذ على العملاء، بالإضافة إلى توسيع حضور الشركة في أسواق جديدة في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن جهته، قال كمال السامرائي، المؤسس المشارك في شركة فيريتي: "لم يدخر فريق فيريتي جهداً طيلة 18 شهراً الماضية لتطوير التطبيق العائلي البنكي والمخصص أيضاً للتثقيف المالي، وهو ما لم يكون متوفراً في دولة الإمارات لغاية اليوم. ونفخر بهذا الإنجاز المميز الذي يشكل الخطوة الأولى في رحلتنا الطويلة. ويعود الفضل في هذا النجاح للدعم الذي تلقيناه من المستثمرين في هذه المرحلة. ويسرّنا مواصلة التعاون في المرحلة الجديدة من نمو الشركة". يتوفر التطبيق للتحميل الآن على متاجر جوجل بلاي و آبل. وقد أطلقت الشركة أيضاً برنامج ولاء يتيح للمشتركين بالتطبيق دعوة الأصدقاء وأفراد العائلة للانضمام إلى منصة فيريتي، والحصول على ٢٠ درهم إماراتي لكل من المشترك والمدعو عند إتمام تسجيل اشتراكهم على التطبيق ويتم إضافة الرصيد آلياً إلى حساب الطرفين.

#بياناتشركات

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حول فيريتي:

تعدّ فيريتي منصة تكنولوجيا مالية تتخذ من الإمارات مقراً لها، وتوفر للأطفال واليافعين الأدوات التعليمية اللازمة لتعلّم مهارات كسب وادخار المال والعطاء والإنفاق بوعي، مع إتاحة الفرصة للأهل للإشراف على إدارة أموال أطفالهم. ويقدم تطبيق فيريتي مزايا عديدة، بما فيها نظام مكافآت وبطاقة خصم مخصصة مسبقة الدفع تحت إشراف الأهل، ما يجعل تجربة تعلّم أساسيات المعرفة المالية الشخصية ممتعةً ومفيدة.

وبهدف تعليم الأطفال أساسيات المعرفة المالية منذ الصغر، أنشأت فيريتي بيئة آمنة للأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 8 و18 عام تتيح لهم إدارة شؤونهم المالية الشخصية وصقل مهاراتهم المالية في بيئة تحاكي الواقع. ويتيح التطبيق للأطفال واليافعين إمكانية اختيار سبل إنفاق أموالهم ضمن الحدود التي يضعها الأهل.

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