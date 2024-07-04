الشراكة تسمح بتداول dShares ، وهي الرموز المدعومة بالأوراق المالية بنسبة 1:1 من ديناري، على منصة فاسيت لتداول الأصول الرقمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت منصة فاسيت "Fasset"، ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة ديناري "Dinari" الأمريكية اتفاقية شراكة استراتيجية لتقديم dShares من ديناري، وهي رموز أصول العالم الحقيقي المدعومة بنسبة 1:1 من الأسهم الأمريكية وصناديق الاستثمار المتداولة، عبر منصة فاسيت لتداول الأصول الرقمية عالمياً. وسوف تسهم هذه الشراكة في توسيع نطاق وصول المستثمرين إلى أسواق الأسهم من خلال تقنية سلسلة الكتل، وتشمل الأسهم المرمّزة عالية القيمة مثل Apple وNvidia وTesla وAdobe وUber وغيرها.

وعبر الاستفادة من خبرة ديناري في إصدار أصول حقيقية متوافقة ومستقرة، وقدرات منصة تداول الأصول الرقمية المرخّصة بالكامل والآمنة التي توفرها شركة فاسيت، سيتمكن المستثمرون حول العالم من تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال خيارات مبتكرة وآمنة وأخلاقية. ويهدف التعاون إلى منح المستثمرين الذين لم يحصلوا على خدمات كافية في السابق إمكانية الوصول إلى مجموعة من أسهم dShares الأكثر موثوقية في العالم، فضلاً عن بناء أسس راسخة لنظام بيئي مالي أكثر شموليةً.

تقدم هذه الشراكة العديد من الفوائد للمستثمرين، من بينها:

● إمكانية وصول محسّنة: متاحة للمستثمرين في جميع أنحاء آسيا، الذين لم يجدوا منصات تتيح لهم الوصول إلى الأسهم الأمريكية.

● حد أدنى أقل للشراء: يمكن تداول dShares على منصة فاسيت بأسهم جزئية، مما يخفض حاجز الدخول للمستثمرين العاديين.

● تداول على مدار 24 ساعة: تمكّن فاسيت المستثمرين من القدرة على التداول على مدار الساعة.

● مرونة متزايدة: يمكن أن يؤدي الترميز إلى زيادة سيولة الأصول غير السائلة تقليدياً، ما يوفر المزيد من المرونة للمستثمرين.

● فرص العائد: تزود الشراكة المستثمرين باستراتيجيات مبتكرة لتنويع محافظهم، بما في ذلك توزيع الأرباح، وفرص العائد المحتملة لـ DeFi، والخدمات المالية التي كانت في السابق مقتصرة على وول ستريت والتمويل المؤسسي.

● خيارات دفع متعددة بما في ذلك Tether ((USDT: إلى جانب الدفع عبر بطاقات الخصم والائتمان، وخدمات Apple وGoogle Pay، يستطيع مستخدمو فاسيت شراء الأسهم باستخدام عملة Tether المستقرة للعملة المشفرة.

وقال محمد رافي حسين، الرئيس التنفيذي لشركة فاسيت "Fasset"، في إطار تعليقه على هذه الشراكة: "يُعد التحالف مع ديناري لحظة محورية في سعينا لتوفير أفضل أدوات الاستثمار والفرص في السوق لعملائنا. يمثّل اندماج استثمارات ديناري المدعومة بالأصول مع النطاق الواسع والمزايا القوية لمنصتنا بمثابة تطور مثير وجديد للمستثمرين في العديد من المناطق، فضلاً عن المساحة التي توفرها تقنية سلسلة الكتل. نحن سعداء بالفوائد التي يتيحها هذا التعاون، ونحن ملتزمون بتعزيز بيئة استثمارية أكثر شمولاً وشفافية".

من جانبه، صرح غابرييل أوتي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ديناري "Dinari" قائلاً: "تُعد شراكتنا مع فاسيت شهادة على التزامنا بتعزيز إمكانية الوصول إلى فرص الاستثمار المتميزة. ويتجاوز هذا التعاون مجرد التكامل بين المنصتين، فهو يرسم ملامح مستقبل يكون فيه الاستثمار شاملاً وشفافاً ويسهل الوصول إليه عالمياً. معاً، سنمهد الطريق لعصر جديد من الاستثمار يجعل المشاركة في السوق أكثر شفافية وعدالة للجميع".

وبفضل هذه الشراكة مع ديناري ستتمكن شركة فاسيت من تحقيق رؤيتها الرامية إلى إنشاء بروتوكول الأصول الحقيقية IOWN، لا سيما أنه أول بروتوكول Ethereum Layer 2 مصمم لإنشاء وإدارة وتوزيع الأصول الحقيقية المرمّزة. ويتيح هذا البروتوكول التكامل السلس للأصول الحقيقية - من السلع والعقارات إلى الأسهم والسندات المتداولة علنًا - في نظام بيئي رقمي آمن وشفاف ومتوافق.

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نبذة عن فاسيت Fasset))

فاسيت (Fasset) هي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية تتيح للأشخاص والشركات الاستثمار بأمان من أي مكان في العالم، تم تأسيسها من قبل محمد رافي حسين ودانيال أحمد، وقد جمعت فاسيت (Fasset) تمويلاً إجمالياً قيمته 26.7 مليون دولار. وفي عام 2021، حصلت فاسيت (Fasset) على ثلاثة تراخيص كاملة منفصلة من هيئة الخدمات المالية في لابوان (LFSA) في الإقليم الفيدرالي لابوان في ماليزيا. كما حصلت فاسيت (Fasset) على ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) في عام 2023، مما يسمح للشركة بتوزيع الأصول والخدمات الرقمية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات على مستوى العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://fasset.io/

نبذة عن ديناري (Dinari)

تحتل ديناري (Dinari) الصدارة في تقديم حلول الاقتصاد الرقمي المبتكرة، وتمكين الأفراد والمؤسسات على حد سواء. بفضل التزامها الراسخ بالشفافية وإمكانية الوصول، تتخصص ديناري (Dinari) في العروض القائمة على تقنية سلسلة الكتل (blockchain)، بما في ذلك الرموز الرائدة المدعومة بالأوراق المالية (dShares)، مما يضمن التعرض المباشر للأصول المرموقة عالميًا مع دعم لا لبس فيه بنسبة 1:1. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع ديناري https://dinari.com

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