أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- في إطار استراتيجية (منصة صناعة) المنصة الإماراتية الداعمة للصناعات والمنتجات الوطنية في دولة الإمارات، ومقرها أبوظبي، لتعزيز حضورها الدولي، الهادفة لدعم وتسويق المنتجات الإماراتية، والترويج لقدرات القطاع الصناعي الإماراتي، واستقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية إلى دولة الإمارات شارك السيد محسن العامري، ممثل المنصة في إفريقيا، في سلسلة من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية رفيعة المستوى عبر عدد من الدول الإفريقية.

وشملت الجولة كلاً من كينيا وتنزانيا، وتضمّنت المشاركة في منتدى الأعمال الناميبي – الكيني في نيروبي، ومؤتمر الجاليات الكينية للاستثمار في دار السلام، إلى جانب لقاءات ثنائية مع كبار المسؤولين الاقتصاديين في المنطقة، كما تطرقت إلى فرص الحصول على المواد الأولية وتعزيز سلاسل الإمداد الصناعية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الإماراتية، واستقطاب الاستثمارات الصناعية.

نيروبي: تعاون صناعي وتعديني واستثماري

شارك العامري في منتدى الأعمال الناميبي – الكيني المنعقد في العاصمة الكينية نيروبي، بدعوة من القنصل الفخري لناميبيا في كينيا، السيد سعيد موانغي علي، وبحضور نائبة رئيس جمهورية ناميبيا معالي السيدة لوسيا ويتبوي، حيث استعرض العامري خلال المنتدى أهداف منصة "صناعة" ودورها في دعم القطاع الصناعي الإماراتي، مسلطاً الضوء على جودة المنتجات الإماراتية وتنافسيتها في الأسواق الدولية.

كما ناقش فرص الاستثمار المشترك في القطاعات الصناعية والتعدينية والزراعية، فضلاً عن سبل استكشاف مصادر المواد الأولية التي تُعزز استدامة الصناعة الوطنية، مؤكدا أن منصة "صناعة" ماضية في بناء شبكة علاقات استراتيجية راسخة مع الجهات الاقتصادية الإفريقية، بما يتسق مع رؤية الإمارات في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للصناعة والتجارة والاستثمار.

دار السلام: ربط الجاليات بفرص النمو

كما شارك العامري في مؤتمر الجاليات الكينية للاستثمار المنعقد في دار السلام بتنزانيا تحت شعار "ربط الجاليات الكينية بفرص النمو الوطني"، وذلك بدعوة رسمية من المفوضة السامية لكينيا لدى تنزانيا، والقنصل العام الكيني في أروشا.

وتناولت النقاشات خلال المؤتمر فرص تعزيز التدفقات الاستثمارية وتنمية التبادل التجاري، إلى جانب إمكانية تنظيم معرض استثماري وصناعي في مدينة أروشا، مقر مجموعة شرق إفريقيا (EAC)، بهدف توطيد التعاون الاقتصادي الإقليمي.

شراكة مع مجلس أعمال شرق إفريقيا

وعلى هامش الزيارات، عقد العامري لقاءً مع السيد أحمد فرح، المدير التنفيذي لمجلس أعمال شرق إفريقيا (EABC)، بحثا فيه سبل توطيد الشراكة بين الطرفين، وتيسير وصول المنتجات الإماراتية إلى أسواق المنطقة عبر شبكة المؤسسات والشركات الأعضاء في المجلس، إضافة إلى استكشاف الفرص في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.

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