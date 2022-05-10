دبي: أعلنت منصة سعودية متخصصة بتنظيم رحلات العمرة أنه أصبح بإمكان الأفراد والشركات على حد سواء تخطيط وحجز رحلة العمرة خلال أقل من عشر دقائق.

وقال عمر أكبر الرئيس التنفيذي لمنصة " زمزم. كوم" السعودية، خلال مشاركته في معرض السوق السفر العربي المستمر حتى 12 مايو في دبي، إن المنصة المعتمدة من قبل من وزارة الحج والعمرة السعودية قلصت الوقت الطويل لإنجاز ترتيبات العمرة إلى أقل من 5 دقائق بعد أن كان على المعتمرين التقدّم شخصيًا في بلدانهم بطلبات الحصول على تأشيرة العمرة.

وأضاف "الآن يمكن للمعتمرين أينما كانوا في العالم ودون أن يغادروا منازلهم إكمال حجز الفنادق وترتيبات التنقل بسهولة، واختيار اللغة المفضلة على موقع الويب أو التطبيق لتحقيق سهولة أكبر في إجراءات الحجز، والحصول إلكترونيًا على تأشيرات السفر."

وقال عمر أكبر إن التطور التقني الهائل على صعيد تخطيط رحلة العمرة سيؤدي إلى زيادة تدفق المعتمرين إلى المملكة على مدى السنوات القادمة والوصول إلى هدف رؤية 2030 المتمثل في استقبال 30 مليون معتمر سنويًا.

وأضاف أن المنصة شاملة لجميع الخدمات المتعلقة بالعمرة والحج وتقدم الدعم للعملاء بعدة لغات على مدار الساعة، وتهدف لجعل العمرة إلى مكة سهلة ومريحة.

وتعتبر منصة "زمزم. كوم" في السعودية الأولى من نوعها كمنصة متخصصة بتنظيم رحلات العمرة وتقديم خدمات كثيرة للأفراد والشركات، كما توفر باقات العمرة والفنادق والتحويل بين الرحلات الجوية والخدمات الأرضية، وباقات مع تأشيرة وبلا تأشيرة.

وذكرت المنصة أنها تقدم أفضل الأسعار لجميع خدمات العمرة، بما في ذلك الرحلات الجوية والنقل وأفضل - في مكة المكرمة والمدينة المنورة، المدن المقدسة التي يزورها المعتمرين المسلمون.

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نبذة عن زمزم.كوم

يقع المقر الرئيسي لمنصة زمزم.كزم في المملكة العربية السعودية بالشراكة مع TBO.COM، منصة توزيع السفر الرائدة في العالم، وهي معتمدة من وزارة الحج والعمرة، وتشتمل على محرك بحث متقدّم للغاية وموثوق به مخصّص للشركات والأفراد، يسهل على المعتمرين ووكالات السفر في جميع أنحاء العالم حجز خدمات السفر الشاملة الخاصة بالعمرة، بما يتضمّن التأشيرات والرحلات الجوية والفنادق والنقل وزيارة المعالم الدينية، وغيرها من الخدمات.

وتتيح المنصة، بصفتها رائدة في خدمات سفر العمرة المقدمة عبر الإنترنت، خدمات شخصية ودعمًا متعدد اللغات على مدار الساعة، علاوة على خدمات الحجز الشخصية، وذلك بأعلى درجات النزاهة والموثوقية والشفافية والتميّز.

وتحظى زمزم.كزم بثقة مجتمع السفر والمتعاملين على مستوى العالم نظرًا للخدمات عالية الجودة التي تقدمها والشبكة القوية والواسعة من الشركاء والوكالات والموردين الذين يتعاون معهم. وتُعتبر شريكًا مثاليًا للعاملين في قطاع السفر ومديري الوجهات السياحية وقطاع الضيافة، بفضل المجموعة الواسعة من الخدمات التي يتيحها.

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