المملكة العربية السعودية هي إحدى أسواق التجارة الإلكترونية الأسرع نمواً في العالم ومن المتوقع أن تصل قيمة هذه السوق إلى 23.8 مليار دولار في عام 2028

فلكستوك ضاعفت هامش ربحها الإجمالي في المملكة العربية السعودية ومصر وسجلت زيادة في صافي إيراداتها بواقع عشرة اضعاف

الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلنت فلكستوك، المنصة الرائدة في مجال توفير حلول التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، عن عزمها تعزيز حضورها في المنطقة. وتأسست المنصة الناشئة على يد محمد مسعد، الرئيس التنفيذي لفلكستوك، وإناس صيام، الرئيسة التنفيذية للعمليات، وأطلقت عملياتها في شهر يناير من عام 2021، وشهدت تسجيل نتائج متميزة بعد توسعها في المملكة العربية السعودية، ما أتاح لها مضاعفة صافي إيراداتها السنوية بواقع عشرة مرات العام الماضي، كما ضاعفت هامش ربحها الإجمالي من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة ونطاق عملياتها الواسع.

إن المملكة العربية السعودية هي إحدى أسواق التجارة الإلكترونية العشرة الأسرع نمواً في العالم، حيث سجلت سوق التجارة الإلكترونية في المملكة معدل نمو سنوي مركب قدره 15.01%، كما تشير التوقعات إلى إمكانية نمو حجم السوق من 11.83 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 23.80 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028. وساهمت قوة سوق التجارة الإلكترونية وإمكاناتها المستقبلية الواعدة في تسارع نمو منصة فلكستوك، كما تمكنت الشركة خلال عام واحد فقط من استقطاب مئات التجار وإرسال آلاف الطلبات يومياً.

وبدأت فلكستوك عملياتها بمعالجة أوجه القصور في المستودعات، قبل أن تتحول إلى منصة متكاملة تمكن التجار الإلكترونيين من تحقيق المزيد من النمو. وتقدم الشركة خدمات شاملة عن طريق تسخير قوة التكنولوجيا، وتتميز بتقديمها حلولاً في مجالات اللوجستيات والمبيعات والتكنولوجيا المالية، في حين تقتصر خدمات العديد من الشركات على مجال أو مجالين فقط، ما يسلط الضوء على مكانة فلكستوك وحلولها الشاملة في سوق التجارة الإلكترونية التي تمكن التجار من تحقيق نمو غير مسبوق.

ويمكن دمج خدمات فلكستوك اللوجتسية بسهولة في المتاجر، وتشمل تلك الخدمات إدارة دورة تنفيذ الطلبات كاملةً بكفاءة، والتعامل مع المخزون الوارد، إلى جانب تعزيز فعالية حلول التوصيل إلى الوجهة النهائية. وتولي الشركة أهمية خاصة للدقة وتقليل التكاليف في عمليات التخزين، ما يُمكّن العملاء من توسيع عملياتهم وتتبع طلباتهم بسهولة. كما توفر فلكستوك للتجار إمكانية الوصول إلى مختلف القنوات بهدف تحقيق النمو الفعال والحد من الاعتماد على الإعلانات التقليدية في وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد مسعد، الرئيس التنفيذي لشركة فلكستوك: "يؤكد نهجنا الشامل التزامنا بتقديم خدمات فعالة وموثوقة لعمليات التجارة الإلكترونية، ما يتيح تحقيق المزيد من الأرباح لجميع الأطراف. وندرك التحديات التي تواجهها المنطقة في مجال هذه العمليات، ونهدف إلى تقديم حلول نوعية تدعم التحول المستمر الذي تشهده المنطقة من المتاجر التقليدية إلى اعتماد حلول التجارة الإلكترونية، ونجحنا في تحقيق أهدافنا من خلال إدراكنا للثغرة في هذه العمليات على مستوى المنطقة، واستفدنا منها لتعزيز هذا التحول مع وضع نجاح الشركات والتجار على رأس قائمة أولوياتنا. ونهدف في فلكستوك إلى توفير منصة تركز على إيجاد الحلول، ونولي تركيزاً خاصاً لمصلحة عملائنا انطلاقاً من ثقتنا بازدهار أعمالنا والقطاع بشكل عام مع نمو مبيعات التجار، الأمر الذي يعود بالفائدة على جميع الأطراف.“

[Text Wrapping Break]إن فلكستوك هي مركز متكامل يوفر خدماته لمجموعة متنوعة من المستخدمين، بدءاً من الشركات الصغيرة ووصولاً إلى كبرى شركات التجزئة، ويبرز التزام الشركة بمفاهيم الشمولية من خلال تخصيص خدماتها ومنتجاتها لتلبية حاجة التجار الإلكترونيين. وتقدم الشركة خدماتها في مجموعة متنوعة من القطاعات، وتركز بشكل أساسي على قطاعات مستحضرات التجميل والإكسسوارات المنزلية والأزياء والإلكترونيات. وتعزز فلكستوك حضورها البارز في المملكة العربية السعودية ومصر من خلال اعتماد التكنولوجيا الحديثة، وترسخ مكانتها كمنصة رائدة في قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة حول فلكستوك:

فلكستوك هي منصة رائدة تقدم حلولاً لمنافذ التجارة الإلكترونية، وتنفذ عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وشهدت الشركة منذ تأسيسها في شهر يناير عام 2021 نمواً متسارعاً، بما يشمل مضاعفة صافي إيراداتها السنوية بواقع عشرة مرات في العام الماضي بعد توسيع عملياتها لتشمل السوق في المملكة العربية السعودية. ونجحت الشركة في استقطاب مئات التجار وإرسال آلاف الطلبات يومياً من خلال توسيع نطاق عملياتها واعتماد التكنولوجيا الحديثة.

وتقدم الشركة حلولاً شاملة للتجار الإلكترونيين في مجالات اللوجستيات والمبيعات والتكنولوجيا المالية، وتتميز عن الشركات المنافسة بتوفيرها حلولاً شاملة لكافة هذه المجالات، ما يمكّن التجار من تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة. وتولي فلكستوك أهمية خاصة لتقديم تجربة مريحة للتجار وتقليل التكاليف، وتضمن تنفيذ طلبات العملاء بكفاءة والتوصيل إلى الوجهة النهائية، إلى جانب توفيرها لقنوات المبيعات المتنوعة والحلول المالية.

ويعتزم مؤسسا الشركة، الرئيس التنفيذي محمد مسعد والرئيسة التنفيذية للعمليات إناس صيام، الالتزام بتوفير الشركة لعمليات سلسة في مجال التجارة الإلكترونية مع التركيز بشكل أساسي على التجار. وتلبي المنصة حاجات الشركات الصغيرة وكبرى شركات التجزئة على حدٍ سواء، وتقدم خدماتها في مجموعة متنوعة من القطاعات، وتولي تركيزاً خاصاً على قطاعات مستحضرات التجميل والإكسسوارات المنزلية والأزياء والإلكترونيات. وتعزز فلكستوك حضورها البارز في المملكة العربية السعودية ومصر من خلال اعتماد التكنولوجيا الحديثة، وترسخ مكانتها كمنصة رائدة في قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة.