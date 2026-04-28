نعلن اليوم أن شركة ”رين فاينانشال“ (Rain Financial Inc) (’رين‘) قد استحوذت على شركة ”المعرفة الرقمية“ (Digital Ma'arefa)، وهي شركة متخصصة في مجال الإعلام المالي والاستثماري وتدير نشرات بريدية شهيرة مثل The Finance Memoو The Saudi Memo وCrypto Memo وAI Memo، بالإضافة إلى شبكة إخبارية واسعة النطاق. وقد جمعت هذه الشبكة مجتمعة أكثر من مليون متابع على مدار السنوات الخمس الماضية.

سينضم المؤسسون الثلاثة لشركة المعرفة الرقمية، عبد الله مشاط، وائل المطلق، وعبد الله فقيه، إلى رين. يولي هذا الفريق اهتماماً كبيراً بالتثقيف المالي، وتتوافق رؤيتهم بشكل وثيق مع رؤية رين المتمثلة في توفير الاصول المشفرة لكافة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تم تعيين عبد الله مشاط، أحد أبرز الأصوات الموثوقة في مجال الاستثمار والمالية، في منصب المدير الإداري. ومن خلال منصبه هذا، سيساهم في قيادة جهود رين على الصعيد الإقليمي.

"يتشارك فريق المعرفة الرقمية وفريق رين نفس الطموح: بناء الثقة على نطاق واسع من خلال الجمع بين وسائل الإعلام المالي والبنية التحتية الخاضعة للرقابة"

— عبد الله مشاط، الشريك المؤسس لشركة المعرفة الرقمية

"مفهوم الثقة لا يقدر بثمن. لقد نجح عبدالله مشاط وفريق المعرفة الرقمية في ترسيخ مكانتهم كأكثر الأصوات موثوقية في عالم الكريبتو. ويسعدنا انضمامهم إلى رين، منصة تداول الكريبتو الأكثر ثقة. نرى مستقبلاً مشرقاً للغاية لهذا الفريق الموحد."

— إي جي نيلسون، الشريك المؤسس لشركة رين

تم إتمام الصفقة بتاريخ 30 مارس 2026، وسيتم دمج فريق المعرفة الرقمية في العمليات القائمة لدى رين خلال الأشهر المقبلة، دون أي تغييرات في النشرات الإخبارية أو شبكات الأخبار.

نبذة عن رين

رين هي شركة وساطة وحفظ للأصول المشفرة تتخذ من دول مجلس التعاون الخليجي مقراً لها، تأسست عام 2017

عام 2022 بتقييم بلغ 500 مليون دولار تقدم رين خدماتها لأكثر من 2 مليون مستخدم

تجاوز حجم التداول الإجمالي الذي قامت بمعالجته رين منذ تأسيسها 11 مليار دولار

نبذة عن شركة المعرفة الرقمية

تدير عدة نشرات إخبارية: " The Finance Memo " و" Saudi Memo " و" Crypto Memo " و" Tourism Memo " و" AI Memo "

“ و” “ و” “ و” “ و” “ لديها أكثر من 100,000 مشترك في نشراتها الإخبارية الإقليمية،

الشركة لديها بودكاست ”النشرة المالية“ الرائد في مجال الاستثمار

يصل عدد متابعيها عبر منصاتها إلى أكثر من مليون متابع

جهة التواصل الإعلامي

قسم تواصل رين

press@rain.com

rain.com

-انتهى-

#بياناتشركات